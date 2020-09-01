Маргарита Масленникова: «Работа медиков в «красной зоне» должна отразиться на их стаже и пенсии»

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Многие в Воронеже знают Маргариту Масленникову как активного общественного деятеля. Кажется, она успевает все: руководить некоммерческой организацией «Совет женщин», отстаивать права слабого пола, воспитывать трех прекрасных сыновей и вести собственный бизнес.

И как неравнодушный человек, принимающий близко к сердцу всю эту ситуацию с коронавирусом, Маргарита Юрьевна сейчас пытается вынести на обсуждение общественности некоторые проблемные моменты. Об этом и о том, что может женщина, она рассказала на радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM)

ТРУД КАЖДОГО МЕДИКА ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ

По словам нашей собеседницы, пандемия выявила пробелы в двух ключевых сферах: медицине и образовании.

- Коронавирус показал, что наша медицина пока не готова к серьезным испытаниям. Поэтому я хочу выразить восхищение и признательность медикам, которые работают в «красной зоне». Но считаю, что нельзя врачей делить на достойных надбавок и не достойных. Знаю, что такой подход вызвал внутри профессиональной среды очень негативную реакцию. Труд всех медиков имеет большую ценность. И если уж быть до конца справедливыми, то работа в «красной зоне» должна отразиться на стаже врачей и, возможно, даже и на размере их пенсии, - считает Маргарита Масленникова.

Также, по ее словам, абсолютно все жители Воронежской области должны иметь право на бесплатное тестирование на коронавирус. Его делают в том случае, когда есть реальная угроза заражения от контактного круга, или когда налицо признаки ОРВИ. Да и в последнем случае далеко не всегда это будет бесплатно. Нередко людям, чтобы обезопасить себя и окружающих, приходится в частном порядке сдавать пробы. В условиях пандемии, когда доходы у населения и так упали, эти траты ощутимо бьют по карману.

- У нас есть полис медицинского страхования - наша гарантия на получение бесплатных медицинских услуг от государства. Однако в период пандемии он почему-то странным образом начал действовать с ограничениями, причем везде по-разному. Например, жители Москвы могут бесплатно тестироваться на коронавирус, а до регионов эта инициатива пока не дошла. Я считаю, это неправильно, - отметила Маргарита Масленникова.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, НО НЕ ОСНОВНЫМ

Кроме того, ее как маму школьника волнует вопрос дистанционного образования. Будет ли оно в новом учебном году и не подменит ли привычные в широком понимании уроки?

- В «Совете женщин» мы проводили круглый стол по этой проблематике с участием учителей, общественных деятелей и вот к чему пришли: да, мы не можем отказываться от современных технологий - цифрового помощника учителя, участия детей в онлайн-олимпиадах, тестированиях. Но дистанционное образование должно быть дополнительным, - подчеркнула общественный деятель.

Пережить конец учебного года даже ей, имеющей педагогическое образование, оказалось непросто:

- Моя семья, как и многие другие, в этот период столкнулась с большой морально-психологической нагрузкой, отсутствием технической поддержки, каких-то методических рекомендаций. Поэтому я выступаю (и надеюсь, воронежцы меня поддержат) за ограничение действия закона о дистанционном образовании и уточнение возможностей его использования и задач.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОДДЕРЖКУ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

Маргарита Масленникова мечтает, чтобы в Воронеже появилась площадка для женщин, где они смогут получить поддержку. В роли наставников (менторов) могут выступать другие женщины, которые добились много в жизни: сумели состояться как жены и мамы, общественные деятели. бизнес-леди. Например, сама Маргарита Юрьевна не только ведет активную общественную деятельность в некоммерческой организации, но и в качестве наставника участвует в программе «Молодежный бизнес России».

- На сегодняшний момент мы должны бороться не столько за права для женщин, сколько за открытие для нас новых возможностей: отработки социальных лифтов на основе бизнеса, общественной работы. И эти задачи решаются даже не на законодательном уровне, а на уровне стереотипов и ментальных установок. Мне представляется важным создать такую площадку, где женщины, добившиеся успеха, могли бы поделиться своим опытом, дать совет той, кто находится только в начале пути, той, кто попала в сложную жизненную ситуацию. Я хочу, чтобы каждая женщина могла рассчитывать на такую поддержку, - заявила руководитель некоммерческой организации.