Мэр Вадим Кстенин призвал воронежцев активнее оставлять заявки на благоустройство придомовых территорий

Фото мэрии Воронежа.

В среду, 9 сентября, глава Воронежа Вадим Кстенин посетил Железнодорожный район. Там он посмотрел, как продвигается ремонт дворовых территорий, организованный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

ДВОР НА УЛИЦЕ УРЫВСКОГО, 9

Всего в Воронеже в этом году должны отремонтировать 58 дворов, которые находятся на территории 68 многоквартирных домов. Сделать это должны до 20 сентября. В том числе речь идет о доме №9 на улице Урывского, где и побывал мэр (а всего в Железнодорожном районе должны отремонтировать шесть дворов). Работы на всех объектах будут завершены к установленному сроку.

Жительница дома на Урывского, 9 Наталья Орлова рассказала, что этого ремонта местные ждали давно: коммунальщики в ходе своих работ «убили» покрытие двора. – И когда мы узнали о программе, то без колебаний приняли решение подать заявку на участие. В этом году получили обновленный двор с новым асфальтом, прекрасной детской площадкой, газоном, за которым уже сами следим, – рассказала она.

Однако местных жителей все еще беспокоят проблемы с теплоснабжением из-за того, что сети по сей день остаются бесхозными, да и дорога на самой улице тоже не в лучшем состоянии благодаря курсирующему здесь грузовому транспорту. Кроме того, микрорайону не хватает школы и детского садика. Обо всем этом люди рассказали градоначальнику, а он в их присутствии тут же дал указания: ускорить принятие на баланс бесхозных сетей, найти им эксплуатирующую организацию и проконтролировать в домах пуск тепла. Также Вадим Кстенин пообещал поставить в план на следующий год ремонт дороги и обеспечить транспортную и пешеходную связь микрорайона со школой и садиком, которые там появятся в будущем.

К слову, вопрос с электрическим бесхозными сетями на улице Урывского удалось решить по итогам предыдущего визита мэра в микрорайон.

ДВОР ПО ЛЕНИНСКОМУ ПРОСПЕКТУ, 205

А во дворе дома №205 по Ленинскому проспекту обновили покрытие проездов и тротуаров, а также сделали две большие парковки. Скоро там еще появятся лавочки, урны и зеленые насаждения. Председатель совета дома Виктор Кулешов горячо поблагодарил мэра за это благоустройство.

– Это мы и ваши соседи должны говорить спасибо таким активным собственникам как вы: без инициативных людей, которые занимаются организацией собраний, сбором документов и подачей заявок, программа бы не двигалась, – ответил ему Вадим Кстенин.

Жители попросили его также привести в порядок проезд от их дома в сторону Казанского храма - небольшой участок в сторону улицы Грибоедова, по которому прихожанам пожилого возраста неудобно идти. По словам Вадим Кстенина, если на это потребуется небольшие средства, то ремонт можно провести и в текущем году. А если понадобится больше, то в следующем.

- В этом году мы делаем 58 дворов для 68 многоквартирных жилых домов. Сумма та же, что сложилась на протяжении ряда лет – 225 миллионов рублей, и ее мы не снижаем. До 20 сентября оставшиеся ремонтно-строительные работы должны быть завершены не только в Железнодорожном, но и в других районах города. После этого продолжится только высадка кустарника, другое озеленение – в сроки, одобренные нашими экологами, - отметил градоначальник.

А всего по программе с 2018 по 2024 годы в Воронеже планируется благоустроить 459 дворов. Однако, по мнению градоначальника, эту работу нужно проводить до тех, пор, пока в городе не останется ни одного запущенного двора. Но все зависит от самих жителей:

– В будущем мы планируем продолжить прием заявок на благоустройство придомовых территорий. Призываю горожан действовать активнее, как только будет сообщено о старте сбора документов. Я убежден, что программа должна действовать и после 2024 года, то есть до тех пор, пока мы не приведем в порядок все дворовые территории, – подчеркнул Вадим Кстенин.