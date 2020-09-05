В воронежской школе будут готовить химиков для сельского хозяйства

Торжественная передача 102-ой школе сертификата на оборудование Агро-класса.

Воронежская школа №102 получила на 1 сентября уникальный подарок. Российская компания «ФосАгро», крупнейший поставщик минеральных удобрений российским аграриям, передала учебному заведению сертификат на 500 тысяч рублей. На эти деньги оборудуют Агро-класс, в котором ребята смогут проводить химические опыты, выращивать овощи, исследовать почвы и многое другое. Безусловно, открытие такого класса позволит школьникам вести исследовательскую деятельность в сфере сельского хозяйства и получать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в профильный вуз.

НЕСКУЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОМОЩЬ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ

У учеников 10 «Б» еще есть как минимум год, чтобы определиться с будущей профессией. А пока они усиленно изучают физику, химию, математику, биологию. Ребята сами выбрали эти предметы, поступив в естественно-научный класс. Также в этом учебном году в качестве факультатива им добавят Агро-класс, в котором все эти знания пригодятся. Причем под термином «Агро-класс» подразумевается не урок, а вполне конкретный кабинет. Его оборудуют под лабораторию для проведения сельскохозяйственных опытов. На оснащение учебного класса потратят полмиллиона рублей. Деньги выделила школе Группа «ФосАгро», а ее партнерами по реализации проекта выступили компания «АгроГард»,компания«Иннопрактика» и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.

Стоит отметить, что данный Агро-класс является пока единственный в своем роде - это пилотный проект, цель которого – готовить кадры для отрасли АПК, начиная еще со школьной скамьи.

Программу для Агро-класса разработали специалисты «ФосАгро» совместно с экспертами «Иннопрактики» ипреподавателями воронежского аграрного университета по направлениям агротехнология и агрохимия. Два часа в неделю ребята будут изучать теорию и еще четыре часа им добавят в качестве научно-практической деятельности. Лекторы расскажут, как управлять урожаем, научат следить за здоровьем и плодородием почвы, улучшать ее при помощи современного комплекса минеральных удобрений. Все знания ребята получат от настоящих аграриев, которые работают в полях и знают о сельском хозяйстве все. Школьники смогут побывать на предприятиях АПК – увидят, что сегодня представляет собой современное сельское хозяйство, какие там применяются технологии. В Агро-классе ребятам также понадобятся знания по зоологии, инженерные навыки, навыки программирования, конструирования. Все это пригодится профессионалам в сфере АПК.

Программа рассчитана на один учебный год. Возможно, в течение него в Агро-класс к 10 «Б» добавят и других учеников. В следующем году, если обучение даст плоды, они смогут продолжить занятия на более высоком уровне: может, на основе полученных знаний подростки сделают научные открытия или разработают рационализаторские предложения (под руководством, конечно же, преподавателей).

Партнер «ФосАгро» - компания «Иннопрактика» - планирует тиражировать проект «Агро-класс» и на другие школы Воронежской области, а в перспективе – и на школы в других субъектах РФ.

- На основании разработанной программы мы сформировали перечень необходимого для Агро-класса оборудования. В него вошли мини-лаборатория, в которой можно проводить исследования почв, делать анализы, мини-теплицы, где ребята с помощью удобрения «ФосАгро» будут выращивать сельскохозяйственные культуры, ставить эксперименты и многое другое. Все это позволит реализовать научные проекты в сельском хозяйстве. Часть оборудования будет размещаться в классе, а теплицу построят на территории школы, - рассказала менеджер по профориентационной деятельности «ФосАгро» Евгения Гунченко.

Приятной новостью для ребят стало и то, что за занятия в Агро-классе не будут ставить оценки: урок не входит в обязательную школьную программу, да и заставить любить сельское хозяйство из-под палки нельзя. Однако лучшие ученики получат поощрение, а самые активные – дополнительные баллы к ЕГЭ.

Дмитрий Бородич и Евгения Гунченко поздравили старшеклассников с началом учебного года.

БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ

Ученики «Агро-класса» смогут получить дополнительные баллы по ЕГЭ при поступлении в профильный вуз. Для этого школьники должны соблюсти два условия. Первое – принимать участие в совместных исследовательских проектах ВГАУ и компании «ФосАгро» (или ее партнеров). И второе – побеждать в профильных Олимпиадах.

Во всем этом процессе большая роль отводится школьным учителям. Им предстоит непростая задача- выявить у ребенка предрасположенность к сельскому хозяйству и помочь ему с выбором профессии.

- С помощью таких Агро-классов мы готовим специалистов для себя и компаний-партнеров. Подросткам нужно рассказывать и показывать, что современное сельское хозяйство – это уже давно не лопата и грабли, а совершенно иной процесс. Например, поражает воображение то, как сегодня выращивают картофель – сначала семена помещают в пробирки, а потом специальная машина их сажает в землю, а работа с удобрениями – вообще, тонкая наука. Нужно понимать, как его внести, как на него реагируют разные агрокультуры, как они растут, - отметил директор по персоналу «ФосАгро» Дмитрий Бородич.

По его словам, в лице директора 102-ой школы Алексея Фактора компания нашла живую поддержку своему проекту, который стартовал на воронежской земле не в последнюю очередь из-за выраженного сельскохозяйственного профиля региональной экономики:

- Алексей Фактор был обеими руками за Агро-класс и предлагал даже свои варианты реализации этого проекта в жизнь на основе имеющихся в школе лабораторий. Нас этот подход очень обрадовал, - подчеркнул Дмитрий Бородич.

На память директору школы он подарил сувенирный автосамосвал, модель машины на которой перевозят руду работники горнообогатительного комбината «ФосАгро» в далеких Хибинах.