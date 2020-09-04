Воронежский энтомолог: «Насекомые нас кормят, одевают и помогают ловить преступников»

С братьями нашими меньшими давно пора познакомиться поближе. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сергей, как так получилось, что вы занимаетесь насекомыми? Это хобби или что-то большее?

- Я с детства интересовался насекомыми, сколько себя помню. Сначала это было больше как хобби, а после школы надо было определяться с будущей профессией - и я поступил в ВГУ, на энтомолога. Еще во время учебы в университете появилась идея открыть инсектариум, чтобы делиться знаниями с людьми, рассказывать о насекомых: какие виды стоит охранять, какие живут в нашем климате, какие в тропиках, чем они отличаются, и так далее.

- Расскажите, пожалуйста, о специфике профессии энтомолог.

- Энтомолог - очень широкое понятие. Есть энтомологи, которые занимаются сельскохозяйственными вредителями. Они выезжают на поле, смотрят, какие виды там обитают, есть ли среди них вредители. Если есть , то какие методы борьбы к ним следует применять. Существуют, например, криминальные энтомологи. Они занимаются тем, что по стадии развития насекомых на трупах могут определить время смерти. Таким образом насекомые даже помогают раскрывать преступления! Есть энтомологи, которые номенклатурной работой занимаются: выезжают на природу, собирают виды и так строят базу, на основе которой можно проводить дальнейшие исследования. Если мы узнаем, какие виды живут на определённой территории, мы уже можем изучать их поведение, чем они вообще интересны. У нас в Воронеже есть энтомологи, которые занимаются разведением шмелей, шмелиные гнёзда продают людям, которые содержат теплицы. Эти насекомые опыляют растения и увеличивают количество урожая.

«НАША ПЛАНЕТА ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ»

- Когда вы стали интересоваться насекомыми и почему именно ими?

- Это ведь самый разнообразный класс живых существ на нашей планете. Каждое четвертое живое существо - жук! То есть, это только жуки, а сколько еще существует различных насекомых! Можно сказать, Земля принадлежит насекомым. А как можно не изучать владельцев этой планеты? Из-за того, что они маленькие, на них обычно не обращают внимания. Но стоит лишь присмотреться, и мы видим, насколько они интересные. Будто инопланетяне. У каждого вида свои особенности, и я, если честно, не понимаю, как можно не интересоваться насекомыми.

- В сентябре инсектариум готовится снова принимать гостей. Как родился этот проект? Вы изначально задумывали выставку, или сначала это была любительская коллекция?

- Я занимаюсь коллекционированием насекомых. Раньше живых содержал в небольшом количестве, но в последние годы число видов у меня стало расти, и даже друзья, когда приходили ко мне в гости, спрашивали: «А что ты до сих пор экскурсии не проводишь?». Я задумался о том, как бы открыть выставку, куда можно будет приглашать посетителей: не в квартире же ее устраивать. У меня есть группа «ВКонтакте», где рассказываю о насекомых. И в какой-то момент поделился, что есть идея открыть выставку, куда можно прийти и посмотреть, потрогать всех этих созданий. У меня средств на это не было, потому что я учился, а откуда у студента деньги на такой масштабный проект? Поэтому написал в своей группе, что, если есть у кого-то возможность пожертвовать на все это дело, выставка действительно откроется. И собралась сумма, чтобы арендовать помещение, поставить там террариумы, свет сделать, стенды, плакаты повесить, привезти микроскоп, игры какие-то. Так как на лето из-за карантина у нас все закрылось, водили экскурсии на природу, рассказывали, какие насекомые у нас обитают. Людям очень понравился такой формат, просят осенью проводить. Но сейчас в приоритете все-таки открытие инсектариума.

- Есть ли где-то выставки, похожие на вашу?

