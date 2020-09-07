Бюджет Воронежа из-за коронавируса недополучил 136 миллионов рублей

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Эти и другие вопросы обсудили сегодня, 7 сентября, на планерке у главы Воронежа Вадима Кстенина.

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ В КАЗНУ НАЧАЛОСЬ СО ВТОРОГО КВАРТАЛА

По словам руководителя управления финансово-бюджетной политики мэрии Елены Муромцевой, казна Воронежа по итогам восьми месяцев текущего года недополучила около 136 миллионов рублей. Падение поступлений в ее доходную часть началось со второго квартала. Причиной этого главный финансовый аналитик мэрии назвала текущую макроэкономическую ситуацию, а также предоставление мер поддержки пострадавшим от коронавируса отраслям экономики, малому и среднему предпринимательству.

– По итогам восьми месяцев в бюджет поступило чуть более пяти миллиардов рублей собственных доходов - это 97,7% процента от плановых назначений, - отметила Елена Муромцева.

Кроме того, она заострила внимание на том, что все кредиты, которые привлекала мэрия, шли только на замещение полученных ранее, более дорогих банковских средств. Как пояснила Елена Муромцева, после того, как Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, мэрия открыла кредитные линии на общую сумму один миллиард рублей с ценой обслуживания 5,21% годовых (при уровне ключевой ставки 4,25%).

- В дальнейшем при снижении ключевой ставки при перекредитовании планируются аукционы. Это позволит сэкономить бюджетные средства на обслуживание муниципального долга, - пояснила она.

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ДОРОГИ ОТ УЛИЦЫ МИНСКОЙ ДО ЗЕМЛЯЧКИ

Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что в Воронеже практически завершилась подготовка к отопительному сезону: на 97% объектов теплоэнергетического хозяйства провели промыву и опрессовку, сейчас там оформляют паспорта готовности. Вадим Кстенин напомнил всем руководителям городских управ о личной ответственности за соблюдения графиков подготовки к зимнему периоду, а также о работах по адаптации тротуаров к нуждам маломобильных граждан. Последние доложили, что по тротуарам все будет выполнено в сроки, установленные контрактами.

Кроме того, Сергей Петрин рассказал о том, что до 1 декабря должна завершиться реконструкция улицы Острогожской. И уже в ближайшее время начнется строительство новой дороги - от улицы Минской до Землячки. Она обеспечит дополнительную связь густонаселенного микрорайона с другими частями города, поможет разгрузить улицу Остужева.

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, НА КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ЛИНЕЙКИ

В свою очередь вице-мэр Людмила Бородина рассказал о судьбе двух подземных пешеходных переходов. У одного из них, расположенного рядом с ЮВЖД, уже определился концессионер, который будет там заниматься ремонтом. Сейчас в мэрии от него ждут архитектурное решение объекта. А переходу у политеха, наконец, удалось найти концессионера. В ближайшее время мэрия с ним планирует заключить соглашение.

Еще два перехода на улицах Димитрова и Ворошилова так и не вызвали интерес на торгах – никто не захотел их ремонтировать. В связи с этим Вадим Кстенин поручил привести их в порядок за бюджетные средства в следующем году.

– Объекты оказались не привлекательны для обновления в рамках механизмов муниципально-частного партнерства, но это не значит, что они должны и дальше оставаться в таком виде. Важно продумать решения, которые позволили бы сохранить этот ремонт, – распорядился мэр.

Помимо этого, он распорядился привести в порядок площадки перед основными входами в школу – там, где обычно проходят все линейки. Многие из них находятся не в лучшем виде.

- Необходимо заложить средства, чтобы в течение нескольких лет мы привели в порядок такие площадки во всех школах, где есть потребность, - отметил градоначальник.