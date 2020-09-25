«Мы все исправим»: взгляд молодых архитекторов на внешний облик Воронежа

фото из архива "КП". Фото: Максим ГОРОХОВ

Герои нашего интервью - Виктор Дедов и Элеонора Сорокина. Виктор в этом году поступил в магистратуру ВГТУ по направлению архитектура. Входил в состав рабочей группы, которая разрабатывала проект реконструкции проспекта Революции в 2018 году. Эта концепция не была реализована, но послужила основой для текущего плана работ. Элеонора - пятикурсница того же вуза факультета архитектуры и градостроительства. В составе команды создавала концепцию набережной «Воронеж - ты». Сегодня они студенты, но, возможно, уже завтра эти ребята будут определять вектор развития нашего города. Каким они видят будущее Воронежа? С какими проблемами собираются сражаться на урбанистическом фронте? Об этом и многом другом они рассказали корреспонденту «КП».

«Одна из главных проблем - транспортная»

- Вы как молодые специалисты, еще не закованные обязательствами перед непосредственным начальством, что хотели бы изменить в нашем городе?

Виктор:

- Часто думаю об этом. Меня реально беспокоит, что многие здания в Воронеже физически грязные и за ними не следят. Конечно, нужно решать эту проблему глобально. Делать что-то с машинами и пробками, чтобы избавиться от загазованности и грязи, чтобы она не оседала на зданиях и мы не дышали ею. Но если говорить о последствиях, хочется, чтобы с ними справлялись. Было бы здорово, если бы фасады чистились и мылись.

Элеонора:

- Самая главная из проблем, на мой взгляд, - транспортная. Наша ориентация на автомобилистов разрушает город. В прогрессивных городах фокус направлен больше на горожанина как на человека, а не как на человека в машине. Ведь автомобиль - это всего лишь инструмент передвижения. Передовые практики направлены на развитие пешеходной связанности территории, на повышение безопасности передвижения и доступность среды. И последнее, хоть это и банально: если ты часть маломобильного населения или просто становишься на какой-нибудь скейт, передвигаться по городу становится просто невозможно.

- В тему пробок. Как можно с ними справиться?

Виктор:

- Пробки можно уничтожить, наверное, одним путем: резко всеми пересесть с личных авто на маршрутки и автобусы или альтернативные виды транспорта: самокаты, скутеры, велосипеды.

Элеонора:

- По моему мнению, уничтожить пробки помог бы трамвай, выделенные полосы для общественного транспорта и замена маршруток большими автобусами. В общем-то, решение видится простым.

Пробки - актуальная проблема для Воронежа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- На ваш взгляд, почему в Воронеже образовалась такая колоссальная разница между двумя берегами? Иногда складывается впечатление, что развитие левого берега давным-давно остановилось.

Виктор:

- Правый и левый берег структурно разные. Правый - высокий, рельефный. Он более пластичный, с ним интереснее работать. Левый - относительно плоский. Правый берег - это старая часть города, левый же застраивался гораздо позже. Там создавались предприятия, спальные районы, потому что в середине двадцатого века была проблема с недостатком жилого фонда. Так что левый берег развивался как-то сам по себе. Мне иногда кажется, что мы просто не знаем, что с ним делать. У него концепция линейного города, то есть он длинный, есть основная магистраль. С одной стороны - промышленные здания, которые идут от водоема, а с другой - жилье, примыкающее к водоему. Эта концепция хоть и классная, но приносит свои неудобства. В Волгограде, например, это дошло до того, что по самой длинной улице можно проехать быстрее, чем пересечь ее участок перпендикулярно. С нашим левым берегом похожие проблемы. Куда развивать? Сейчас он отбрасывается в леса, в отдаленные микрорайоны, но там уже проблемы с инфраструктурой. Остужева не справляется, везде пробки. Мне кажется, здесь много факторов градостроительных, которые немножко тормозят развитие.

Виктор Дедов. Фото: предоставлено героем публикации.

«Застройщик ориентирован на прибыль»

- Сейчас на различных публичных площадках молодые популярные урбанисты критикуют многоэтажную застройку. На ваш взгляд, что с ней не так?

Элеонора:

- С ней много проблем. В первую очередь, она несоразмерна человеку. Это порождает психологический дискомфорт. Например, возникает сложность с установлением тесных контактов с соседями, что лишает возможности создать безопасную и дружелюбную среду. Также земля жилых комплексов является одновременно общей и ничейной. Ответственность за ее обслуживание лежит только на управляющей компании, и люди не чувствуют себя причастными к месту, где живут. Качество среды у многоэтажек низкое. Если в одном месте обитает очень много людей, значит им нужно столько же инфраструктуры. Они же не только спят и паркуются под окнами, но еще и учатся, гуляют, работают, общаются. И чаще всего это не считается чем-то обязательным. Застройщик ориентирован, в первую очередь, на прибыль, а не на качество городской среды. Для прибыли достаточно наштамповать коробок, да повыше, а разбираться с проблемами уже никому не нужно.

