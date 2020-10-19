Выделенная полоса в Воронеже начнет действовать с 20 октября

фото с сайта мэрии Воронежа

Воронежские дорожники завершили нанесение разметки выделенной полосы на Северном мосту. В понедельник, 19 октября, МБУ «Центр организации дорожного движения» устанавливает на этом участке соответствующие дорожные знаки. Уже со вторника «выделенка» будет действовать, хотя еще, возможно, по итогам мониторинга за дорожной ситуацией в разметку внесут коррективы.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ С ВЫДЕЛЕННОЙ ПОЛОСОЙ

В мэрии Воронежа напомнили правила дорожного движения по дорогам с выделенной полосой, ведь в нашем городе она появилась впервые. Так, движение по «выделенке» разрешено лишь городскому общественному транспорту, школьным автобусам, легковым такси и велосипедистам (если полоса располагается справа от проезжей части).

В тех местах, где полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, можно перестраиваться транспорту при поворотах. Например, чтобы повернуть на улицу Перевёрткина. В этих местах разрешено также заезжать на выделенную полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части, но только при условии, что это не создает помех маршруткам.

При этом правила дорожного движения не запрещают маршруткам и троллейбусам покидать пределы выделенной полосы и двигаться в других полосах. Однако, как рассказали в горадминистрации, в действующие контракты с перевозчиками внесут новый пункт с рекомендацией о движении общественного транспорта только в пределах выделенной полосы, кроме объезда препятствий в виде ДТП, сломавшегося автобуса или другого транспортного средства. В то же время опыт других городов, где действует «выделенка» показывает, что общественный транспорт практически не покидает её пределов.

В мэрии пообещали вводить полосу общественного транспорта поэтапно, чтобы горожане смогли привыкнуть к новшествам. Система видеофиксации нарушений заработает чуть позже. Тем не менее, оштрафовать нарушителей можно будет уже со вторника, 20 октября. Но только при наличии записи нарушения с видеорегистратора участников дорожного движения, если такую запись направят в управление ГИБДД.

– Призываю водителей начинать соблюдать разметку и знаки уже сейчас, так легче будет не допустить нарушений в дальнейшем. По результатам анализа работы выделенной полосы на этом направлении будем принимать дальнейшие решения. В частности, в следующем году выделенные полосы могут появиться на двух других мостах через Воронежской водохранилище и прилегающих улицах, а также на наших ключевых магистралях – Московском проспекте и Плехановской, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.