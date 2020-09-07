Воронежские врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося арбузом

Слева направо: Хрущева Ольга Николаевна медицинская сестра приемного отделения, Хабарова Анастасия Сергеевна – палатная (постовая) медицинская сестра, Семирод Андрей Дмитриевич – анестезиолог- реаниматолог, Гуров Александр Анатольевич – ответственный дежурный хирург врач гнойно-септического отделения, Кузнецова Надежда Викторовна – палатная (постовая) медицинская сестра Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

В конце августа в Воронеже в одной из семей годовалый ребенок начал задыхаться после того, как ему дали попробовать арбуз. Еда попала в дыхательные пути. Бригада скорой помощи повезла малыша в крайне тяжелом состояние в приемное отделение областной детской клинической больницы №2 (ОДКБ №2)

Еще по дороге, в машине скорой помощи, маленькому пациенту начали делать искусственную вентиляцию легких с помощью мешка Амбу. Через 10 минут ребенок был в больнице. Там его ждала бригада в составе дежурного хирурга Александра Гурова, реаниматолога-анестезиолога Андрей Семирода и медицинских сестер. Однако малыш поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

- Ребенок не мог самостоятельно дышать, пульсация на магистральных сосудах не определялась, сердцебиения не было, реакции зрачков на свет тоже, – рассказывает Андрей Семирод.

Уже в приемном отделение специалисты начали выполнять сердечно-легочную реанимации и прямую ларингоскопию. Из трахеи ребенка удалось удалить кусочек арбуза. После врачи восстановили сердечную деятельность. Ребенок начал дышать! Кожа спустя небольшое время вновь порозовела. Насыщение крови кислородом поднялось до 95%. Появилась небольшая реакция зрачков на свет.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, его отвезли в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В течение двух суток малыш находился на ИВЛ в состоянии медикаментозной комы. Однако после стабилизации состояния его вывели из комы. Сейчас ребенок уже вернулся к обычной жизни. Но пока он еще находится под наблюдением специалистов в одном из отделений больницы.