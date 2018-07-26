Перед юными воронежскими артистами выступил композитор Григорий Гладков

26 Июль 09:00 2018-07-31T22:08:36+03:00

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Уже целую неделю в пансионате для одаренных детей «Репное» команда мастеров под руководством композитора и продюсера Виталия Осошника кует ценные воронежские кадры для эстрады. В столице Черноземья проходит Летняя Ассамблея искусств группы «Волшебники двора» «С детьми на одной волне». Познать практические азы артистической профессии приехали 74 юных таланта со всей Воронежской области.

Ассамблея искусств.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Творческая жизнь в импровизированном лагере искусств кипит с 9 утра и до 9 вечера с перерывами на обед, полдник и ужин. Занятия по сценическому мастерству, технике и искусству вокала, хореографии, психологии сцены, сценическому образу и портфолио, искусству радио, работе в студии звукозаписи - программа у ассамблеистов весьма насыщенная. Кастинги, конкурсы, мастер-классы, танцевальные баттлы, а в конце дня - отчетные концерты, которые собирают настоящие аншлаги. Уже прошли творческие вечера авторов детских хитов Виталия и Натальи Осошник, группы «Волшебники двора». Передать свой опыт талантливой ребятне приехали и звезды.

Солист группы «Герои» Миша Пунтов учит ребят эстрадному вокалу и делится секретами закулисья шоу-бизнеса. Поддержать начинающих артистов приехал и легендарный композитор, автор песен к мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег» Григорий Гладков. Перед его концертом ребята забросали звездного гостя вопросами, они хотели знать о любимом композиторе буквально все - как он написал первую песню, при каких обстоятельствах родилась «Пластилиновая ворона», откуда берется вдохновение, которое позволяет рождаться хитам, которые заряжают положительным настроем.

Детвора засыпала композиторов творческими вопросами.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я первую песню написал в 6-м классе, когда учился играть на баяне. Потом к 9-му сам освоил гитару. Она выручала, когда я влюбился, переживал неразделенное чувство. Потом была первая крепкая, осознанная песня - о войне, отец тогда поразился смыслу. А вообще мне всегда удавались песни на сказочные темы. Мама была заведующей яслями, дома постоянно звучали детские песни, можно сказать, мамина профессия меня сформировала. Я всегда сочинял волшебные сказочные истории. Песни о любви, о войне прошли, а сказки в моей душе остались, - рассказал Григорий Васильевич.

Ассамблея искусств.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Детвора с упоением впитывает новые знания, тем более, что все они подаются в такой неформальной, игровой, интерактивной форме. И что немаловажно - обучение для ребят бесплатное.

- Я много знаю изначально одаренных людей, но, к сожалению, о творчестве которых не узнал никто. Мне бы хотелось, чтобы наша Ассамблея стала тем творческим моторчиком, который, как Карлсону, позволил бы ребятам полететь дальше. Любите то, что вы делаете, и постоянно двигайтесь вперед, это очень важно. Будьте смелыми, аккумулируйте все лучшее. А мы постараемся дать вам практические навыки, - напутствует юных артистов Виталий Осошник.

Композитор и продюсер Виталий Осошник - инициатор организации летней творческой школы для талантливых детей.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Григорий Гладков признался, что с удовольствием приехал в Воронеж поддержать начинание коллег:

- Виталий и Наталья Осошник кроме того, что являются замечательными авторами детских песен, еще и большие подвижники. Они давно могли бы почивать на лаврах, но затеяли большое и благородное дело продвижения юных артистов. Я систематически поддерживаю таланты, поэтому не мог остаться в стороне от благого дела. Мне очень нравится название ассамблеи - «На одной волне»! Это первая ступень в детском творческом развитии. У меня есть личная интернет-радиостанция 101.ru, я считаю, что у Осошников тоже должна быть своя радиостанция…

Григорий Гладков на Ассамблее искусств в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До конца творческой смены еще несколько дней конкурсов и мастер-классов. Участников и гостей ждут отчетные концерты «Дети поют блюз» - 27 июля, «Рок-н-ролл от А до Я» - 28 июля, заключительное гала-представление Ассамблеи - 29 июля.