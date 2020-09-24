«Пришел в магазин – уже проблема»: председатель воронежского общества глухих рассказала о трудностях своих подопечных

Жестовый язык дается не всем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот день был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Его цель - рассказать о проблемах, с которыми постоянно сталкиваются глухие люди. Ежегодно дата отмечается в последнее воскресенье сентября. В 2020-м она выпадает на 27-е число. В преддверии Международного дня глухих мы пообщались с председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих Верой Семеновой.

«Жестовый язык дается не всем»

- Вера Васильевна, как вы оказались в этой сфере? Что привело вас к тому, чтобы помогать слабослышащим людям?

- Работаю в обществе уже 52 года. Почему я здесь? Потому что мои родители были глухими. И папа, и мама. И также в свое время оба работали в обществе. Сейчас их уже нет в живых. Естественно, первое, чему я научилась - русскому жестовому языку. А когда стала взрослой, меня пригласили сюда в качестве переводчика. С того времени, с 1968 года, и по сей день я здесь работаю. А с 1985-го избрана председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих.

- Насколько трудно освоить жестовый язык?

- Понять его очень сложно. В общении изучать проще. Как и любой язык, наверное. Вот у меня брат, например, так и не смог освоить. Только самые необходимые бытовые вопросы. А я, как мне рассказывала мама, с двух лет уже говорила по азбуке (для глухих, - ред.). Все-таки жестовый язык дается не всем.

- Чтобы сразу исключить кривотолки. Как корректно называть людей с проблемами слуха?

- Граждане с потерей слуха. Я так называю.

У нас здесь разные категории подопечных. Есть совсем глухие. Есть слабослышащие с тугоухостью 3-4 степени. У них аппараты, они считаются слабослышащими. Но есть еще слепоглухие. Как правило, это люди с рождения глухие, а вот зрение потеряли уже позднее. Есть такой нюанс: когда ты ничего не слышишь - все напряжение идет на глаза. Видимо, поэтому и теряют зрение. Не все, конечно. У нас таких мало, человек двадцать.

- А как с такими людьми налаживать контакт?

- У них тоже жестика. Только контактная. Касательная.

- Скажите, а как отличается жизнь человека, который родился глухим, от жизни того, кто потерял слух в осознанном возрасте?

- Тем, кто потерял слух в позднем возрасте, тяжелее. Они, конечно, тоже приходят сюда. Хотят жестовый язык изучить. У некоторых получается. Порой даже находят здесь себе пару.

Верой Семенова. Фото: Александр ДЕНИСЮК

«Покупают самое дешевое»

- Какую помощь вы оказываете слабослышащим людям? С какой проблемой они могут к вам обратиться?

- Помогаем с вопросами бытового характера. В аварию, например, человек попал, или в семье какие-то сложности возникли. Предоставляем услуги переводчика. Заявления за них пишем. У нас есть юрист бесплатный.

Что касается других мероприятий - у нас, конечно, есть комиссия, есть совет ветеранов, в который входит восемьсот человек. Наша Воронежская организация - в пятерке самых крупных по численности в России. А многочисленная она потому, что у нас в области есть три спецшколы. Бобровская - для слабослышащих, Павловская - для глухих, и шестой интернат на улице Космонавтов в Воронеже. Вот он смешанный. Плюс у нас есть детский сад для глухих. Но сейчас новые веяния, понимаете? (улыбается) Называется «инклюзив». Поэтому там, в рамках одного учебного заведения, обучаются и люди с потерей слуха, и дети с ДЦП.

- Какие проблемы у людей с нарушениями слуха появились во время пандемии коронавируса?

- Единственная проблема - это проведение массовых мероприятий. В остальном все осталось по-прежнему.

- Что требуется от государства, чтобы облегчить жизнь слабослышащим?

- Больше технических средств. Более современных. На Западе, например, есть такие смартфоны, которые в реальном времени переводят голос на звук жестов или преобразуют в бегущую строку, которую можно прочитать. И наоборот, он может жесты преобразовывать в текст, чтобы твой собеседник без нарушений слуха тебя понимал. У нас такого нет.

