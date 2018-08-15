2018-08-15T10:47:38+03:00
Экономика

ВТБ предлагает кредиты по льготной программе Министерства промышленности и торговли

В ходе пилотного запуска программы ВТБ уже заключил первые сделки на общую сумму более 125 млн рублей
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Банк ВТБ предлагает корпоративным клиентам воспользоваться новой программой льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством промышленности и торговли РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163 (Постановление № 163).

Заемные средства предоставляются на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности российских производителей по ставке до 5%. Максимальный срок сделок составляет пять лет.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает среднему и малому бизнесу одни из самых привлекательных на рынке условий сотрудничества, а участие нашего банка в большом количестве государственных программ открывает дополнительные возможности получения льготной ставки кредитования. Постановление 163 позволяет предприятиям воспользоваться низкой ставкой и стимулирует реализацию произведенной в России промышленной техники».

В ходе пилотного запуска программы ВТБ уже заключил первые сделки на общую сумму более 125 млн рублей. Например, льготные заемные ресурсы получили предприятия из разных регионов России: ООО «Агро-смета» в Ставрополе - 2,4 млн рублей на пять лет на приобретение новой сельскохозяйственной техники российского производства, ООО «ИмперияМОКС» в Кемерове - 19,4 млн рублей на три года на приобретение нового отечественного хлебопекарного оборудования, ИП Воронин И.К. в Омске - 89,1 млн рублей на пять лет на приобретение 25 единиц дорожно-строительной техники российского производства и другие заемщики.

Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в г. Воронеже - вице-президент Владимир Пенин отметил: «В структуре кредитного портфеля нашего филиала почти 50% составляют предприятия малого и среднего бизнеса именно сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей экономики. Для них Постановление № 163 открывает новые, дополнительные возможности финансирования по низкой ставке для развития своего производства».

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