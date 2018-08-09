2018-08-09T14:39:18+03:00
Общество

WorldSkills рушит стереотипы: рабочая специальность – это круто!

В 1947 году в Испании после Гражданской войны остро ощущалась нехватка квалифицированных рабочих
Олег ИВАНОВ
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Люди не хотели трудиться на предприятиях. Что делать? Нужно было быстрое и эффективное решение. И таким решением стал конкурс по профессионально-технической подготовке, который впоследствии превратился в мировое движение под названием WorldSkills.

Португалия, Германия, Великобритания, Франция, Марокко, Швейцария – с каждым годом к соревнованиям присоединялось все больше конкурсантов из разных стран. Вместе с тем все популярнее становились и сами рабочие специальности.

Сегодня чемпионаты WorldSkills проходят повсеместно. Возьмем для примера наш Воронеж: местные специалисты каждый год испытывают себя и проверяют, кто же из них мастеровитее. О том, как соревнования WorldSkills помогают развивать профессиональные компетенции в нашем новом тексте в рамках совместного проекта с компанией СИБУР

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Прояви себя

Выбирая будущую профессию, нынешние выпускники пытаются ответить на ряд важных вопросов: «Сколько я буду зарабатывать?», «Какие карьерные перспективы ждут меня?», «Как близкие люди отреагируют на мой выбор профессии?»

К сожалению, ответы на эти и многие другие волнующие вопросы молодые люди находят в стереотипах, закрепившихся в сознании. Почему-то воронежские студенты зачастую представляют работу на предприятиях так, как будто жизнь там застыла. Выбросите эти мысли из головы! Сегодня рабочая специальность в Воронеже может дать вам гораздо больше, чем иная офисная работа.

WorldSkills рушит стереотипы. Конкурс профессионального мастерства помогает собрать воедино лучшие практики и профессиональные стандарты со всего мира. И вот мы видим, что сегодня работа на заводе – это работа с высокотехнологичными роботами, это работа, где вы каждый день можете решать актуальные задачи, а главное – это работа, где вы можете сами постоянно развиваться.

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Конкурс мирового значения

Современные тенденции, привлекающие на предприятия молодые кадры, чутко уловили в компании СИБУР. Уже в 2015 году компания начала принимать участие в WorldSkills Hi-Tech. Тогда двое сотрудников СИБУРа вошли в число победителей. Через год – вновь призовое место. Это, во-первых, доказывает, что на предприятии работают мастера всероссийского уровня! А, во-вторых, студенты видят, что СИБУР - это предприятие, которое поможет реализовать себя. Поэтому туда и стремятся лучшие специалисты.

- Подобные конкурсы помогают увидеть и сравнить компетенции сотрудников, обменяться опытом между всеми площадками и дать возможность проявить себя, – отметил Евгений Горобец, технический директор тобольской площадки. - WorldSkills является конкурсом мирового значения и дает возможности проверить свои навыки в соответствии с международными стандартами и требованиями.

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Не конкуренция, а сотрудничество

В прошлом году сотрудники СИБУРа заняли призовые места на IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017. Финал всероссийского чемпионата проходил в Екатеринбурге.

Только представьте: в соревнованиях приняли участие 300 сотрудников из 29 ведущих компаний. За их выступлениями наблюдали 30 тысяч посетителей. Это же настоящая Олимпиада!

В таком мероприятии, конечно же, хочет принять участие каждый специалист. Не удивительно, что СИБУР и WorldSkills Russia в итоге подписали соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала, экспертного сообщества и профессиональных компетенций.

- Отрадно, что СИБУРу интересно развивать как существующие, так и новые компетенции. Это очень важно и будет полезно не только вам, но и другим компаниям. Когда мы говорим о системах профессиональной подготовки, правильнее вести речь не о конкуренции, а о сотрудничестве. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на достойные результаты, - подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Воронеж готовься

Конкурсные задания на WorldSkills Hi-Tech 2017 оценивались по 30 компетенциям. СИБУР был представлен в шести из них. В команду СИБУРа входило 24 человека – 11 участников и 13 экспертов жюри. Приятно отметить, что один из участников и два эксперта представляли в команде Воронеж.

- Соревнования профессионального мастерства дают мощный стимул работникам не останавливаться на достигнутом, а продолжать непрерывно развивать свои навыки. Это их путь к высокому профессиональному мастерству, к совершенствованию себя как специалиста, к карьерному росту. Кроме того, участие в подобных конкурсах дает работникам чувство гордости за свою специальность, повышает ее престиж. Для компании это так же важно – таким образом, мы выявляем лучших сотрудников, заинтересованных в своем развитии, - отметила директор по управлению персоналом воронежской площадки СИБУРа Марина Меркулова.

В июле этого года на воронежской площадке СИБУРа также состоялся конкурс профессионального мастерства. В нем приняли участие представители пяти профессий: аппаратчики, слесари-ремонтники, инженеры по АСУТП, лаборанты химического анализа, электромонтеры. Проверка мастерства конкурсантов проходила в соответствии с методикой международной некоммерческой ассоциации Wordskills.

Кто знаете, быть может, именно наши мастера отправятся на всероссийские соревнования или даже на мировое первенство.

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