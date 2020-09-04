Воронежские поэты вызывают друг друга на дуэли

Вместо пуль над притихшим залом проносятся рифмы. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

А вы знали, что у каждого воронежца есть реальная возможность побывать на настоящей дуэли в качестве участника или просто зрителя? Это бесплатно и абсолютно безопасно: в качестве оружия дуэлянты могут использовать только рифмы.

Мы поговорили с организаторами Поэтических дуэлей и постоянными их участниками. К слову, наши собеседники предпочитают, чтобы их называли не по именам, а псевдонимами, под которыми они пишут стихи. А профессии у них, на удивление, вовсе не какие-то особенные. «Большой брат» всех воронежских поэтов Псевдоним Творческий работает столяром, а Пахом Бердянский, известный своими противоречивыми стихотворениями на самые разные темы, трудится адвокатом.

Организаторы ПД или, как они себя называют, арт-бригада Н.О.Г.А, рассказали нам об истории дуэлей, а также о том, кто может в них участвовать и почему школьники приходят состязаться со взрослыми людьми.

Псевдоним Творческий и Пахом Бердянский. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

ЧТО ТАКОЕ ПОЭТИЧЕСКАЯ ДУЭЛЬ?

С 2018 года в Воронеже в формате турнира проводятся поэтические дуэли. Перед каждым этапом участники распределяются на пары с помощью жеребьевки. Всего в дуэли четыре этапа. В первых трех участники выступают с заранее написанными стихотворениями, а в последнем у двух финалистов есть всего 15 минут на то, чтобы написать экспромт на заданную тему. Когда только двое лучших поэтов, избранных зрителями, буквально на ваших глазах творят и выдают совершенно фантастические вещи - это самая азартная и удивительная часть мероприятия.

Победителей на каждом этапе определяет публика: право голоса имеет каждый присутствующий. Вход на дуэли бесплатный - послушать, посмотреть и ощутить особую поэтическую атмосферу могут все желающие.

- В анонсах ваших мероприятий всегда указывается арт-бригада Н.О.Г.А. Это какое-то секретное обозначение организаторов?

Псевдоним Творческий, организатор Поэтических дуэлей: Наша арт-бригада - это творческое объединение авторов. Нас пять человек: я, Пахом Бердянский, Григорий Ящериц, Рома Герцин и Даниил Стругацкий. Я дуэлями занимаюсь давно, три года уже, выигрывал несколько раз. В какой-то момент к нам из ниоткуда пришел Пахом, произвел на зрителей огромное впечатление, ну и мы с ним пообщались, остались хорошими друзьями. А на тот момент организацией занимался Поэт Воронежский и уже немного подостыл, у него начал пропадать интерес к проекту. И чтобы такая интересная идея не пропала, мы подхватили, взяли на себя руководство. Также вполне успешно впервые провели творческий вечер нашей арт-бригады, это было еще до карантина.

Пахом Бердянский, организатор Поэтических дуэлей: Четко закрепленных функций в арт-бригаде нет. Каждый принимает участие в постановке зрелищной части, попеременно выступает ведущим мероприятия. Обязательно все готовы выйти на замену внезапно выбывшего участника и т. п.

- Почему идея проведения ПД не теряет своей актуальности спустя почти три года?

П.Т.: Мы это не забросили, потому что дуэль - не про наши амбиции как организаторов. Дуэль - в первую очередь люди, которые приходят увидеть друг друга, пообщаться, обменяться опытом, прочитать свои стихи. А при хорошем раскладе у них есть возможность даже выиграть деньги. Сейчас наша «тусовка» очень выросла, у нас больше 80 человек только поэтов. Они едут из Тамбова, Липецка, Курска, Мичуринска... Мы и держим проект «Поэтическая дуэль» на плаву, потому что у людей должна быть возможность продемонстрировать свое творчество кому-то кроме родственников и близких людей.

Поэзии все возрасты покорны. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

В РОЛИ СУДЕЙ - ЗРИТЕЛИ

- Победителей Поэтических Дуэлей ведь определяет публика. Не было такого, что участники обижались на результаты голосования?

П.Б: Мы всегда призываем публику достойно приветствовать и благодарить каждого участника дуэли. Другое дело, что некоторым этого бывает недостаточно. Иногда приходят ребята излишне самоуверенные, ориентированные исключительно на победу. После слива в первом раунде случаются драмы. Чаще, кстати, это можно наблюдать со стороны профессиональных артистов, которые думают, что играючи справятся с любителями. Во время проведения онлайн-дуэли пришлось ввести систему с судьями, но после этого эксперимента мы решили оставить все как было, и на первой дуэли после карантина участников снова судили зрители. Все-таки поэты - ребята творческие и часто не признают авторитетов. Не думаю, что в ближайшее время это изменится.

- Как вы упомянули, в условиях карантина пришлось проводить онлайн-дуэль. Трудно было подстроиться под такой режим?

П.Б.: По мне, так это не проще и не сложнее, чем привычные живые выступления. Просто совсем иначе. Ребята готовятся и выступают в более комфортной, спокойной обстановке - это плюс. С другой стороны, нет живых глаз и аплодисментов. И это, безусловно, минус. Хотя, пожалуй, чисто технически онлайн «построить» большое количество людей и направить в нужное русло оказалось чуть сложнее, чем в реале.

