В Воронежской области «Мерседес» протаранил грузовик, остановившийся для ремонта: водитель погиб

Так выглядела дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 20 октября, в 18.15 на 602 километре дороги «Москва-Астрахань» случилось ДТП, в которое попали два грузовика и одна легковая машина. К сожалению, не обошлось без жертв.

По данным полиции, 58-летний водитель «Мерседеса» с полуприцепом, житель Волгоградской области, врезался в сломавшийся стоящий на дороге «ЗИЛ» и сбил шофера, который его ремонтировал. От удара отечественный грузовик развернуло, и он вылетел на встречную полосу. Там «ЗИЛ» ударил «Фольксваген Транспортер», которым рулил 45-летний житель Владимирской области.

У "Фольксвагена" сильно разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

60-летний водитель «ЗИЛа» погиб на месте, мужчину, рулившего «Мерседесом», с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу.