На Нововоронежской АЭС в рамках миссии поддержки и предварительного визита предпусковой партнёрской проверки завершили работу международные эксперты ВАО АЭС

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-09T12:48:43+03:00

С 7 по 9 августа 2018 года на Нововоронежской АЭС параллельно проходили миссия поддержки и предварительный визит предпусковой партнёрской проверки ВАО АЭС*

Изменить размер текста: A A

В составе миссии поддержки — пять экспертов ВАО АЭС из России, Армении и Болгарии. Цель миссии — ¬¬¬¬¬¬оказание содействия в поиске наилучших путей решения производственных задач, повышение безопасности и надёжности атомной станции.

«Ранее, в 2016 году, наши коллеги приезжали на Нововоронежскую АЭС с партнёрской проверкой, в результате которой была выявлена область для улучшения по направлению «Организационная структура предприятия атомной энергетики и её характерные черты», — комментирует советник Московского центра ВАО АЭС Галим Мусин. — Руководство Нововоронежской АЭС обратилось к нам с просьбой о проведении нашей миссии поддержки, которая особенно актуальна в преддверии повторной партнёрской проверки — она состоится уже в ноябре.

.

Эксперты ВАО АЭС работали с руководителями и специалистами Нововоронежской АЭС в формате «круглого стола». По словам Г.Мусина, рекомендации для атомной станции вырабатываются на основе результатов коллективного обсуждения.

На заключительном совещании с руководством Нововоронежской АЭС эксперты ВАО АЭС представили предварительный отчёт миссии поддержки, а также разработанные рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности в части взаимодействия между подразделениями Нововоронежской АЭС.

Предварительный визит предпусковой партнёрской проверки (ПППП) ВАО АЭС проходил на энергоблоке №2 НАЭС–2 (№7 НВАЭС). Цель визита — определение оптимальных сроков проведения предстоящей проверки, ознакомление с её методологией руководителей направлений от НВАЭС. В ходе предварительного визита были представлены цели и методология наблюдения за работой оперативного персонала на полномасштабном тренажёре.

Международные эксперты общались с руководством Нововоронежской АЭС, работали с документацией пускового объекта, проводили интервью с руководителями направлений проверки от АЭС. Представители ВАО АЭС посетили учебно-тренировочный пункт и совершили обход стройплощадки энергоблока.

По уставу ВАО АЭС, предпусковая ПП проводится на каждом новом энергоблоке мира. С 2013 года международные эксперты провели порядка 40 ПППП и повторных визитов. Главная цель предпусковой партнёрской проверки - оценить готовность энергоблока и его персонала к безопасной эксплуатации.

«В ходе предпусковой партнёрской проверки мы должны будем проверить, что, в первую очередь, оперативный персонал атомной станции перешёл от образа мышления категориями наладки и монтажа к мировоззрению, при котором ядерная безопасность становится главнейшим приоритетом, — отметил советник Московского центра ВАО АЭС, координатор ПППП Сергей Выборнов. — А цель предварительного визита — согласование сроков и организация предстоящей проверки.

.

Напомним, что энергоблоки №1 и №2 НВАЭС-2 (№6 и №7 НВАЭС) с реакторами ВВЭР-1200 относятся к четвёртой очереди. Энергоблок №1 НВАЭС-2 прошёл предпусковую проверку ВАО АЭС еще в 2015 году.

*ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) — всемирная ассоциация операторов АЭС, то есть организаций, их эксплуатирующих. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе насчитывается около 450 энергоблоков. Миссия поддержки, партнёрская проверка – одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС