Коронавирус в Воронеже, последние новости на 24 октября 2020: родителей младшеклассников хотят отправить на удаленку

Из-за вируса в регионе вновь вводят ограничения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 22 812 человек. Суточный прирост продолжает увеличиваться. Накануне вновь зарегистрировали рекордные цифры в 256 инфицированных. Выздоровели 19 604 воронежца. Скончались 346 человек с подтвержденным COVID-19, за минувшие сутки умерли 12 больных.

23 октября губернатор Александр Гусев подписал новый указ. Согласно документу, с 26 октября по 8 ноября приостанавливается работа по спортивной подготовке детей. Исключение - индивидуальная спортподготовка. Отметим, что в этот период у школьников будут каникулы.

Кроме того, работодателям вновь порекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленку или отправить их в оплачиваемый отпуск. В приоритетном порядке - работники, у которых есть дети-младшеклассники.

Дополнительные требования вводятся для фитнес-центров: один человек на три квадратных метра, максимальная загрузка - не более 50%.

Также региональные власти сообщили, что Госжилинспекция ужесточит контроль над УК по дезинфекции подъездов многоэтажек домов и детских площадок. В отделах соцзащиты до 9 ноября консультации будут проходить в дистанционном формате. Туристическим компаниям рекомендуют приостановить работу. Школьные организованные выезды за пределы региона запрещены.

Из-за коронавируса прекратили продажу билетов в кассах театров и музеев. Теперь их можно приобрести только онлайн.