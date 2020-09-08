В Воронеже в этом году отремонтируют Дом архитектора

Вадим Кстенин и Константин Кузнецов обсудили проекты благоустройства в Воронеже. Фото городской администрации.

Будущую судьбу Дома архитектора мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил с помощником губернатора, председателем Окружного Совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константином Кузнецовым.

РЕМОНТ ДОМА АРХИТЕКТОРА НАЧНЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Можно сказать, что губернатор Александр Гусев принял непосредственное участие в реконструкции здания, расположенного на улице Плехановской, 22. Только после его согласования проект запустили в жизнь. В ближайшее время подрядная организация там приступит к ремонту кровли, фасада, подвала, электромонтажным, сантехническим и общестроительным работам. По словам Константина Кузнецова, они продлятся до конца текущего года. А затем Дом архитектора ждет интересная судьба:

В Дома архитектора скоро начнется ремонт. Фото городской администрации.

- Мы надеемся, что обновленная площадка станет тем местом, где могут и должны обсуждаться все значимые для города и региона архитектурные проекты. Именно Дом архитектора должен стать местом для заседаний регионального Градосовета. Также сейчас обсуждается формат и механизм создания рабочей группы или архитектурной комиссии, которая будет работать в промежутках между заседаниями Совета. Эта комиссия также могла бы находиться в Доме архитектора, – пояснил помощник губернатора.

Кроме того, скоро должны состояться всероссийские конкурсы на создание проектов будущего здания по адресу Кольцовская, 15 (бывший Хлебзавод) и архитектурно-скульптурной композиции памяти руководителя «Воронежсинтезкаучук» Леонида Кудрявцева. Именно при его содействии в Воронеже появился парк «Южный». Поэтому там и решили весной следующего года установить скульптуру Леонида Дмитриевича.

«АРХИТЕКТОРЫ НАЧИНАЮТ ДОМИНИРОВАТЬ НАД СТРОИТЕЛЯМИ»

В беседе с Константином Кузнецовым мэр отметил, что в Воронеже все больше архитектурных проектов реализуется с постоянным авторским контролем. В пример Вадим Кстенин привел площадь Победы, парк "Орленок", сквер у Театра оперы и балета, а также площадь Ленина, которую на Новый 2020 год оформили в авторском стиле.

Все эти и другие проекты стали победителями архитектурных конкурсов.

- Миссия архитекторов начинает доминировать над миссией строителей. И это правильно, так как, если изучать положительные практики других стран или наших городов, то там архитектурное сообщество имеет серьезный вес и формирует ту городскую среду, в которой живут наши люди, - подчеркнул градоначальник.

Также они обсудили благоустройство проспекта Революции, проектирование которого начиналось и продолжается с участием Союза архитекторов и общественности:

- Безусловно, главными в этом процессе являются архитекторы, урбанисты, но и у других людей должно быть право высказать свое мнение, так как они очень много посещают городов, стран, видят положительные практики. Зачастую их рекомендации находят отражение в наших проектах, – подчеркнул мэр

Вадим Кстенин выразил надежду, что в Воронеже удастся переломить историю с «типовыми коробками» и в будущем город будет получать достойные объекты архитектуры.