Государство, конечно, тоже предоставляет специальные смартфоны, но они попроще. И входят в список технических средств реабилитации, которые выдаются бесплатно. В него также входят и телевизор, и специальный дверной звонок, который моргает светом в квартире, если кто-то позвонил. И слуховые аппараты. Кстати, они хоть и выдаются бесплатно, но как это происходит? Проводят тендер, то есть конкурс. Однако покупают-то самые дешевые. Вот вы, например, предложите государству слуховой аппарат за две тысячи, а я за тысячу. Купят мой. Это очень напрягает – что покупается некачественное, самое дешевое. И так же с телевизорами. Да абсолютно со всем. Хотелось бы, чтобы людям выдавали более современные, более качественные вещи.

«Вся эта обстановка создает нервозность»

- Что делать глухому человеку при чрезвычайной ситуации? Он же не может позвонить в полицию или МЧС по телефону…

- По номеру «112» можно отправлять СМС. Это у нас сейчас хорошо отлажено.

- С какими неочевидными бытовыми проблемами сталкиваются слабослышащие люди?

- Проверка счетчиков, например. Проверяющий, который внезапно приходит в дом к слабослышащему или глухому человеку, - это большой стресс для него. Иногда на мошенников даже попадают, которые эти приборы «продают». Мы стараемся предупреждать. Говорим, чтобы были осторожны. Я очень болезненно отношусь ко всем проблемам, о которых они нам рассказывают. Им ведь очень тяжело.

Вот, пришел, например, в магазин - это уже проблема. Человека не понимают, и ему сложно. Очередь стоит, недоумевает, почему он что-то машет продавцу, что-то показывает?

Спросить улицу, до которой нужно добраться, - снова проблема. Иной пройдет мимо и даже разбираться не будет, что ты от него хочешь. В транспорте недопонимание может возникнуть. Вся эта обстановка создает нервозность. Все это непонимание окружающими людьми.

Поэтому я поддерживаю инклюзивное образование. И меня очень удивляет, когда глухие родители выступают против того, чтобы их собственный ребенок без проблем со слухом учил язык жестов. Бывает и такое. Говорят, ну чего он будет жестикулировать? Да это же здорово, если будет понимать вас, помогать! Не только родителям, а, может быть, и другим людям с подобными проблемами.

С медицинской сферой тоже есть сложности. Я помимо своей основной деятельности также являюсь членом комиссии по предоставлению медицинских услуг для слабослышащих. Все время прошу, если человек с переводчиком пришел: почему переводчик должен сидеть в очереди в поликлинике? У него же не один человек на попечительстве. Ему нужно еще кого-то обслужить. Прошу, чтоб принимали таких людей без очереди. Это же не так часто происходит. Говорят, ну, Вера Васильевна, вызовите пациента, но как-то это потихоньку сделайте. Ну, есть же правило, что участники Великой Отечественной принимаются без очереди! Ну, сделайте такое для глухих! У нас в Воронеже этого почему-то нет. Хотя в других областях есть.

- А как такому человеку обратиться в скорую?

- Переводчик скорую вызывает. С этим проблем нет.

«Культурный очаг»

- Насколько трудно слабослышащему устроиться на работу?

- Заводов, на которых слабослышащие работали бы группами, сейчас уже нет. И специалистами, инженерами, технологами тоже уже не работают. Трудятся в сфере обслуживания. В KFC продукты готовят, уборщиками там же, бывает, подрабатывают. В «Ашане» работают в торговом зале, сортировкой, выкладкой продукции занимаются. В такси очень много наших людей трудится. Больше всего граждан с проблемами слуха в качестве рабочего места выбирают такси.

- А высшее образование возможно получить человеку с такими ограничениями по здоровью?

- Да, это возможно. Учатся они у нас в основном в Академии спорта. Мы уже три группы выпустили именно из этого учебного заведения. В основном, на отделении адаптивной работы. То есть, после выпуска работают именно с инвалидами. Вообще, спортивное направление у нас развивается очень хорошо. Олимпийские чемпионы есть воронежские. Футболисты, волейболисты - регулярно в Олимпиадах участвуют.

- Насколько Воронеж как город отвечает потребностям слабослышащих людей? Требуется ли для них какая-нибудь особая инфраструктура?

- Нет. В этом плане ничего особенного для таких людей не требуется. Вот помещения для разных культурных мероприятий если бы выделяли - было бы хорошо. Раньше этим занимались, предоставляли площадку. Мы могли там обучать людей танцам и т. п. А сейчас все сами. Один час аренды семь тысяч стоит. Правда, совсем недавно договорились с бывшим Домом офицеров - они пообещали, что бесплатно нам помещение предоставят. Хорошо бы вообще, чтобы для всех инвалидов, не обязательно для глухих, сделали какой-нибудь культурный очаг.