2018-08-10T15:08:17+03:00
Общество

А можно ли без планеризма жить?

Воронежский аэроклуб принимает чемпионат России в клубном классе планеров
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото:Михаил КирьяновФото:Михаил Кирьянов
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- Воздушный поток нужно ощутить самому. Чувствуешь? – объясняет простую формулу полета на планере инструктор аэроклуба «Сапсан» Лариса Хамитова. - А ты стоишь, как первоклассник перед учительницей, и хлопаешь ресницами, пытаясь понять, чего же от тебя добиваются.

Не говоря больше ни слова, Лариса закрывает глаза и, немного потянувшись лицом к небу, плавно водит руками из стороны в сторону. Все это выглядит так естественно, что в голове вертится лишь один вопрос: «Почему люди не летают?».

Главные соревнования года

А почему, собственно говоря, не летают? Летают и еще как! Доказано на чемпионате России в клубном классе планеров, который с 27 июля проходит на границе Воронежской и Липецкой областей, на аэродроме Усмань-Шаршки. Это одни из самых масштабных соревнований в нашей стране.

Планеры готовятся к соревнованиям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Планеры готовятся к соревнованиямФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Да и состав участников на загляденье. Еще бы! Ведь именно на этом турнире решится, кто будет представлять сборную России в 2019 году. На базе аэроклуба «Сапсан» собрались спортсмены из Белгородской, Московской, Ульяновской, Рязанской и других областей. Всего было подано 22 заявки.

- По сути это гонка на планерах. Она проходит через несколько регионов. Дистанции достаточно большие – от 150 до 500 километров. Побеждает тот, кто развил наибольшую скорость и быстрее остальных пролетел заданный маршрут, - объяснил Сергей Клюев, мастер спорта международного класса по планерному спорту, многократный чемпион России и Европы.

Сергей Клюев, мастер спорта международного класса по планерному спорту, многократный чемпион России и Европы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сергей Клюев, мастер спорта международного класса по планерному спорту, многократный чемпион России и ЕвропыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вместе с Сергеем Клюевым за Воронежскую область выступает 19-летний Иван Казаков – молодая звезда отечественного планерного спорта. Сейчас Иван учится на пилота гражданской авиации. В следующем году он собирается стать участником чемпионата мира среди планеристов-юниоров в Венгрии.

Здесь нужно сделать небольшую ремарку: последний раз на таком турнире российский участник выступал в далеком 1985 году. Это был как раз Сергей Клюев. Лишь спустя 33 года ему удалось подготовить достойную замену. Думаю, это без утомительных исторических справок и надменной статистики лучше всего отображает, в каком состоянии долгое время был планерный спорт в нашей стране.

Вот такая необычная машина следит за погодными условиями Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вот такая необычная машина следит за погодными условиямиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Для меня полет – это моя жизнь. Как каждый день надо завтракать, мне нужно летать, - признается Сергей Клюев. – Как найти силы для этого? Нет, этот вопрос нужно перефразировать: а можно ли без планеризма прожить? Для меня – нет. Много занимаюсь тренировкой молодых спортсменов. Я нахожу удовольствие в том, что передаю свой опыт новым пилотам.

На последние слова Сергея Клюева я бы посоветовал обратить особое внимание всем мальчишка и девчонкам, которых тянет в небо. Ведь в аэроклубе «Сапсан» действует программа первоначальной подготовки для подростков. Уже с 15 лет можно попробовать себя в этом нелегком, но крайне увлекательном виде спорта. И пусть вас не пугают правила навигации, основы аэродинамики и механизмы работы летательного аппарата – все это не просто важные знания, но и возможность по-настоящему прочувствовать полет.

Вот такие самолеты помогают планерам разогнаться Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вот такие самолеты помогают планерам разогнатьсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Если вы любите…

Вы только поглядите на планеристов: бережно высвободив планер из кожуха-клетки, один из участников соревнований ласково проводит по крылу рукой, словно гладит своего питомца. Потом берет губку и начинает протирать каждое «перышко». Пилоты уверены, чем лучше ты заботишься о своем планере, тем сильнее он отблагодарит тебя в небе.

Каждый спортсмен заботится о своем "питомце" Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Каждый спортсмен заботится о своем "питомце"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Слово «планер» сегодня практически исчезло из лексикона. Это трудно объяснить. Когда я впервые увидел планер, я сразу же понял, что это мое. В 1965 году стоял в коридоре среди других 30 человек и ждал, чтобы меня приняли. Но даже в список тогда не попал. Я приходил каждый день. И настало время, когда одно место освободилось – меня взяли. С тех пор из этого вида спорта я ни ногой, - поделился один из участников гонки Виктор Звягольский, приехавший в Черноземье из далекого Владивостока (ему уже 70 лет, но разве это возраст для планерного спорта?) - Если вы любите какого-либо человека, к нему все время тянет-тянет-тянет. Здесь то же самое. Я не могу это объяснить. Нельзя же сказать, почему ты любишь. Но без планеризма я жить не могу.

