Коронавирус в Воронеже, последние новости на 21 октября 2020: школьные каникулы, «дистанционка в вузах», помощь волонтеров

Более 300 человек уже скончались. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 22 067 человек. Прирост инфицированных накануне составил 241 пациент. Окончили лечение и выздоровели 19 154 воронежца. С начала эпидемии скончались 306 человек с подтвержденным коронавирусом.

Каникулы у школьников Воронежской области продлятся не одну, а две недели - до 8 ноября. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор решил отпустить учеников на досрочно - с 26 октября из-за ухудшения эпидобстановки.

Случаи коронавируса зафиксировали в шести вузах региона, поэтому университетам, а вместе с ними и средним профессиональным учебным заведениям, власти рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

Вместе с тем в ВГУ многие преподаватели и студенты уже обучаются и работают удаленно. Преимущественно в таком формате занимаются лица, имеющие хронические заболевания, в возрасте 65+, а также заболевшие и контактировавшие с ними.

В регионе возобновил работу телефон для вызова волонтеров, которым могут воспользоваться пожилые люди. Чтобы получить помощь, нужно набрать бесплатный номер единой «горячей линии» - 8 (800) 200-34-11. Затем работники штаба акции #МыВместе связываются с оставившими заявку, уточняют, что именно им необходимо, и направляют добровольцев.

В Воронеже открылась выставка «Красная зона. 2020». Экспозиция с таким тревожным названием показывает будни врачей, работающих в ковидных стационарах. Посетители музея «Арсенал» могут увидеть, как устроена работа в новых инфекционных отделениях для пациентов с коронавирусом.