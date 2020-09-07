Как взбивать сливки: простые секреты вкусной домашней кулинарии

.

Воронежские хозяйки, знают, что найти хорошие сливки для взбивания жирностью 33% - настоящее испытание. Это редкий продукт на полках магазинов. В то же время именно такие сливки предназначены для приготовления нежных кремов, воздушных десертов или, например, домашнего мороженого.

В первый раз, конечно, тяжело решиться приготовить, например, сливочно-малиновую панна-котту. Чего стоит одно только название. Одна ложка этого итальянский десерта способна перенести вас на разгоряченное Лигурийское побережье, по которому гуляет легкий бриз... Но если бы панна-котту придумали в нашей стране, то она называлась бы просто «вареные сливки». Так что не стоит переживать, а просто попробуйте сделать!

Тем более, когда вы уверены в основном ингредиенте - любая задача становится легче. Сегодня мы, как раз, хотели бы поделиться секретами работы со сливками 33%. Такие сливки под маркой «Вкуснотеево» сегодня можно найти во всех крупных магазинах - в «кувшинчиках» сиреневого цвета по 250 граммов и в твердой упаковке по 500 граммов.

Первое правило - выбирайте с умом

Стоит ли говорить, что нужно обязательно проверять срок годности и состав? Например, сливки «Вкуснотеево» 33% изготавливают строго по ГОСТу(31451-2013). Их вырабатывают из цельного коровьего молока с собственных ферм компании «Молвест». На производство идет только сырье лучшего качества - с высокими показателями жира и белка. Благодаря этому сливки быстро взбиваются в густой крем, который отлично держит форму.

.

Кроме того, заранее решите, какой объем вам нужен. Не так давно найти в Воронеже и области сливки 33% можно было зачастую лишь в упаковках по литру. Но такой формат не подходит для тех, кто хочет приготовить небольшой десерт. Конечно, можно оставить часть на будущие свершения. Но если вы не профессиональный кондитер, скорее всего, остаток просто испортится к тому моменту, как вы снова захотитеприготовить что-то со сливками. «Кувшинчик» 250 граммов - отличный выбор для домашних кулинаров, особенно для тех, кто делает первые шаги.

Второе правило - не спешите

Когда задумал приготовить что-то грандиозное, труднее всего не поддаться суматохе. Ведь вы только сходили в магазин, а уже грезите, как вся ваша семья не может нарадоваться французскому «Буше» со сливочным кремом… Но перед взбиванием сливки важно охладить -подержать в холодильнике хотя бы несколько часов.

- В деле взбивания сливок есть свои хитрости. Искушенные хозяйки знают, что для получения устойчивой пены, продукт необходимо охладить до температуры 3-5 градусов Цельсия. Сливки «Вкуснотеево» легко взбиваются в густой крем, который долго не оседает, - рассказал бренд-менеджер торговой марки «Вкуснотеево».

Емкость для взбивания также нужно предварительно охладить. Важно подобрать правильную посуду, чтобы сливки не растекались и венчик погружался в них.

.

Третье правило - будьте уверены в себе

Когда вы начнете взбивать сливки - делайте это на небольшой скорости. Постепенно можно будет ускориться. Это нужно для того, чтобы сливки не расслоились. Удобный инструмент выберите сами - это может быть и обычный венчик, и миксер.

Во многих кулинарных статьях пишут, что взбивать сливки нужно «до плотных пиков». Но как понять достаточно ли эти самые «пики» плотные? Смотрите на следы от венчика. Когда они начнут держать форму - значит вы достигли идеала.

И будьте уверены в себе! Со сливками 33% «Вкуснотеево» у вас точно получится самый изысканный десерт или соус! Готовьте крем-супы, торты и даже мороженное. С таким ингредиентом вы можете быть уверены в результате!

Рецепт меренгового рулета с ягодами

.

Изумительное лакомство - меренговый рулет - настоящий праздник для сладкоежек. Вы только представьте: хрустящая основа, приятная кислинка свежих ягод и нежнейший крем из сливок «Вкуснотеево», которые отлично взбиваются и идеально сохраняют форму.

Ингредиенты на рулет примерно 30 см: - 4 белка - сахарная пудра 250 г - ванильный сахар 5 г - кукурузный крахмал 1 ст.л. - ягоды 200 г

для крема: - сливки “Вкуснотеево” 33% 200 мл - сахарная пудра 50 г

для украшения: - ягоды - сахарная пудра для украшения

Способ приготовления: Охлажденные белки начать взбивать миксером, понемногу всыпать сахар. Взбивать до тех пор, пока сахар полностью растворится и пена будет плотной, примерно 6-7 минут. Противень застелить силиконовым ковриком или хорошим пергаментом (к плохому меренга прилипнет намертво), выложить взбитые белки ровным слоем, толщиной 1,5 см. Выпекать при температуре 170 в течение 20 минут. Вынуть из духовки, остудить, после чего накрыть сверху пергаментом, разделочной доской и перевернуть. Аккуратно снять пергамент, на котором меренга выпекалась.

.

Для крема взбить холодные сливки с сахарной пудрой до состояния плотного крема. Ягоды нарезать небольшими кусочками, обвалять в крахмале, чтобы он впитал сок. Ровным тонким слоем намазать крем на меренгу, равномерно посыпать ягодами. Аккуратно скрутить рулет, помогая пергаментом. Сверху на меренге будут небольшие трещинки - это нормально.

Убрать рулет в холодильник на 2-3 часа, после чего украсить ягодами, листьями мяты или мелиссы и сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

На правах рекламы