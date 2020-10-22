В Воронежской области «Тойота» врезалась в стоящий грузовик, три человека погибли

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 22 октября, около 6 часов утра на 93-ем километре дороги «М4-Дон – Бутурлиновка – Калач» автомобиль «Тойота -Альфард» на полном ходу врезался в стоящий на обочине грузовик МАН с прицепом. Возможно, водитель в условиях плохой видимости не заметил преграду.

В результате аварии три человека, находившиеся в иномарке, погибли на месте. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся в Калачеевской районной больнице. Личности пострадавших и погибших сейчас выясняет полиция. По факту ДТП ведомство организовало проверку с целью установления всех обстоятельств ЧП.

Напомним, похожая авария произошла 20 октября на дороге "Москва Астрахань". Здесь столкнулись два грузовика и легковушка.

По данным полиции, 58-летний водитель «Мерседеса» с полуприцепом, житель Волгоградской области, врезался в сломавшийся стоящий на дороге «ЗИЛ» и сбил шофера, который его ремонтировал. Затем грузовик развернуло на встречную полосу, где он врезался в «Фольксваген Транспортер».