- Наш проект уникален в Черноземье и некоторое время был уникален в европейской части России, но этой весной мои друзья в Москве открыли подобную выставку. Теперь на всю страну всего две-три таких экспозиции. Наша уникальна еще и тем, что это не просто какой-то зоопарк, где ты можешь посмотреть насекомых, не просто музей, в котором ты видишь коллекционные экспонаты и слушаешь экскурсию, не лаборатория, где можно рассмотреть какие-то препараты за микроскопом, и не игровая площадка для детей. Наша выставка - все это вместе. Я даже не знаю, на самом деле, как можно ее назвать. Некий комплексный интерактивный проект. Можно сказать, антимузей. Место очень интересное. Был случай, когда родители привели ребенка-школьника, и он сорок минут наблюдал только за тем, как едят тараканы (у нас есть особи огромных видов).

«ИНТЕРЕСНО И ДЕТЯМ, И ПЕНСИОНЕРАМ»

- Кто больше интересуется вашим проектом: коллеги биологи или люди со стороны?

- Моя выставка устроена таким образом, что послушать и посмотреть будет интересно абсолютно всем. Как профессионалу, так и трехлетнему ребёнку. Экскурсия, которую я провожу, зависит от посетителей. То есть, если приходят дети, им больше интересно именно посмотреть на самих насекомых, поэтому рассказываю попроще и немного: этой информации им более чем достаточно. Приходят и профессионалы: например, из Нижнего Новгорода или из Питера приезжали ребята энтомологи. И им тоже очень понравилось, потому что я давал более углубленную информацию. Так как эти ученые обычно узкоспециализированы на конкретных группах насекомых, о соседних они мало знают. А слушать о том, о чем ты не знаешь, всегда довольно интересно. Изначально я думал, что экскурсии будут в основном для людей среднего возраста, но многие ассоциируют выставку с зоопарком, соответственно водят туда и детей. Бывает, даже пенсионеры приходят, им тоже очень интересно послушать. В общем, наша экспозиция рассчитана на людей любого возраста.

- Где находите своих питомцев?

- Большинство видов разводятся заводчиками насекомых по всей планете. Когда-то мы покупаем их, когда-то обмениваемся. В России те, кто занимаются разведением, друг друга знают. Тех же палочников дома держать нетрудно, поэтому некоторые виды мы даже предлагаем приобрести посетителям нашей выставки.

«НЕ БУДЬ ИХ – МЫ БЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЕДЫ И ОДЕЖДЫ»

- Как успеваете следить за всеми насекомыми? У вас есть помощники?

- Все свое время я как раз трачу на насекомых. Сейчас начнется учеба - будет посложнее, но надеюсь среди студентов нашего факультета найти ребят, которые будут помогать с выставкой.

- Есть ли у вас любимцы среди армии питомцев?

- К насекомым вообще трудно привязываться, потому что продолжительность жизни у них небольшая. Тут речь скорее о видах, которые более симпатичны. С другой стороны, они все мне очень нравятся, и выделить каких-то конкретных я не могу.

- Вы приехали на «Ночь летучих мышей» со своими насекомыми и бесплатно рассказывали о них. Часто ли занимаетесь такой деятельностью?

- Организаторы «Ночи летучих мышей» - мои хорошие друзья. Я пришёл им помочь с проведением мероприятия. Бывает, нас приглашают куда-то. Например, Ботанический сад звал в гости. Надеюсь, когда мы вырастем, появится возможность на постоянной основе проводить больше бесплатных мероприятий и лекций для всех желающих.

- О чем еще вы бы хотели рассказать нашим читателям?

- Я бы хотел сказать, что не стоит относиться к насекомым как к чему-то противному. Нужно поближе посмотреть на них. Тогда вы поймете, что они совершенно не страшные и даже милые. И большинство видов, которые нас окружают, - безобидные и в большинстве случаев очень полезные. Может быть, это прозвучит немного пафосно, но наша жизнь напрямую зависит от насекомых. И не будь многих видов, мы бы остались без еды, без одежды. Все это мы получаем благодаря им.