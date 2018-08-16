Воронежские владельцы автохлама встречают эвакуаторы с кулаками и заявлениями в полицию

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-16T16:49:17+03:00

Мы проводили «Москвич» в последний путь и пообщались с теми, кто вывозит заброшенные машины

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Эвакуатор продирается сквозь заросли, собирая на капоте сломанные ветки. Не хватает двух крепких парней с мачете, которые расчищали бы путь перед грузовиком. Мы не в джунглях, а во дворах на улице Машиностроителей. Возникает чувство, что глава местной управляющей компании еще в 43-ем году заперся в бункере, да так до сих пор и не вышел. Именно поэтому он ничего не знает ни о поражении немцев, ни о благоустройстве подведомственного района.

«Москвич-2141», за которым мы приехали, спокойно наблюдает за приближением эвакуатора. Его шины вросли в землю, его стекла остались воспоминанием. Остатки его прогнившего пола завалены мусором, на мятой крышке багажника гвоздем нацарапана неприличная надпись…

«И не такие увозили!»

«Вам меня не взять!» - сообщает весь вид "Москвича" (вернее, "Алеко" - перед нами экспортная версия). Это гордый герцог, который заперся в замке со рвом. Спереди автомобиля – металлические турники, сзади – глухой забор, по бокам – сараи и стена дома. Как он вообще сюда попал? Такое чувство, что сначала здесь появился "Москвич", а уже потом вокруг него построили весь Воронеж.

Над "Москвичом" нависла угрозаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Но водитель эвакуатора не так прост. На вопрос «Как будете доставать?» Анатолий Иванович машет рукой: «И не такие увозили!». Оказывается, вчера из этого же двора эвакуировали старую «ГАЗель», которую кто-то использовал в качестве кладовки. Тяжелая машина стояла между двумя деревьями: чтобы погрузить ее на платформу, потребовались смекалка и упорство.

Оба этих автомобиля (и порядка сорока других) попали в первую волну эвакуации из воронежских дворов. Совсем недавно законного способа избавления от такой «недвижимости» просто не существовало. Теперь все гораздо проще.

Кто тут бесхозяйный?

Раздражает заброшенная машина, оставленная во дворе? Обращаемся в управу района (можно позвонить в приемную, можно отправить электронное письмо). Управы передают заявления в управление административно-технического контроля городской администрации.

- В течение трех недель мы обрабатываем информацию. Комиссия проводит осмотр машины и принимает решение, есть ли признаки, характеризующие ее как бесхозяйную или разукомплектованную, - рассказывает Алексей Игнатьев, главный специалист отдела по осуществлению контроля в сфере благоустройства управления административно-технического контроля.

Алексей ИгнатьевФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

У владельцев потрепанных, но все-таки «хозяйных» автомобилей тут же возникает вопрос: а что за признаки такие, благодаря которым «ласточку» могут увезти?

- Это спущенные колеса, выбитые стекла, отсутствие госномера, отсутствие кузовных элементов – дверей, капота. Нужно отметить, что признаки рассматриваются в комплексе. Если, например, просто нет крыла, машина не будет считаться ни брошенной, ни разукомплектованной, - отмечает Алексей Игнатьев.

И вот комиссия нашла сразу несколько признаков. Что дальше?

– Если есть номера – делаем запрос в ГИБДД, устанавливаем собственника и направляем ему уведомление заказным письмом. Если номеров нет – клеим уведомления на автомобиль, требуем убрать в течение двух недель. В данном случае, - Алексей кивает на «Москвич», - собственник не предпринял никаких действий в течение двух месяцев.

Для владельца «убрать автомобиль» - не значит просто переместить на соседнее парковочное место. Главное – устранить те самые признаки: накачать колеса, заклеить стекла, снять с помятой крыши телевизор, выброшенный кем-то из окна, и так далее.

Драка из-за автохлама

Главная сложность в эвакуации заброшенных автомобилей: не всегда понятно, за что их подцеплять, чтобы грузить на платформу. Наш «Москвич» удается худо-бедно взять на крючок. Вероятно, это его первый и последний полет.

Местная жительница выскакивает на улицу и начинает спешно снимать развешанное на веревках белье. Водитель кричит: «Не бойтесь, не зацепим!». И правда, АЗЛК плавно проплывает над веревками и мягко приземляется на спину эвакуатору. Тем временем другая соседка подходит к сотрудникам администрации: «Вы знаете, есть еще на Солнечной такая машина...» Да уж, работы еще немало.

Прощай, "Москвич"!.Эвакуация заброшенных автомобилей в Воронеже

Белье не пострадает!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Недавно мы забирали «Волгу» - явный автохлам. Неожиданно выбежал собственник и бросился на водителя с кулаками. Пришлось вызывать полицию, - рассказывает Алексей. – Другая история: подогнали эвакуатор к автомобилю, а нас как будто ждали. Собственник вышел из дома, добровольно накачал колеса и переместил машину. Для нас осталось загадкой, почему этого нельзя было сделать раньше. Люди не придают значения уведомлениям, зато боятся конкретных действий.

Прощай, «Москвич»!

Тем временем пожилой «Москвич» впервые за долгие годы (а то и десятилетия) выезжает на улицу – увы, не своим ходом. Он удаляется, помахивая оторвавшимся куском целлофана, которым когда-то было заклеено заднее окно. Пешеходы и водители провожают машину грустным взглядом, размышляя о том, как быстро летит время.

Знакомство с новыми соседямиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Минут через десять «Москвич» выгружают на специальной площадке. В ряд выстроены разные автомобили с разными судьбами.

Обитатели площадкиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вот "Запорожец" с пересохшим озером на капоте.

Ослепший ЗАЗФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вот «Таврия», на которой немного полежало дерево.

"Таврия" с проблемами по кузову. Небольшими...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вот «Лада» без салона.

Управляемость - так себеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вот дотла сгоревший «Ниссан-Кашкай», с презрением косящийся на соседей-стариков.

"Кашкай", от которого осталась одна задняя дверьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

К слову, среди автомобилей, которые могли попасть на площадку, были «Победа» и «Сааб» военных лет. Получив уведомления, владельцы раритетов быстро убрали их от греха подальше.

После эвакуации двадцати восьми автомобилей в полицию поступило пять заявлений о хищении. Узнав, что машины уехали не на Северный рынок, а на площадку, двое решили вернуть своих «ласточек». Для этого им придется заплатить за эвакуацию (1045,48рублей) и хранение (27,61 рублей в день).

- Машины хранятся на площадке три месяца. По истечении этого срока мы выходим в суд с заявлением о признании автомобилей бесхозяйными и передаче в муниципальную собственность для дальнейшей утилизации либо сдачи в металлолом, - рассказывает Алексей.

По всей видимости, такая судьба ожидает и нашего сегодняшнего героя. Жители дворика на Машиностроителей рассказали, что хозяин «Москвича» видел уведомления и знал о грядущей эвакуации. Едва ли он захочет вернуть машину на прежнее место.

Наш герой оторвался от землиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Ну что ж, прощай, «Москвич». Сколько километров отвратительных дорог намотали на себя твои шины, сколько литров разбавленного бензина проглотил твой двигатель, сколько килограммов картошки побывало в твоем багажнике… Все не зря.

Ты не останешься дурно пахнущей помойкой, наполненной пивными бутылками. Ты не сгоришь от спички разбалованных малолеток. Ты, наконец, не услышишь в свой адрес гневные фразы «да когда уже уберут этот хлам?». Ты станешь металлом – а значит, станешь будущим.