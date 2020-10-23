«Познакомились, когда делали маски»: пандемия соединила влюбленных из Воронежа

Питомца Тане подарил молодой человек. Фото: из архива героя публикации.

История двух молодых людей из Воронежа - Тани и Миши - могла бы стать сюжетом классической мелодрамы. Много лет они ходили по одним и тем же коридорам вуза, но не замечали друг друга. Возможно, сталкивались на входе в университет или в столовой, или у автомата с кофе, или… Вариантов может быть много, но все это не имело никакого значения до того момента, пока не наступила эпидемия коронавируса.

«Всю смену не сводил с нее глаз»

24-летнюю Татьяну Попову в воронежском техническом университете знают хорошо. С самого поступления – активистка, командир студенческих отрядов, краса вуза, участница всех форумов и мероприятий. Этим летом она окончила магистратуру родного ВГТУ, но с вузом не простилась. Еще во время учебы стала секретарем проректора по воспитательной работе.

Михаилу Кленникову – 21. Он тоже учится в техническом университете – на первом курсе магистратуры. А с прошлого года начал работать в центре аддитивных технологий (фирма предоставляет услуги 3D-печати, занимается производством и продажей 3D-принтеров). Вуз активно сотрудничает с этим предприятием.

И вот в апреле, когда эпидемия коронавируса набирала обороты, компании поступил коммерческий заказ на производство защитных масок. Цех нуждался в «рабочих руках» и обратился в университет. На помощь и для практики отправилась группа студентов, а возглавила ее Таня. В стандартные обязанности девушки входит работа с документацией, письмами, организация мероприятий, но она решила попробовать что-то новое.

- Таня считала и расфасовывала корпуса масок, резинки, специальные вставки. А я наблюдал за ней. Всю смену. Меня особенно привлекли ее карие глаза. После окончания рабочего дня мне поручили довезти ребят до ближайшей остановки. Очень повезло, что та самая незнакомка села в мою машину. Так мы и познакомились, - вспоминает Миша.

Те самые маски, которые помогли ребятам познакомиться. Фото: из архива героя публикации.

На следующий день он уже сам предложил Тане и ее подруге Насте подбросить их до дома.

- Таня жила ближе, поэтому мне пришлось сделать крюк, чтобы остаться с ней вдвоем. Тогда я решился взять номер ее телефона. Было очень волнительно, но попытка удалась. По переписке и звонкам мы узнавали друг друга, - продолжает молодой человек. - Работа у ребят быстро закончилась: они сделали нужное количество масок и ушли с предприятия. Я скучал по ней, ведь когда она собирала маски, смотрел на нее и восхищался красотой. Так решился предложить Тане увидеться, и она согласилась.

«Любовь сильнее всякого вируса»

Молодые люди признаются, что коронавирус не стал для них проблемой, а наоборот помог обрести друг друга.

- В других обстоятельствах она никогда бы не пришла к нам на предприятие. И неизвестно, встретились бы мы где-нибудь ещё. Любовь сильнее всякого вируса.

Из-за пандемии конфетно-букетный период молодых людей тоже отличался от классической романтической картинки. В кафе не сходишь, в кино и театр не пригласишь, ведь все закрыто. Долгое время воронежцам запрещали даже гулять в парке - для безопасности самих же горожан.

Но, по словам Тани, ограничения, наоборот, сделали прошедшие месяцы особенными.

- Я не чувствовала острой нехватки в ресторанах или кинотеатрах. Если с человеком хорошо, с ним можно просто гулять. Мне кажется, мы побывали во всех красивых местах Воронежа: набережная, парки, скверы… Часто выезжали за город. Однажды даже застряли на машине в песке - пришлось просить помощи, - делится яркими воспоминаниями девушка.

- Отсутствие привычных мест развлечения просто заставляет подключить фантазию к поиску новых уголков.

«Помогло стремление знакомиться и развиваться»

С момента первой встречи и до предложения руки и сердца прошло шесть месяцев. По словам молодого человека, ему не потребовалось много времени, чтобы решиться на важный шаг. Он уже точно знает, что хочет быть только с Таней.

Миша купил цветы, кольцо и пригласил свою девушку прогуляться в Центральном парке. Там все и случилось. Парень сказал ей о своих чувствах, встал на колено и задал волнующий вопрос.

Ну, а Таня без особых раздумий согласилась.

С точной датой церемонии пара еще не определилась. Фото: из архива героя публикации.

Отметить свадьбу ребята решили позже, когда эпидобстановка в городе улучшится. Точной даты пока нет. Но невеста мечтает о красивой церемонии в августе.

- Хочу сказать всем, что не нужно отказываться от предложений попробовать себя в новой области или с кем-то познакомиться. На этот счет есть много различной литературы. В конце концов мое желание и стремление заводить знакомства и развиваться натолкнули на ту поездку. И даже коронавирус не стал помехой. Я очень счастлива, что все так сложилось, - делится секретом счастья девушка.