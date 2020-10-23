В Воронеже два подземных перехода отремонтируют за счет городского бюджета

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В мэрии Воронежа рассказали о том, что подземные переходы на улицах Ворошилова и Димитрова отремонтируют за счет городского бюджета. Ранее их пытались сдать в концессию. Однако бизнесмены ими не заинтересовались. Дело в том, что в реконструкцию нужно было сделать большие вложения, а небольшие торговые точки, которые там можно было бы разместить, долго бы окупали эти инвестиции.

Глава Воронежа Вадим Кстенин уже отмечал, что город не может себе позволить оставлять эти переходы в нынешнем неудовлетворительном состоянии. Он подтвердил свою позицию.

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– Люди не должны ждать, пока найдется смелый предприниматель, готовый к долгому сроку окупаемости вложений, - заявил мэр. - Поэтому я принял решение: капитальный ремонт в этих двух переходах будет выполнен за счет бюджетных средств. Затраты по предварительным оценкам составят 6 млн рублей на ремонт перехода по улице Димитрова, и 8,7 млн рублей – на переход на улице Ворошилова. Я дал указание найти эти средства, сформировать сметы и выполнить работы в 2021 году.

За счет бюджета планируют сделать ремонт входных групп и тех частей переходов, которые предназначены для общего пользования. В то же время в мэрии не отказываются от поиска инвесторов. Тем более что имеется яркий положительный пример – переход у цирка обрел новую жизнь за счет частных инвестиций, в частности, в нем появились подъемники для маломобильных горожан.

– Несомненным плюсом формата концессии является привлечение средств бизнеса в решение городских проблем. При этом объекты, в ремонт и содержание которые вкладываются частные инвестиции, остаются в муниципальной собственности, город не теряет имущество, – считает мэр Воронежа Вадим Кстенин.

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Переходы на улицах Ворошилова и Димитрова после ремонта планируют передать по концессионному соглашению – для завершения реконструкции. Во время нее должны быть созданы торговые места, а также условия для удобства маломобильных горожан (установка подъемников).

– У нас уже был опыт капремонта подземного перехода, в котором не было цивилизованной торговли – на улице Плехановской. Он был уничтожен вандалами за очень короткий срок, несмотря на установленные там камеры видеонаблюдения. Должна быть ответственная за содержания объекта организация, которая будет обеспечивать там чистоту и порядок, выполнять текущий ремонт и обслуживание освещения, оборудования и т.д. Окупить расходы на это можно будет за счет торговых площадей. Они небольшие, но с учетом того, что переход мы будем передавать в обновленном состоянии, это должно быть достаточно привлекательным предложением. Для меня главное, чтобы в переходах поддерживался порядок, а люди могли комфортно и безопасно ими пользоваться, – отметил мэр.

По поручению Вадима Кстенина будет определена минимальная концессионная плата, так как по расчетам общие вложения инвесторов в реконструкцию и в дальнейшее содержание за весь срок соглашения (20 лет) весьма существенные: около 37 млн. рублей по каждому объекту. Так как по закону процедуры, предшествующие заключению концессионного соглашения, очень продолжительные, они будут проводиться параллельно с подготовкой к ремонту и выполнением работ.

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Также собираются отдать в концессию подземные переходы на Московском проспекте и на проспекте Революции. Там можно создать достаточно торговых мест, чтобы инвесторам быстро окупить вложения. По этим объектам проведен отбор потенциальных концессионеров. Переходы заинтересовали инвесторов. Сейчас идет работа по заключению соглашений.

Фото пресс-службы мэрии

Олег КУЗНЕЦОВ