В Воронеже 30-летний мужчина избил двухлетнего малыша

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Жуткая ситуация произошла в Воронеже во дворе одного из домов по переулку Ольховый. 30-летний местный житель избил двухлетнего малыша. В начале видео, которое очевидцы передали полицейским, мужчина сидит на скамейке у подъезда, а ребенок лежит на земле, зажатый ногами взрослого. После этого воронежец поднимает мальчика, сажает рядом, поправляет капюшон куртки, а спустя несколько секунд бьет его несколько раз рукой по голове. Затем мужчина поднимается и берет малыша на руки. По движениям взрослого очевидно, что он пьяный. Видимо, поэтому он не может устоять на ногах, и падает вместе с ребенком на железную ограду. Сразу после этого к мужчине подошли несколько парней и забрали мальчика.

Как рассказали местные жители, обидчик малыша живет с его матерью. А ребенок у нее появился в первом браке.

- Сотрудники полиции изучили предоставленные гражданами видеоматериалы и установили личность правонарушителя. Им оказался 30-летний местный житель. Сейчас он задержан и передан в органы СК. Двухлетнего ребенка с множественными ушибами полицейские доставили в медучреждение для оказания необходимой медицинской помощи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи регионального СУ СКР начали по этому факту проверку. Ее ход контролирует глава ведомства Кирилл Левит.