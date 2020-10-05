Дворец, лабиринт и сани: главную площадь Воронежа в Новый год украсят в стиле «Снежной королевы»

фото мэрии Воронежа.

Управление главного архитектора представило идею праздничного оформления площади Ленина к Новому году. За основу взяли прошлогоднюю концепцию (тогда площадь оформили в стиле сказки «Щелкунчик»). Планируется, что площадь в этом году будет украшена в стиле «Снежной королевы» Андерсена. Оформление частично доработают: обновят тематическую часть площадки, заменят одну из цифр входной группы. Но большое количество элементов, световые конструкции, будут использованы повторно.

фото мэрии Воронежа.

Архитекторы взяли за основу три эпизода мультфильма «Снежная королева» 1957 года.

На пощади Ленина у входной группы напротив здания Театра оперы и балета появится «Сказочный город». Домики Кая и Герды и соединяющий их мост превратят в лабиринт для детворы. Художники прорисуют каждую деталь сказочной композиции, образы главных героев и цветы будут выполнены в специальной технике, авторы продумали возможность монтажа теневых и световых элементов практически в каждом окошке сказочного города.

фото мэрии Воронежа.

У катка расположатся «Сани Снежной Королевы». Здесь появятся олени, льдины со световыми пиктограммами.

фото мэрии Воронежа.

Также на площади появится «Дворец Снежной королевы» с переливающимися кристаллами. Там можно будет сфотографироваться на сказочном троне.

фото мэрии Воронежа.

Иллюминация новогоднего оформления будет состоять из более чем 9 000 лампочек. Разработали и музыкальное сопровождение: из динамиков, которые разместят так, чтобы звук не мешал жителям близлежащих домов и не пересекался с уличным радио, будут играть композиции в стилистике «Снежной королевы».

- Созданные ранее объекты - карусель, ярмарка, балерины, солдатики и сказочные домики - восстановили и гармонично впишут в обновленное пространство, - отметили в мэрии. - Появятся на площади и десятки хвойных растений. В прошлом году ни одно дерево не ушло на полигон отходов. Их измельчили и использовали для засыпки грунта в Центральном парке. В этом году муниципалитет приобрел дробилку, которая позволит переработать хвойные деревья не только с площади Ленина, но и те, которые жители отправляют после праздников в контейнеры. Вся мульча пойдет на закрытие грунта.

фото мэрии Воронежа.

Профильные структурные подразделения готовят тендер по отбору подрядчиков на оформление площади Ленина. Но если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не позволит проводить массовые мероприятия, тогда мэрия дополнительно решит: либо не тратить бюджетные средства, либо произвести конструкции и оставить их до следующего года.

Если по эпидобстановке все сложится хорошо, режим работы главной площади города в праздничную ночь изменят.

- Учитывая просьбы горожан, мы продлим время работы площади Ленина в новогоднюю ночь, чтобы все желающие успели насладиться праздником. Безусловно, решение мы будем принимать с учетом необходимости обеспечить уборку и безопасность территории, - подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

В прошлом году новый стиль оформления главной площади города понравился воронежцам: за новогодние праздники полюбоваться сказкой «Щелкунчик» пришли около 145 тысяч горожан. Для сравнения в прошлые годы площадь Ленина в новогодние праздники посещали чуть более 20 тысяч человек.