Виктор Звягольский Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Виктор ЗвягольскийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Парадокс: всю жизнь Виктор Звягольский мечтал стать пилотом, а в итоге стал моряком на Дальнем Востоке. Приходилось и переживать разлуку с любимым делом, но ведь сердцу не прикажешь? Когда он твердо сказал жене, что возвращается в небо, его квартиру озарил салют из кусочков разбитой тарелки. Правда, уже через два месяца сама супруга сидела в кабине планера и испытывала на себе все прелести «штопора». Она влюбилась в невероятное чувство невесомости и теперь сама уже спрашивает: «Ну, что? Когда полетим?»

Вид из планера Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вид из планераФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Секретов в этом виде спорта не так много. Нужно просто много-много летать. К сожалению, у меня не всегда это получается. Если я в Приморском крае полечу и где-нибудь «сяду», то, может быть, через месяц меня найдут, - шутит Виктор Звягольский. – Здесь же, на базе авиаклуба «Сапсан», есть вся инфраструктура: связь, самолеты, специалисты. Однажды в Сибири при посадке по неопытности я сломал шасси. Естественно, за мной уже не прилетит самолет и вместе мы не взлетим. И тогда другие спортсмены отправились меня искать на машинах. На это ушло часов восемь-девять. Зато местные жители тогда вдоволь повеселились – наверное, каждый из них сфотографировался с моим планером.

Нить Ариадны

Сжимать рукоять управления планером – это… Можете вставить на место пропуска любую метафору, умножьте ее на два – и все равно этого будет недостаточно, чтобы описать всю полноту чувств.

Когда в авиаклубе «Сапсан» меня спросили: «Полетишь?», не задумываясь, ответил: «Да!». Уже сидя в кабине, с парашютом за спиной, я почувствовал, как по «линиям жизни» на ладонях пробегают «электрические» импульсы, а подушечки пальцев становятся немного влажными. Так проявляется страх? Возможно.

Вид из кабины планера Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вид из кабины планераФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Но есть такое мудреное слово, которое обычно встречается в искусствоведческих статьях или старых книгах – катарсис – это непередаваемое чувство духовного очищения, вызванное глубоким переживанием.

В момент, когда связь между планером и тянувшим его на тросе самолетом обрывается, тебя начинает бултыхать, как воду в закипевшем чайнике. Эта секундная встряска моментально прочищает мозги. Планер быстро успокаивается – успокаиваешься и ты. Смотришь вниз: там крошечные домишки, заводики, стадиончики. Людей и вовсе не разглядишь. И ты остаешься наедине с самим собой.

Самолет и планер скрепляются между собой специальным тросом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Самолет и планер скрепляются между собой специальным тросомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Конечно, за моей спиной была опытный инструктор Лариса Хамитова – так что в успешности полета и сомневаться не приходилось.

- Все новое открывает наши границы. Михаил Симонов, чтобы стать гениальным конструктором, попробовал себя и в авиамоделизме, и в планеризме. Когда человек многое умеет – ему дается и многое сделать. Если человек научился летать на планере, то это расширяет его границы. Это помогает чувствовать полет, - делится Лариса Хамитова своим многолетним опытом. – Где-то в седьмом классе я увидела пилотаж на реактивном самолете. Мне это так тогда понравилось. У меня даже не было каких-либо сомнений в том, что надо научиться летать.

Готовиться к полету нужно тщательно Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Готовиться к полету нужно тщательноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Из древнегреческих мифов мы знаем о клубке, который Ариадна дала Ясону, чтобы тот смог выбраться из лабиринта Минотавра. В переносном смысле – это путеводная нить. Такая же нить есть и на некоторых моделях планеров, которую пилоты прикрепляют на «лобовое стекло». Если эта нить лежит прямо – значит, все идет хорошо. Нить отклоняется в сторону – надо выравнивать планер. Конечно, в кабине установлены все необходимые приборы, но эта нить служит неким «волшебным» указателям. И даже такой новичок как я, сразу понимает, как нужно управлять этим летательным аппаратом. Такие, казалось бы, мелочи, помогают лучше осознать не только формулу полета, но и понять тех людей, которые так безгранично любят небо.

А помните «штопор», про который рассказывал Виктор Звягольский? Лариса Хамитова уверенным движением руки показала мне, что же это такое. Технически этот элемент описать легко. Но я бы вывел другое определение: «штопор» - это когда мозг кричит тебе: «Закрой глаза, зачем тебе на это смотреть?», а сердце говорит: «Просто радуйся и живи моментом!» В такие мгновения ты и понимаешь, что в полете может уместиться целая жизнь.

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