Элеонора Сорокина. Фото: предоставлено героем публикации.

Виктор:

- Это сложная тема, многоаспектная. Обычно говорят: многоэтажки высокие и некрасивые. Они не вписываются в окружающую среду. Но люди зачастую даже не понимают, что такое «вписание» в среду. Есть несколько вариантов: на контрасте, на нюансе и на тождестве. На контрасте - это когда объект контрастирует со средой, выделяется и идет против всей окружающей среды. И именно на этом происходит взаимосвязь, общение. Если мы говорим про нюанс, то какие-то части объекта уподобляются окружающей застройке. Если же говорим о тождестве, то объект полностью растворяется в среде и становится его неотъемлемой частью. Последнее - то, чего хотят многие. Но сегодня у нас не получится застройки в классическом стиле. Здание будет каким-то псевдоподобием того стиля из прошлого, который сейчас выглядит немного по-другому. Это вопрос глубоко теоретический, и по этому поводу копья ломаются десятилетиями. Можно ли, например, позволить себе строить сегодня в стиле греческих храмов?

Если же мы говорим, что многоэтажки некрасивые, то это вопрос экономический. Можно сделать их красивыми, только квартиры в таком случае будут стоить намного дороже. Тогда есть риск просто наслаждаться их внешним видом, при этом там никто не будет жить.

О настоящих проблемах многоэтажек: для их функционирования вокруг нужно слишком много земли. Зачастую именно градостроительно с этой землей плохо работают. Маленькие дворы, мало спортивных площадок, проблема с парковками, мало тротуаров. То есть среда вокруг домов не приспособлена для того, чтобы большое количество людей в ней нормально жили.

«Рано или поздно в Воронеже будет хорошо»

- Какие архитектурные решения города приводят вас в ужас, а какими, на ваш взгляд, воронежцы наоборот могли бы гордиться?

Виктор:

- Меня приводит в ужас то, как Воронеж работает с наследием. Не в том плане, что он ставит здание на здание в черте исторического центра. Дворцы культуры (ДК им. Кирова, ДК «Электроника») - они полностью заброшены. И никто про них не вспоминает, хотя на самом деле сейчас весьма актуальна проблема распределения культурных учреждений по районам, и приходится возить детей с одной точки в другую, потом в третью и так далее. А можно было сосредоточить все в одном месте, в одном ДК. Меня приводит в ужас именно такое отношение к наследию. В отдельных случаях мы не работаем с ним вообще.

Со стороны улицы ДК Кирова прикрыт таким вот полотнищем. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Чем я могу гордиться, так это недавно проведенной реновацией ДК «Машиностроителей». Отреставрировали, полностью привели в порядок сцену и внутреннее убранство. Я и сам был задействован в этом проекте в 2018 году как участник воркшопа «ДК ждут перемен». Восторг вызывает еще и то, что в Воронеже есть моральная стойкость. Он каждый раз возрождается как феникс. Во время войны город разбомбили, но затем восстановили. Он снова чудесный. Я думаю, это генетически заложено. Что бы ни было, рано или поздно в Воронеже снова все станет хорошо. Мы все исправим.

Элеонора:

- Меня в ужас приводит жилой комплекс «Арка» в Северном микрорайоне. Сильно шокировало, когда я впервые увидела его. ЖК выглядит как попытка создания некой особенной архитектуры, но выполнена весьма изощренным способом. На мой взгляд, эстетикой здание не обладает. Удобством тоже. А синяя арка между двумя домами еще долго будет сниться мне в кошмарах.

Чем можно гордиться? Это сложнее. Мне нравятся «Дом офицеров» из красного кирпича, и здание концертного зала, «Пролетарий», гостиница «Бристоль», здание мещанской полицейской части, пусть оно и разрушенное. Нельзя сказать, что Воронеж только ужасный или только восхитительный. В нем есть и то, и другое. Может быть, поэтому он и кажется живым городом.

«Горожанам будет удобно»

- Как вы относитесь к недавно опубликованному проекту реконструкции проспекта Революции? Какие его аспекты пришлись вам по нраву, а какие, возможно, хотели бы подкорректировать, изменить или вовсе убрать?

Виктор:

- Я очень рад, что это наконец-то не просто теория, все эти аспекты будут внедряться в городскую среду. Если мы говорим про самое классное, то для меня это - антикарманы. Реализуются удобные спуски с тротуаров, делается качественное покрытие, планируется озеленение. Пока все, что я слышал о проекте, мне очень нравится. Интересно посмотреть, что получится в итоге. Люди, которые занимаются этим проектом, - большие профессионалы. Думаю, они сделают все не так, как удобно начертить, а так, чтобы было удобно использовать.

Проспект Революции. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Элеонора:

- Проект реконструкции проспекта Революции в целом выглядит хорошим. Мне нравится, что в нашем городе наконец приняты многие решения из области «давно пора было сделать». К ним относятся велодорожки, приподнятые пешеходные переходы, закрытые ливневки, избавление от визуального шума: провода наконец спрячут под землю. Но меня расстраивает, что найденную брусчатку решили не сохранять и закатали обратно в асфальт. Было бы здорово сделать проспект Революции пешеходным, но, видимо, такое решение кажется муниципалитету слишком кардинальным.

- Вы сказали, что было бы здорово сделать проспект Революции пешеходной улицей. Не привело бы это к тому, что город встал бы намертво?

- Полностью выключить улицу из транспортной сети города проблематично. Она сильно загружена по будням и зимой. Даже если перераспределить трафик на ближайшие улицы, возникнут проблемы с проездом. Возможно, пешеходной она могла бы становиться по выходным и праздникам.

«Природный потенциал огромен»

- Какой архитектурный проект в Воронеже вы бы реализовали, будь у вас безграничные средства и власть?

Виктор:

- Прямо сейчас я бы реализовал свой дипломный проект бакалавра на территории аквапарка Fishka. Я проектировал центр культуры ROCK. У названия есть несколько значений. Рок - это и рок-музыка. В 80-х в ДК «Электроника» проходил концерт Виктора Цоя. Это было большое событие и его до сих пор помнят жители Железнодорожного района. Если мы говорим о значении английского слова rock (камень, скала), то мой объект должен гармонировать с ЖК Atlantis. Он, по задумке архитектора, олицетворяет волну. То есть получается смысловое взаимодействие с окружающей застройкой.

Сам проект был направлен на перспективу. Когда я выбирал тему диплома, то знал, что аквапарк будут реконструировать. И после того, как срок его эксплуатации выйдет, я его сношу и строю свой объект. Это пятикорпусный большой центр, в котором сочетается и коммерция, и культура.

Дипломный проект Виктора.

Концепция следующая. Пять корпусов, которые олицетворяют пять шагов в решении какой-либо психологической проблемы. Зачастую у нас в России люди не ходят к психологам. Я хотел в некотором роде компенсировать это.

Каждый раз, заходя в эти пять корпусов (все они были бы соединены на уровне второго этажа переходами), люди могли проходить своего рода терапию. Первый шаг - это восстановление чувства собственной безопасности. Этот корпус называется «Крепость». Там располагаются офисы адвокатов, офисы нотариусов, охранные агентства, хостелы, офисы социальных организаций. Второй блок - обретение почвы под ногами, «Опора». Он находился бы возле парка «Дельфин» и был бы связан с парком, со спортом, обретением физической почвы под ногами. Там же, выше, находились бы офисы дендрологов, генпланирования - все, что образно связано с землей. Третий шаг - это подзарядка психологической энергии, соответственно, третий корпус «Батарея». Он вмещает в себя библиотеку, кабинеты для мастер-классов, лектории. Четвертый шаг - «Зеркало», наблюдение за своими ощущениями. Это большой корпус, где очень много музеев, выставок, экспозиций. Это место, где люди просто ходят и смотрят. Пятый шаг - контакт. Он самый сложный. В этом корпусе люди бы непосредственно взаимодействовали друг с другом: залы для общественных собраний, для самопрезентации. Мне эта психологическая концепция очень понравилась, и я подумал, что ее можно внедрить и в архитектуру. Это звучит, наверное, фантазийно, но на практике может работать как совокупность функций, как особая программа внутри одного комплекса зданий.

Элеонора:

- Если бы у меня были ресурсы и власть, я бы занялась водохранилищем и благоустройством набережной. Природный потенциал территории огромен, но он никак не используется. К тому же, если почитать исследования об экологии этого места, то открывается просто ужасная картина. Допустимые значения ряда показателей по содержанию некоторых химических элементов порой в несколько десятков раз превышают норму! Набережная в городе необходима, потому что это зеленая зона, это природа, к которой человек тяготеет. И это место могло бы стать таким же главным, как и проспект Революции.

Вид на водохранилище. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– Если бы в Воронеж впервые приехал ваш друг, по какому маршруту вы бы отправили его знакомиться с городом?

Виктор:

- Если бы он приехал на поезде, я бы даже не раздумывал. Встретил на вокзале, и мы пошли бы по улице Мира. Самая моя любимая часть города - это как раз улицы Мира, Феоктистова, в центральной части - Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Каждый раз, когда я попадаю в туда, для меня это что-то особенное, что-то приятное. Очень рад, что дома вокруг «Орленка» приводят сейчас в порядок. Там работают очень крутые реставраторы, которые прямо во дворах устраивали мастерские по созданию лепнины.Они восстанавливают полностью облик зданий. Это очень здорово. Это бы я и показал другу!

Элеонора:

- Я бы хотела показать своим друзьям разный Воронеж. Это обязательно были бы центральные улицы: главный проспект, улица Плехановская и близлежащие. Это места, где я живу и учусь. С ними связано много историй и я знаю их лучше остальных. Какой-нибудь парк, вроде «Алых парусов» или «Динамо» тоже показала. Водохранилище, потому что приятно находиться у воды. И кто знает, как в ближайшее время оно изменится? А также малоэтажный Воронеж. Его извилистые улочки и деревянные дома с наличниками.