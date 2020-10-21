Социализм – лучшее лекарство от кризисов и вирусов

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Российская буржуазная власть постоянно демонстрирует свою неспособность обеспечить достойную жизнь граждан, уровень благосостояния которых постоянно снижается на фоне роста доходов олигархов и чиновников, а также защитить людей в экстремальных ситуациях.

Пресловутая оптимизация медицины и перевод её на коммерческие рельсы лежат в основе постоянного увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией, происходящего с двадцатых чисел сентября. В последние дни число заражений по России превышает 15 тысяч человек, а по Воронежской области составляет более 200 человек в сутки. Каждый день обновляются печальные рекорды по количеству умерших.

Мы, коммунисты, говорим искрение слова благодарности врачам и другим медицинским работникам, которые, не щадя сил и самой жизни, делают всё возможное, чтобы спасти и вылечить заболевших.

Однако этих возможностей недостаточно, чтобы победить эпидемию, приобретающую характер общегосударственного бедствия.

В поликлиниках из-за сокращения количества врачей и вспомогательного медицинского персонала, нехватки площадей образуются огромные очереди, в которых смешиваются больные с признаками ОРВИ, пациенты с неинфекционными заболеваниями, а также те, кто пришел за льготным рецептом и т.д.

Такая ситуация способствует распространению опасных инфекций. Многие больные не в силах отстоять в многочасовой очереди, ждать же участкового врача приходится несколько дней из-за нехватки врачей и отсутствия транспорта для их поездок к больным. Тесты на ковид в большинстве случаев, а КТ лёгких практически всегда можно сделать только за плату, при этом ожидание исследования и его результатов также растягивается на многие дни.

«Скорая помощь» с трудом справляется с потоком вызовов к заболевшим в тяжёлом состоянии. Поэтому остальные люди вынуждены заниматься самолечением. В результате пациенты теряют драгоценное время и зачастую попадают в больницы уже в опасном для жизни положении.

Специализированные лечебные учреждения, созданные на территории области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, перегружены. Имеют место многочисленные факты нехватки лекарственных препаратов и медицинского оборудования, создание дополнительного количества коек отстаёт от потребности.

Из-за этого увеличивается смертность, и не только от последствий инфекции, но и, например, от пневмоний, возросшая в несколько раз в сравнении с предыдущими годами.

Из регионального и федерального бюджетов на борьбу с коронавирусной инфекцией в Воронежской области выделено около 3 миллиардов рублей. Поэтому мы считаем, что прогрессивное увеличение количества инфицированных и погибающих больных является, прежде всего, следствием неэффективной политики в государстве в целом и в здравоохранении в частности.

В этой связи требуем от федеральных и областных властей:

- отказаться от запланированного секвестра бюджета России и регионов. Объём средств, выделяемых на здравоохранение и преодоление чрезвычайных ситуаций, должен быть увеличен за счёт имеющихся у государства резервов не менее чем в 1,5 раза;

- принять программу восстановления оптимизированных медицинских и образовательных учреждений, служб защиты населения от чрезвычайных ситуаций до уровня 2000 года, а также опережающего строительства данных учреждений при планировании новых микрорайонов и жилых домов;

- привлечь частные медицинские организации к оказанию бесплатной медицинской помощи населению в рамках установленных стандартов на правах структурных подразделений государственного медицинского учреждения, закрепленного за соответствующей территорией;

- обеспечить набор и курсовую подготовку младшего медицинского персонала к работе с ковид-инфекцией.

- добиться полного разграничения потоков больных с разными типами заболеваний и ликвидировать очереди в регистратурах и в кабинеты врачей;

- обеспечить бесплатное немедленное выполнение всех исследований, назначенных врачом;

- помимо сотрудников специализированных больниц и отделений, «скорой помощи», осуществлять стимулирующие выплаты тем медицинским работникам, которые в своей деятельности также могут соприкасаться с коронавирусными больными (терапевты на приёме, сотрудники лабораторий и диагностических центров);

- бесплатно обеспечить население, учреждения и предприятия средствами защиты (маски, перчатки);

- строго контролировать соблюдение профилактических мер предприятиями, организациями и отдельными гражданами (масочный режим в закрытых общественных помещениях и социальное дистанцирование).

В случае необходимости новых ограничений, связанных с приостановкой деятельности организаций и предприятий:

- государству взять на себя сохранение уровня заработной платы сотрудников предприятий всех форм собственности. Запретить увольнение сотрудников на срок не менее трёх месяцев после снятия ограничений. Самозанятым гражданам выплатить компенсацию из расчёта не менее 20 тысяч рублей в месяц;

- разрешить кредитные каникулы до конца периода ограничений (приостановка выплаты как основного долга, так и процентов) для всех обратившихся за этой мерой поддержки юридических лиц и граждан;

- школьным учителям, преподавателям вузов, педагогам дополнительного образования, работающим дистанционно, выплачивать компенсацию возросших расходов на коммунальные услуги;

- осуществить действенную гоподдержку предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей;

- установить контроль государства над ценами на продукты, товары первой необходимости и лекарства, жёстко пресекать случаи спекуляции;

- временно, до устойчивого снижения численности заболевших, закрыть на въезд-выезд все госграницы Российской Федерации;

- ограничительные меры должны применяться разумно, не превращаясь в средство расправы с людьми и произвола правоохранителей.

Очевидно, что для осуществления предлагаемых мер либеральный социально-экономический курс должен быть заменён на политику в интересах большинства граждан. Это подтверждает опыт Китая и других стран социализма, где второй волны пандемии коронавируса удалось избежать. И в России КПРФ неоднократно предлагала и вновь предлагает реальные пути выхода из капиталистического тупика.

Дикий ненасытный капитализм год за годом, кризис за кризисом, вирус за вирусом демонстрирует свою несостоятельность. Поэтому мы заявляем: будущее России и всей планеты - НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ!

Воронежский обком КПРФ