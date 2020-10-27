Иван Бунин: Я родился в Воронеже, но город мне совсем неизвестен…

Памятник Бунину в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

150-летие со дня рождения Ивана Бунина масштабно отмечала вся страна. В Воронеже, на родине прославленного писателя, тоже прошло множество тематических мероприятий - выставок, литературных вечеров, квизов, а главное - открылся, наконец, музей писателя. В городе есть памятник Бунину и библиотека его имени. Но многие воронежцы совершенно не знают, чем связан прославленный литератор и Нобелевский лауреат с городом детства, где он прожил всего ничего - от рождения в 1870 году и до четырехлетнего возраста, после чего семья переехала в родовое поместье на хутор Бутырки Елецкого уезда (тогда Орловской губернии, а ныне Липецкой области).

Поэтому «Комсомолка» вместе со старшим научным сотрудником Воронежского литературного музея имени Никитина (чьим структурным подразделением является музей Бунина) Вероникой Щукиной собрала интересные факты, связывающие Бунина с Воронежем.

На ул.Коммунаров в Воронеже райтеры сделали граффити, посвященное Бунину Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1. ВОРОНЕЖ РАЗОРИЛ БУНИНЫХ

Бунины были из обедневшего дворянского рода. В Воронеж семья перебралась из деревни в 1867 году, чтобы дать гимназическое образование старшим сыновьям Юлию и Евгению. Переезд в наш город способствовал разорению семьи Буниных, об этом писатель вспоминал в 45-летнем возрасте.

«Переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. (Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени.) Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился на своем хуторе Бутырки» (И.А. Бунин, «Автобиографическая заметка», 1915).

В музее Бунина много ценных экспонатов. Фото www.govvrn.ru

2. КОМНАТА, ГДЕ РОДИЛСЯ БУНИН, ПОМЕНЯЛА ЭТАЖИ

Иван Бунин родился 22 октября 1870 года в усадьбе Германовской. Здание на проспекте Революции, 3 сохранилось и поныне, сейчас там живут воронежцы, а во флигеле 22 сентября 2020 года открылся музей писателя. Что интересно, усадьба, где квартировали Бунины и родился будущий писатель, была продана в 1872-м и перестроена: первоначальный деревянный дом разобрали и на его месте выстроили кирпичный нижний этаж, а старый сруб использовали при строительстве второго этажа. Таким образом, помещения, в которых появился на свет будущий писатель, «переехали» на второй этаж.

«70 лет тому назад на рассвете этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже на Дворянской улице» (И.А. Бунин, дневниковая запись от 23.10.1940).

Иван Бунин родился в усадьбе Германовской. Деревянный низ через два года после рождения Бунина "переехал" на воторой этаж. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3. ВОСПОМИНАНИЯ О ВОРОНЕЖСКОМ КРЕСТНОМ

С нашим городом связывает Бунина крестный отец, который служил в Михайловском кадетском корпусе офицером-воспитателем. По одной из исследовательских версий, им был полковник Иван Платонович Сипягин (1827–1892).

«Иногда кажется, что я что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и существовал три года. Но все это вольные выдумки, желание хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том времени. Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: мать очень красива, в шелковом с приподнятым расходящимся в стороны воротником платье с небольшим декольте на груди, а военный в кресле одет сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орденами, - мой крестный отец, генерал Сипягин» (И.А. Бунин, «Из записей»; цит. по В.Н. Муромцева-Бунина, «Жизнь Бунина»).

4. БУНИН НЕ УСПЕЛ ОСМОТРЕТЬ ВОРОНЕЖ В ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИЕЗД

Писатель приезжал на родину только один раз - в 1907 году - для участия в вечере, который устраивался в пользу воронежского землячества. И совершенно не успел осмотреть город.

«Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством» (И.А. Бунин, «Воспоминания», 1950).

В музее Бунина воспроизвели дом друга писателя, фото Александра Ткачева, предоставлено литературным музеем.

5. ТОТ ПРИЕЗД БУНИН ОПИСАЛ В РАССКАЗЕ

В рассказе «Натали» (1942), который вошел в сборник «Темные аллеи», воспроизведены отчасти автобиографические детали посещения Буниным Воронежа в 1907 году:

«В Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета».

6. БУНИН НЕ РАЗ УПОМИНАЕТ ВОРОНЕЖ В СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

В повести «Деревня» (1910) описано, как один из главных персонажей - Кузьма Красов - живет и работает в Воронеже:

«И почти десять лет околачивался он в Воронеже - возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу».

В повести «Суходол» (1912) упоминается о поездке в Воронеж к мощам Святого Митрофана:

«Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж».

Машинопись Муромцевой, фото Александра Ткачева, предоставлено литературным музеем

7. БУНИН СЛЕДИЛ ЗА БОЯМИ В ВОРОНЕЖЕ

Во время Второй мировой войны Иван Бунин из Грасса следил за военными действиями в Воронеже.

«Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось - брехня: не взят и по сегодня» (И.А. Бунин, дневниковая запись от 19.07.1942).

В МУЗЕЕ БУНИНА МНОГО ЦЕННЫХ РАРИТЕТОВ

- Иван Алексеевич ценил воронежских писателей: дружил и состоял в переписке с Александром Эртелем (в музее есть первый сборник рассказов Бунина «На край света», подаренный Эртелю), в 1894-м написал статью об Иване Никитине «Памяти сильного человека», в которой назвал его одним из тех, «кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова», - отмечает Вероника Щукина. - В нашем музее воронежцы смогут узнать родословную писателя, увидеть интересные экспонаты, рассказывающие о жизни Бунина - книги, на которых он вырос («Сказка о царе Салтане» Пушкина и «Одиссея» Гомера), его Библию, его подлинную охотничью сумку, которую он увез с собой в эмиграцию, ее передали в музей родственники Паустовского, прижизненные издания произведений писателя, машинопись одной из первых редакций воспоминаний его жены Веры Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью», которую передали в Воронеж из Франции наследники авторских прав на сочинения Бунина, «Грасский дневник» музы Бунина Галины Кузнецовой.

В музее представлена подлинная охотничья сумка Бунина, фото Александра Ткачева, предоставлено литературным музеем.

В музее воспроизведен фрагмент дома художника Евгения Буковецкого в Одессе, где Бунин с женой жили после революции 1917 года, перед эмиграцией в Париж. Здесь стоит кресло с подлокотниками в виде львов из коллекции Александра Эртеля.

На стенах музея висят картины художника Петра Нилуса (предоставлены музеем имени Крамского, располагающим огромным наследием Нилуса), с которым Бунин подружился в Одессе, а потом жил в одном доме в Париже.

Картины друга Бунина художника Нилуса в музее писателя, фото Александра Ткачева, предоставлено литмузеем.

В музее много и интерактивных элементов. Например, письменный стол с сенсорным экраном, на котором можно почитать оцифрованные письма Бунина из фондов литературного музея.

Во дворе музея создали «Поэтический сад Бунина», где можно сфотографироваться среди тематических арт-объектов, а также в теплое время года посетить литературные встречи и концерты.

В музей Бунина можно сходить по предварительной записи по телефонам: 255-09-63, 255-09-68, 280-21-24. Вход на экскурсии в масках.