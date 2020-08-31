В Воронеже проезд в маршрутках будет стоить 17 рублей по любой карте «Мир»

Фото администрации Воронежа.

В мэрии Воронежа обсудили акцию по снижению стоимости проезда в городском общественном транспорте. Напомним, с 1 сентября поездка при оплате картой «Мир» будет стоить 17 рублей. И если раньше шла речь о том, что карта обязательно должна быть бесконтактной, чтобы получить скидку, то теперь это не принципиально. Платить можно как бесконтактной, так и обычной картой. Оператором акции выступает непосредственно сама платежная система «Мир», которая берет на себя компенсацию выпадающих доходов у перевозчиков. Мэр Вадим Кстенин поблагодарил директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Марию Точилову за возможность воронежцам сэкономить на проезде:

- Четыре месяца люди смогут экономить с каждой безналичной транзакции в транспорте порядка четырех рублей. И эти четыре рубля перевозчикам будет компенсировать как раз национальная платежная система, – пояснил градоначальник.

В свою очередь Мария Точилова подтвердила, что ни один из перевозчиков не потеряет во время проведения акции ни рубля. А стоимость проезда для держателей других карт останется прежней – 21 рубль (при оплате по терминалу). При оплате наличными, напомним, поездка обойдется в 23 рубля.

- При оплате в общественном транспорте вы прикладываете бесконтактную карту «Мир» к валидатору либо вставляете контактную карту в POS-терминал. Стоимость проезда автоматически спишется уже со скидкой в четыре рубля. Терминал сам определит, что это карта «Мир» и, соответственно, для этой поездки необходимо предоставить скидку, – пояснила Мария Точилова.

На случай возможных сбоев в системе оплаты картой «Мир» по поручению мэра в Воронеже будет работать «горячая линия». Ее номер - 228-33-65 (с 9:00 до 18:00), 260-51-23. По ней можно уточнить детали проведения акции или сообщить о технических и иных неполадках.

- Также обращаем внимание, что в период проведения акции списание стоимости проезда при оплате картой «Мир» составит 17 рублей. Однако в чеках по-прежнему будет отображаться заложенный в программное обеспечение тариф в 21 рубль, – рассказал заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.

Со своей стороны, присутствующий на заседании глава «Совета руководителей городского пассажирского транспорта» Дмитрий Крутских, подтвердил, что все предприятия-перевозчики поддержали акции в силу ее огромного социального значения.