- Поэзии все возрасты покорны?

П.Т.: Участники у нас бывают всех возрастов и из совершенно разных сфер деятельности. Иногда невольно поражаешься тому, насколько же разные люди занимаются поэзией. На недавней дуэли так совпало, что по результатам жеребьевки в паре оказались студентка и ее преподавательница. Мне все-таки кажется, что в поэзии как в любви - ей все возрасты покорны. К кому-то вдохновение приходит в 15, а к кому-то - в 60.

У дуэлей уже есть постоянные зрители. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

СОСТЯЗАНИЕ КАК ТЕРАПИЯ

- В чем уникальность Поэтической дуэли?

Александра Невская, постоянная участница: Мне кажется, ПД очень сильно отличается от других поэтических мероприятий тем, что мы не контролируем аудиторию. Это не квартирник, где все друг друга знают и все друзья, которые не дадут объективной критики. Ничто не сравнится с этим азартом во время выступления, когда ты открываешь всю душу зрителям, и с последующим фидбеком как от слушателей, так и от остальных поэтов.

П.Т.: Поэты - люди творческие, а творческие люди обычно склонны к ментальным проблемам, переживаниям. Если поэты сидят по заветам Бродского в четырех стенах, у них может начаться депрессия и прочие неприятные вещи. Поэтому, когда они выходят к нам из своих норок и видят, что здесь есть люди с такими же или схожими проблемами, что здесь есть возможность выразить себя в творчестве, им становится немного легче. Так что для кого-то ПД - это своего рода терапия.

- Поэтические дуэли - это в первую очередь состязание или атмосфера?

Роман Герцин, организатор дуэлей и постоянный участник: Безусловно, это атмосфера. Люди здесь собираются не ради приза. Мне кажется, основная цель каждого участника - показать людям свое творчество, услышать оценку. Конечно, творчество всегда оценивается субъективно, поэтому могут возникать какие-то негативные эмоции. Но что поделать, каждый сталкивался с тем, что особенно дорогие сердцу поэта стихотворения иногда публика не оценивала по достоинству. Никогда не перестану удивляться тому, что люди, на первый взгляд совсем непохожие, которые в повседневной жизни вряд ли бы начали общаться, на ПД знакомятся, заводят крепкую дружбу. Единственное, что нас всех объединяет - мы созидаем. Это одно из прекраснейших свойств человека - созидание чего-либо.

Если бы упор был на турнирную составляющую, было бы намного больше негатива, атмосфера была бы пропитана агрессивным духом соревнования.

Когда я участвую в дуэли или когда веду ее, больше всего удовольствия получаю именно от общения с людьми, которых узнал именно благодаря этому мероприятию.

- Как прошла «Первая чумовая» дуэль после снятия ограничений?

П.Б.: Первая дуэль после карантина прошла просто отлично. Новая площадка, новые стихи, много новых людей. Эта дуэль, пожалуй, побила рекорд по «перестрелкам» - когда пара выступает вничью, и дается дополнительное время, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Высокий уровень некоторых оппонентов просто не давал людям шанса выбрать того или иного поэта. А вообще, всегда приятно вернуться на сцену после вынужденного перерыва. Недовольных, кажется, не осталось.

Для участников главное не победа, а атмосфера. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

- Какие у вас планы? Как думаете, не потеряет ли дуэль шарм камерного мероприятия, если популярность продолжит расти? Или вы готовы принять к себе всех желающих?

П.Т.: Мне кажется, ПД уже давно вышла за рамки камерности. У нас появляются даже постоянные зрители, то есть те, кто пришел не с кем-то, чтобы поддержать своего друга-участника, а просто. Появляются такие зрители и очень расстраиваются, если по каким-то причинам не могут прийти к нам на дуэль. Другой вопрос в том, что сейчас с мероприятиями вообще в стране все довольно грустно и непонятно, так что пока мы все вполне умещаемся в баре «Дружба».

Хочется отметить, что за три года существования наша дуэль сменила уже несколько локаций: сначала это была «Литера Б», потом бар «Нигилист», а когда там стало тесно, перебрались в «Белый Генерал». Ну, а сейчас нас по собственной инициативе приютил бар «Дружба».

Конечно, мы хотим развивать проект. Хотим, чтобы о нас знал весь город, а не только его «поэтическая тусовка»! Я бы очень хотел, чтобы люди из разных городов знали о том, что именно в Воронеже есть колоссальное количество действительно талантливых поэтов, которые могут в перспективе стать популярными на всю страну. У нас есть уже такие примеры: Настя Шевченко участвовала сначала в нашей дуэли, а потом во всероссийском онлайн-конкурсе и имела там большой успех. И такие яркие люди выходят из-под нашего крыла!

Возможно, амбициозные планы ребят действительно осуществятся, ведь всего за два года Поэтическая дуэль выросла от дружеского мероприятия до состязания, в котором приезжают участвовать десятки поэтов. Будем надеяться, что эти атмосферные встречи в скором времени перерастут в масштабный поэтический фест, который займет особое место в культурной жизни региона.