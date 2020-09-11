Суд допрашивает около 30 свидетелей по делу экс-заведующего отделением реанимации воронежской облбольницы

Свидетелей в этом уголовном деле около 30 человек, более 20 уже допросили. Фото: Ирина ШАБАНОВА

Это уголовное дело еще в прошлом году всколыхнуло весь Воронеж. Подобных обвинений в региональном здравоохранении не знали. Его фигурант – личность известная. Игорь Губкин. Он занимал высокий пост заведующего отделением анестезиологии и реанимации областной больницы №1. Как считают следователи, на взятках от подчиненных он «заработал» как минимум 6 миллионов рублей. Взамен – покровительство по службе. То есть благоприятные для них условия и допуск в операционный блок – чем больше операций, тем больше зарплата.

Пресса пришла «несвоевременно»

В январе 2020 года дело было передано в Левобережный райсуд. В феврале началось его рассмотрение. Сейчас проходит немаловажная стадия – допрос свидетелей. Очередное заседание по делу прошло 11 сентября.

Узнав, что на процессе будет присутствовать представитель «Комсомольской правды», защита отреагировала отрицательно. Посчитали, что присутствие журналиста в зале суда «несвоевременно».

– Как сейчас можно допускать распространения сведений, когда не все допрошены?, –заявил адвокат.

Судья напомнила присутствующим об открытости процесса и гласности.

Напомним, Игорю Губкину вменяют в вину 20 эпизодов, предусмотренных:

ч. 2, статья 290 УК РФ – получение взятки в значительном размере – 3 эпизода;

п. «в» части 5 статьи 290 УК РФ в – в крупном размере – 16 эпизодов

ч. 6 ст. 290 УК РФ получение взятки особо крупном размере – 1 эпизод.

Свидетелей – около 30 человек

Как сообщили в суде, свидетелей в этом уголовном деле около 30 человек. Более 20 уже допросили. И практически все они со стороны обвинения. В основном это врачи и сотрудники больницы, которые работали непосредственно с Игорем Губкиным. Потому допрос свидетелей затянется на весь сентябрь и октябрь.

Из показаний свидетеля гражданина К., работавшего в подчинении обвиняемого, следует, что многие из персонала отделения знали о том, что надо «отчислять» заведующему за участие в плановых операциях. Сам свидетель из-за тяжелого материального положения деньги давать отказался и через какое-то время остался на одной, что называется, «голой ставке».

А вот о размере «таксы», которую надо было вносить, говорить пока сложно. Была ли она фиксированной или же нет, установит судебный процесс. Но окончательная сумма взяток в уголовном деле, вполне возможно, изменится.

6 миллионов рублей. Пока?

Как ранее сообщали региональное СУ СКР и Прокуратура Воронежской области, бывший завотделением требовал от врачей ежемесячное вознаграждение за установку им увеличенного размера стимулирующей надбавки к окладу и возможности работать на постоянной основе в плановых операционных залах. Это влияло на размер их зарплат. Происходило это в период с августа 2015 года по январь 2019 года.

Однако в деле появились новые подробности. И сейчас рассматривается период, начиная с 2003 (!) года. На момент передачи дела в суд (в январе 2020 года) фигурировала сумма, которую за четыре года «занесли» подчиненные, – в 6 миллионов рублей. Вполне возможно, что после допроса свидетелей она увеличится.

Какие-либо комментарии защита Игоря Губкина корреспонденту «Комсомольской правды» давать отказалась, сославшись на то, что пока идет стадия допроса свидетелей. Следим за процессом.