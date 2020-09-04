В Воронеже выпустили на волю летучих мышей

Кульминацией праздника стал момент, когда зоозащитники отправили в свободный полет двух кожанов. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

Многие считают, что летучие мыши - этакие кровопийцы и вредители, едва ли не убийцы, которых нужно истреблять. К сожалению, такие мифы до сих пор достаточно популярны, люди в них верят, из-за этого страдает не один вид рукокрылых.

Что же такое «Ночь летучих мышей»?

28 августа в Воронежском зоопарке волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа» провели ежегодную Ночь летучих мышей, целью которой является привлечение внимания людей всех возрастов к проблемам рукокрылых, их охране. Специалисты-биологи рассказывали детям и их родителям, что летучие мыши вовсе не страшные вампиры, а вполне себе полезные и безобидные животные.

А что там было?

Поскольку мероприятие рассчитано на аудиторию всех возрастов, программа была весьма разнообразной. Детям предложили квест со станциями, на которых требовалось выполнять интересные задания: отличить правдивые факты о рукокрылых от ложных, нарисовать рисунок, агитирующий защищать этих животных, или пройти игру на меткость, «покормив» летучую мышь, роль которой выполняли пластиковые контейнеры. После прохождения станций дети могли сложить оригами, создать блокноты с уникальным дизайном, по трафаретам нарисовать акриловой краской памятные рисунки на футболках и даже раскрасить лицо на станции с аквагримом!

Для самых маленьких гостей «мышеночи» организаторы пригласили аниматоров-волонтеров из Добровольческого Объединения Милосердных, которые устраивали танцевальные конкурсы и игры на ловкость. Наоми Чилайша, волонтер ДОМ, поделилась с нами впечатлениями от мепроприятия:

- Я занимаюсь написанием сценариев для праздников уже не первый год, но каждый раз удивительно получать такую отдачу и видеть счастливые лица детей. Гостей сегодня оказалось намного больше, чем мы ожидали. Хотя прогноз погоды не радовал и предсказывал дождь с грозой. Было очень весело.

Маленькие гости остались в восторге от игр с многочисленными призами и тематического аквагрима, но настоящий фурор произвела площадка с экзотическими насекомыми. Сергей Осин, биолог, друг и соратник «Нашей природы» привёз своих питомцев из инсектариума, и все желающие могли послушать лекцию о них (и даже подержать их в руках!).

А пока дети были заняты энергичными танцами, родители могли научиться строить дуплянки, комфортные домики для летучих мышей.

Как только стемнело, «загорелись» крылья большой мыши, с которой могли сфотографироваться все желающие. А те, кто готов внести свой вклад в спасение диких животных Воронежа, приобрели памятные сувениры, изготовленные волонтерами.

Для всех, у кого не получилось побывать на «Ночи летучих мышей», в официальном сообществе организаторы опубликовали интересные лекции о рукокрылых.

Для детей на празднике придумали множество развлечений. Фото: Ольга РОМАНЬКОВА

Можно было посмотреть на живых летучих мышей?

Когда мероприятие подходило к концу, его организатор Елена Шерстяных объявила, что все желающие могут посмотреть, как будут выпускать на волю двух кожанов - позднего и двухцветного, - которых выходили волонтеры. Безусловно, всем гостям этот момент запомнился больше всего. Дети провожали взлетевших мышей такими радостными криками, что даже взрослые не смогли сдержать улыбок.

Как помочь зоозащитникам, если не получилось попасть на мероприятие?

В Центре защиты животных всегда нужны волонтёры: раненые дикие животные находятся регулярно, а рук, чтобы всех накормить и за всеми проследить, не хватает. А если нет времени на волонтерство, но желание помочь есть - всегда можно пожертвовать еду, стройматериалы, лекарства или посильную сумму. В общем, любая помощь будет кстати!

Где-то мероприятия, похожие на «Ночь летучих мышей», уже стали привычными. Например, в Воронежском биосферном заповеднике регулярно проводят образовательные и тематические встречи. Однако в Воронеже подобные акции - большая редкость. Поэтому они очень востребованы и всегда долгожданны.

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