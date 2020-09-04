Воронежский парк «Танаис» реконструируют в 2021-22 годах

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В четверг, 3 сентября, в парке «Танаис» состоялось межведомственное совещание, на котором обсудили будущую судьбу любимого многими горожанами места отдыха.

КОНТУРЫ ПАРКА ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ

Инициировали это мероприятие депутаты Гордумы Андрей Соболев, Александр Провоторов и Алексей Золотарев по просьбам местных жителей. Депутаты сами приехали в парк и пригласили туда градоначальника Вадима Кстенина и профильных чиновников мэрии, чтобы на месте обсудить то, как будет выглядеть парк после реконструкции.

На данный момент существует, можно сказать, набросок концепции обновленного «Танаиса». Так, в рамках разработанного в 2018 году архитекторами проекта в парке планируется обустроить пешеходную сеть, создать несколько игровых и развлекательных зон для детей разного возраста, зону тихого отдыха, спортивную площадку. Также в проект «зашита» двухуровневая велопешеходная дорожка протяженностью около двух км. А пересечение велотрассы предлагается решить созданием арочной мостовой конструкции, по форме аналогичной той, которую сейчас строят в парке «Орленок», только из более экономичных материалов. При этом после реконструкции привычная воронежцам планировка «Танаиса» сохранится. То есть фактически обновится только содержание, а контуры парка останутся прежними.

ЦЕНА ВОПРОСА

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Реконструкция парка по предварительным подсчетам обойдется в 180 миллионов рублей, из которых половину сумму выделит городской бюджет. Оставшиеся средства планируется привлечь в рамках муниципально-частного партнерства. По такому принципу сейчас идет реконструкция в другом городском парке – в «Дельфине».

– Эта сумма, как и сама концепция, в ходе доработки, конечно, еще может быть скорректирована, но не должна измениться значительно. После этого концепцию следует представить горожанам, например, в социальных сетях, чтобы учесть их мнение. И только после этого приступать к разработке проектно-сметной документации. Думаю, в течение 2021-2022 годов мы сможем в рамках муниципально-частного партнёрства реализовать этот проект, – отметил градоначальник.

Также глава города и депутаты посмотрели, как продвигаются работы по благоустройству расположенного неподалеку сквера имени Олеко Дундича.

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Андрей Соболев в ходе встречи пообещал от лица депутатского корпуса поддержать проект по обновлению «Танаиса» и оказать ему необходимое содействие. А от себя он добавил, что готов лично поучаствовать в его реконструкции. Кроме того, депутат Гордумы продержал идею мэра вынести на общественное обсуждение предварительную концепцию парка. По словам Андрея Соболева, практика публичного прохождения проектов через Интернет показала свою эффективность:

– Мы готовы участвовать в поиске частного финансирования для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию парка и ходатайствовать перед регионом о поддержке в реализации проекта. В ходе работы над бюджетом на будущие годы Гордума, уверен, поддержит выделение необходимых на софинансирование работ средств, – заявил Андрей Соболев.

По его словам, представленная концепция обновленного парка учитывает его специфику, не затрагивает зеленые насаждения и гармонирует с тем, каким парк видели его первые архитекторы:

- Специфика нового проекта нас отсылает к тому парку, который появился здесь еще при Советском Союзе. Из нового – в «Танаисе» появится инфраструктура для всех возрастов – детей, подростков, взрослых. Уверен, что это место станет центром притяжения не только для жителей Советского района, но и для всех воронежцев, - подчеркнул депутат.