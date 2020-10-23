Коронавирус в Воронеже, последние новости на 23 октября 2020: наиболее зараженные районы и сферы деятельности

Скончались 334 человека с подтвержденным COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала эпидемии в Воронежской области заразились коронавирусом 22 556 человек. Накануне прирост инфицированных составил 246 пациентов - рекордные цифры. По данным к 23 октября, выздоровел 19 581 воронежец. Скончались 334 человека с подтвержденным COVID-19, за минувшие сутки умерли 19 больных.

Как рассказала и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева, продолжается распространение инфекции в районах. Особенно высока заболеваемость в Острогожском, Россошанском, Поворинском, Хохольском, Воробьевском, Нижнедевицком и в Борисоглебске.

За прошлую неделю на 4% увеличилась заболеваемость среди работников сфер ЖКХ и образования, а также среди госслужащих и сотрудников транспортных средств и транспортных узлов.

Из-за коронавируса в регионе полностью закрыли две школы и десять частично - 14 классов. По ОРВИ прекратили работу восемь учебных заведений, частично - 93 класса в 34 школах.

Также власти продолжают проверять соблюдение правил безопасности в торговых объектах и общественном транспорте.