Коронавирус в Воронеже, последние новости на 23 сентября 2020: вспышки COVID-19 в вузе и лицее

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прирост зараженных за минувшие сутки в Воронежской области составил 149 человек, об этом сообщил федеральный сайт стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии в регионе выявили 16 723 случая коронавируса. Окончили лечение и выздоровели 15 353 пациента. Скончались от инфекции 167 воронежцев. Это последние данные регионального оперштаба. Напомним, воронежские власти отказались от ежедневной статистики по COVID-19, теперь всю информацию они предоставляют раз в неделю по итогам заседания.

Лицей в селе Верхний Мамон перешел на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Диагноз подтвердился у семерых школьников и семерых педагогов. Начался карантин 21 сентября и продлится две недели. Ранее перешли на дистанционку в Верхнемамонском районе еще две школы - начальная и средняя - в селе Лозовое. За первые две учебные недели в регионе от уроков отстранили 313 ребят с признаками ОРВИ в 80 учебных заведениях.

Еще один очаг COVID-19 зафиксировали в воронежском опорном вузе. Коронавирус подтвердился у шестерых студентов, еще трое - ждут результаты анализов. У четверых человек инфекцию выявили еще до начала занятий в вузе - они заболели в первых числах сентября. А вот еще двое успели пообщаться с другими студентами, поэтому две группы опорного университета перевели на дистанционное обучение.

В Воронеже новая инфекционная больница осталась без аппаратов ИВЛ. В принципе они есть - целых 20. Однако сотрудники Росздравнадзора почему-то не дают разрешения на их эксплуатацию. В региональном департаменте здравоохранения пояснить позицию коллег из другого ведомства не смогли.