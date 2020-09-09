Воронежская область занимает третье место в стране по использованию эскроу-счетов в долевом строительстве

Автор Веленгурин Владимир, архив «КП»

В правительстве Воронежской области 8 сентября прошло заседание рабочей группы по строительству жилья. О положении дел в этой сфере перед губернатором Александром Гусевым отчитался руководитель регионального департамента строительной политики Сергей Потапов.

Он рассказал, что с января по август в Воронежской области ввели в эксплуатацию 703 тысячи квадратных метров жилья. Из них 385 тысяч квадратных метров - многоквартирные дома (73% к аналогичному периоду 2019-го) и 318 тысяч квадратных метров – индивидуальное жилье (67%).

Еще около 2,6 тысячи домов общей площадью почти 2,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии строительства. Сергей Потапов отметил, что несмотря на экономические трудности, отрасль продолжает развиваться. Это происходит за счет федеральных и областных мер поддержки, связанных с программами льготного ипотечного кредитования.

Так, по данным Центробанка РФ, за семь месяцев текущего года объем ипотечных кредитов в Воронежской области вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,5 миллиарда рублей. Ипотекой воспользовались более 12 тысяч семей.

В августе банки выдали жителям региона еще более 2,5 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму 4,8 миллиарда рублей.

Помимо этого, с начала года воронежцы открыли почти 3,6 тысяч счетов эскроу на приобретение жилья по договору долевого строительства на общую сумму 8,4 миллиарда рублей.

По этому показателю аналитики финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ поставили наш регион на третье место в стране. Объем строительства с использованием счетов эскроу в Воронежской области составляет 700 тысяч квадратных метров или 35% от общего метража. Эксперты утверждают, что данные цифры являются индикатором активной позиции правительства области в данной сфере и демонстрируют спрос населения на жилье.