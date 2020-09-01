В Воронеже возвели восемь пристроек к детским садам

Вадим Кстенин посетил новую пристройку к садику №69. Фото администрации Воронежа.

Как и обещала городская администрация, в Воронеже к 1 сентября завершили все работы на восьми пристройках к детским садам. 10 сентября их введут в эксплуатацию. В одной из пристроек, расположенной в детском саду № 69, 1 сентября побывал мэр Вадим Кстенин.

Садик был построен в 1965 году и рассчитан на пребывание 150 карапузов. Пристройка добавила дошкольному учреждению еще 141 место, причем из них 66 мест – для детей ясельного возраста. Фактически садик благодаря пристройке вырос в два раза.

Пристройка почти в два раза увеличила количество мест в садике. Фото администрации Воронежа.

В мэрии Воронежа сообщили, что градоначальник посетил музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет, кабинет психолога, лего-центр, кабинет экспериментальной деятельности, сенсорную комнату, методический кабинет, пищеблок. На территории садика также появились новые теневые навесы, игровое и спортивное оборудование. Осталось только поставить в саму пристройку часть оборудования, мебель, дидактические пособия, и можно принимать малышей. Их уже ждут мини-тренажеры и милые детские кроватки.

– Пристройка к садику №69 мне понравилась. Подрядная организация подошла к работам с душой. Они подарок саду сделали – необычные малые архитектурные формы привезли из других регионов, украсили со вкусом стены помещений, особо тщательно подошли к озеленению, – отметил Вадим Кстенин.

Также он рассказал, что на сегодняшний день все восемь пристроек к детсадам в Воронеже готовы. Мэр остался доволен тем, как они выполнены, а на случай брака подрядчики должны будут все исправить за свой счет по гарантийным обязательствам.

- Возведение пристроек достаточно эффективная история: денег требуется значительно меньше, чем на отдельно стоящие обособленные сады. А эффект от пристроек больше: зачастую, их размер превышает по площади основные здания, и учреждения получают не только новые помещения, но и комплексное благоустройство, обновляются спортивные и игровые площадки, они получают новую жизнь, – сказал градоначальник.

В мэрии заявили, что в ближайшее время также капитально отремонтируют основные здания садиков, к которым в этом году возвели пристройки. И детсады, и новодел объединяет в одно стилистическое решение.

СПРАВКА «КП»

Список детских садов, к которым будут возведены пристройки:

«Детский сад № 69» (ул. Попова, 2);

«Центр развития ребенка – детский сад № 138» (ул. Лизюкова, 41);

«Детский сад № 185» (ул. 45 Стрелковой Дивизии, 281);

гимназия УВК № 1 (ул. Беговая, 164);

«Детский сад общеразвивающего вида № 142» (ул. Глинки, 11);

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» (ул. Ульяновская, 31);

«Детский сад № 119»;

«Детский сад комбинированного вида № 167» (ул. Теплоэнергетиков, 21).