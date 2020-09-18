Вадим Кстенин пообещал восстановить в воронежском парке «Танаис» Поляну сказок

фото с сайта мэрии Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассмотрел на межведомственном выездном совещании в парке «Танаис» предлагаемую городскими архитекторами концепцию, а также варианты финансирования реконструкции места отдыха. По словам главы города, нынешнее состояние парка не соответствует ни ожиданиям горожан, ни современным требованиям.

На совещании Вадим Кстенин поручил городскому управлению главного архитектора актуализировать концепцию реконструкции, которая была создана на основе работы архитекторов Анны Азизовой-Полуэктовой и Антона Скупченко, чтобы приступить к ее общественному обсуждению. Решено осуществлять реконструкцию в тесном сотрудничестве с горожанами и представителями общественных организаций.

– Это помогает минимизировать возможные ошибки и создавать места, которые действительно будут удобны людям, будут удовлетворять реальным потребностям воронежцев, - считает мэр.

фото с сайта мэрии Воронежа

ПОМОГУТ АВТОРСКИЕ ИСКИЗЫ

Одним из первых пожеланий горожан, в частности, стало восстановление Поляны сказок с персонажами и арт-объектами, существовавшими в «Танаисе» в 70-80-х годах прошлого века. Эти герои дороги нескольким поколениям воронежцев. По мнению главы города, эту идею мог бы воплотить талантливый воронежский резчик по дереву Александр Ивченко под авторским надзором одного из создателей «Поляны сказок» скульптора Антонины Толмачевой.

Восстановить Поляну намерены по сохранившимся авторским эскизам и фотографиям, но это потребует кропотливой работы. Часть фигур, возможно, будут новыми, также на основе сказок.

– К сожалению, мало что осталось от того, что мы изначально создавали. Но там сегодня гуляет очень много людей и когда я спросила у них, что бы они хотели здесь видеть, мне ответили – «Русскую сказку», – говорит Антонина Толмачева. – Идея возрождения поляны мне очень нравится и я готова над ней работать.

Готовность участвовать в восстановлении Поляны сказок выразил и Александр Ивченко:

- Замечательно, что есть возможность приложить не только руки, воссоздавая объекты, но и голову, придумывая что-то новое, тем более здорово будет попробовать реализовать, наконец, серьезный проект в самом Воронеже, – поделился резчик.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ В ПАРКЕ

В доработанную концепцию реконструкции также предложили внести:

- игровую площадку с героями современных мультфильмов;

- несколько аттракционов вдоль главной аллеи, среди которых и легендарный «Паровозик» - на прежнем месте;

- сезонные открытые аттракционы, летом – надувные батуты, зимой – ледяные горки;

- система навигации для посетителей, информационный центр, комната матери и ребенка и туалетные модули.

Будут также кафе, велопарковки, вело-пешеходная дорожка для прогулок по территории парка.

Мост в центральной части парка может быть использован, как смотровая площадка, а площади под ним – для организации информационного центра / пункта по продажам билетов на аттракционы, кафе.

В Новый год на центральной аллее парка по многолетней традиции будут устанавливать ель, а напротив, в зеленой зоне, в месте свободном от зеленых насаждений организуют «Амфитеатр» (общественное пространство для проведения и организации культурно-массовых мероприятий).

Общественные слушания продлятся месяц. По их итогам управление главного архитектора обобщит и проанализирует поступившие предложения и примет их к работе. Предварительно объем финансирования на реконструкцию «Танаиса» составит около 180 млн рублей.

- Мы рассчитываем реализовать этот проект в формате муниципально-частного партнерства, например, по концессионному соглашению. Этот формат не предусматривает возможности отчуждения объекта инвестиций – парка. Он всегда останется парком и будет общедоступным, – подытожил глава Воронежа Вадим Кстенин.