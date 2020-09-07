На предприятии в Воронежской области начали перерабатывать пластик

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До конца 2024 года в Воронежской области, по планам регионального правительства, более 35% отходов будут идти на переработку. К тому времени во всех районах должны появиться мусоросортировочные комплексы.

Но в отдельных муниципалитетах эта работа происходит уже сейчас. В их числе город Поворино, который губернатор посетил в минувшую пятницу, 4 сентября. В райцентре находится предприятие по сортировке мусора мощностью 40 тысяч тонн ТКО в год. Здесь работают с четырьмя видами отходов: стекло, пластик, картон и алюминий. С помощью пакетировочного гидравлического пресса ТКО формируют в брикеты, скрепляют упаковочной лентой и отвозят в пункты приема вторсырья. Исключение делается только для пластика. Начиная с августа, на предприятии его подвергают глубокой переработке: из сырья делают ПЭТ-хлопья (их еще называют флексы). Такой измельченный пластик идет на производство упаковочной ленты, пленки, синтепона, волокна и других изделий. Сейчас ПЭТ-хлопья отправляют перерабатывать на другие предприятия, но в дальнейшем на поворинском производстве планируют выпускать из них собственную продукцию.

Губернатор Александр Гусев поддержал планы расширения производственных мощностей компании и заявил о готовности ей помогать:

– Люди молодцы, что пошли в этот бизнес. Сама идея очень правильная, когда мусор не гниет на площадке, а перерабатывается. Они хотят расширяться – мы готовы им помогать. Это хороший пример того, как можно устроить систему обращения с отходами.

В целом, как отметили в облправительстве, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал Поворинского района вырос в два раза по сравнению с 2018-м. Произошло это за счет строительства новых цехов ООО «БорМаш», ООО «Грибановский сахарный завод», а также розничного рынка и торгового центра в самом Поворино.

По словам губернатора, обладающий сельскохозяйственной спецификой муниципалитет имеет также потенциал в развитии малого бизнеса и социальной сферы.

– Здесь должны возникать малые производственные формы, и есть возможность развития инженерной инфраструктуры. Будет планомерно решаться вопрос с заполнением бюджетных мест и направлением сюда специалистов, и ситуация улучшится. Зарплата медицинских работников уже неплохая, и она будет расти опережающими темпами. В образовании зарплата тоже становится привлекательной, – заявил Александр Гусев.

фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области