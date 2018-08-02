Травля известной воронежской блогерши в интернете перекинулась на ее детей

2 Авг. 14:42 2018-08-02T15:25:14+03:00

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Приготовления перед битвой просты: воин наливает себе чашку кофе и поудобнее устраивается перед компьютером. Он уже выбрал мишень. Ближайшие несколько часов наш герой будет размахивать мечом острословия и заряжать в катапульту оскорбления. Так проводят время десятки людей, порой искренне не подозревая, что превращают жизнь своей жертвы в кошмар…

Украинский след

Жительница Воронежа Марина Ярославцева известна в «Живом журнале» как rebro_a_dama. Она входит в топ популярных блогеров всей страны. Пишет о буднях многодетной мамы: день рождения дочки отметили, всей семьей в квест-комнату сходили, куличи испекли... Порой дает воронежским газетам информационные поводы: катались на катере, а тут лодка с детьми в него чуть не врезалась.

- Я вела блог около пяти лет, у меня была масса прекрасных доброжелательных читателей. Все началось тогда, когда я начала рассказывать о своем супруге, - делится Марина. - Еще до того, как мы познакомились, он жил на Украине. Участвовал в движении против Майдана, потом поехал воевать на Донбасс. Я искренне и откровенно писала, что познакомилась с этим человеком, что им горжусь. Мы встречались год, потом я вышла замуж. А в комментариях c оскорблениями появились украинки: Харьковская, Киевская области. Я видела это по ip-адресам.

История взаимоотношений Марины и Артема кому-то встала костью в горлеФото: предоставлено героем публикации.

Вскоре в сети выросло целое сообщество ненавистников «Ребра Адама». В центре – даже не политическая подоплека, а обычные бабские (язык не поворачивается сказать «женские») сплетни. Участники сообщества - «кукушки», «свора завистливых неудачниц», как они себя называют - присматриваются к каждому комментарию Марины, препарируют каждую фотографию. Здесь выдвигаются гипотезы по поводу ее личной жизни, здесь придумываются обидные прозвища. И все это не стоило бы и хорошего поста. Но травля начала перетекать из интернета в реальную жизнь.

Перешли на родителей и детей

- Мне было все равно, что они про меня пишут. Собака лает - караван идет. Мне это без-раз-лич-но, - рассказывает Марина. - Но они почувствовали, что меня так не пронять. А задеть-то хочется. Решили зайти через моих детей и родителей. Мой отец - директор школы. От имени моего мужа на него написали жалобы в прокуратуру, следственный комитет и даже в приемную Президента. Шесть проверок длились полгода... Ничего не подтвердилось, но нервотрепка была страшная. Написали и на меня заявление в ПДН, в опеку и прокуратуру. Рассказали, что у нас тут притон, дети погибают, оболгали с головы до ног. Мы сидим дома, а тут заходят правоохранители, учительница и соцработник. Они явно ожидали увидеть что-то другое, чем приличный дом, полную чашу. Осмотрелись и говорят мне: «Марина Валентиновна, скажите пожалуйста, кто же вас так сильно ненавидит?».

В группе издевательски отвечают на вопрос, зачем все это нужно. «Допустим, вы видите, что одноклассник вашего ребенка курит. Что вы делаете? Вы пишете в личку родителям – срочно принять меры, тчк. Также и неравнодушные «кукушки» пишут матери Ребра Адама, чтобы повлиять на Ребро, чтобы не позорила себя и детей, не выставляла сугубо личное - прокладки, зеленые сопли, не писала про секс минимум семь раз в день, не фоткала своих детей с дебильными лицами. Должен же быть какой-то минимум, черта, через которую нельзя переступать». «Позорные вещи» при этом регулярно придумывались в самом сообществе. «Кукушки» ставили фотографии Марины на аватар, присваивали созвучные ники, а потом вещали от ее имени.

В какой-то момент ненавистники начали не просто портить настроение, но и мешать житьФото: предоставлено героем публикации.

Дальше - больше. Опубликовали домашний адрес Марины. Стали приезжать к ее дому, записывать фото и видео, а потом смаковать в группе... Самое страшное - взялись за детей Марины. Начали писать им мерзкие вещи в личные сообщения, отправляли друг другу пошлые коллажи из их фотографий.

- Моя дочь страдает психическим заболеванием. Это беда нашей семьи. Одна из блогеров заступилась за нее в сети, написала: «Девочка склонна к суициду, не пишите ей!». После этого в группе в открытом доступе появились обнаженные фотографии дочери. Она сделала их для своего мальчика, когда с ним встречалась, и не знает, как они попали в сеть. То есть их выложили явно с целью доведения до самоубийства, это уже не просто «поржать в сети».

Борьба с гидрой

Увидев снимки, Марина тут же обратилась в администрацию «Живого журнала». Там не очень-то оперативно отреагировали на ее жалобы, но после вмешательства юриста, вставшего на ее защиту, сообщество все-таки закрыли. Ненавистники тем временем создали новое, с похожим названием. И там снова появились снимки голой девочки. «ЖЖ» заблокировал и эту группу. Что дальше? Правильно: появляется уже третья...

«Засираки мои любимые! – звучит на странице сообщества. - Не обращаем внимания... Если надо будет - все до единой откроем клоны нашего любимого сообщества! В геометрической прогрессии!».

Ситуация заставляет в очередной раз задуматься об анонимности в интернете. Весь все, кто противостоит Марине, скрыты броней аватарок и ников. А сама блогер – вот она, перед нами, со всеми достоинствами и несовершенствами.

Марина отправила заявления в полицию, прокуратуру, следственный комитет. Помогут ли ей правоохранители – покажет время.

Мнение

«Нужно доказать авторство и провести лингвистическую экспертизу»

В истории, которую мы рассказали, идет речь уже об уголовном преступлении - распространении откровенных фотографий. Правоохранители к такому точно не останутся равнодушными. Но как противостоять обычным оскорблениям в сети? Рассказывает адвокат Игорь Татарович.

- Есть две сложности. Первая - доказать авторство, когда пользователи скрыты за никами. Чтобы кого-то привлечь к ответственности, необходимо определить, кто конкретно является распространителем. Помогут в этом правоохранительные органы. Вторая сложность: нужно понять, насколько та или иная фраза оскорбительна. Для кого-то некое слово является разговорным. Для кого-то – с учетом социального статуса, образования, воспитания – жутким оскорблением. Нужно провести лингвистическую экспертизу. В моей практике было подобное дело. Правда, оскорбления звучали не в интернете, а вживую – под видеозапись. В итоге смогли доказать правоту потерпевшего.