В мэрии Воронеже обсудили подготовку школ к 1 сентября

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В понедельник, 31 августа, на планерке в администрации Воронежа обсудили подготовку ко Дню знаний и новому учебному году. Также мэр Вадим Кстенин вернулся к вопросу о ремонте тротуаров и оборудованию площадок под раздельный сбор мусора.

ЛИНЕЙКА ТОЛЬКО ДЛЯ 1, 9 И 11 КЛАССОВ

Школьная тема на планерке стала главной. Как напомнила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, в Воронеже в этом году из-за коронавируса торжественная линейка пройдет только для 1, 9 и 11 классов. А уже 2 сентября начнутся уроки. Но они тоже будут проходить не по привычному расписанию. Первые уроки разнесут по времени, с перерывом между ними в 40 минут. Это позволит избежать скопления детей. В школы уже закупили санитайзеры, идет поставка бактерицидных излучателей (рециркуляров) и бесконтактных термометров.

Кроме того, Надежда Савицкая рассказала, что ученики всех начальных классов воронежских школ с нового учебного года будут получать бесплатное горячее питание:

- Выполнено и ваше поручение по организации охраны общеобразовательных учреждений за счет средств городского бюджета. При этом вахтеры, которые были в штате школ, продолжат работать, – сказала Надежда Савицкая мэру.

Также, по ее словам, к новому учебному году получат подарок и маленькие воронежцы – в городе ввели в строй восемь пристроек к детским садам. Уже скоро они откроют двери для малышей.

НАЙДУТ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

Помимо этого, на планерке мэр Вадим Кстенин заслушал от руководителей районных управ информацию о ремонте тротуаров, который идет сейчас полным ходом. Градоначальник предположил, что зима в этом году будет более суровой, чем в пошлом, поэтому все работы должны закончиться до наступления плохих погодных условий.

- Сейчас вам ничего не мешает ускориться и завершить начатое. Все подрядчики должны четко знать свои сроки и трудиться в соответствии с ними. Возьмите это себе на особый контроль, – обратился к руководителям управ Вадим Кстенин.

И в завершение на планерке обсудили реформу сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Напомним, город Воронеж на организацию раздельного сбора мусора получит из областного бюджета 450 миллионов рублей. К этой сумме муниципалитет добавит собственные средства, и в итоге общая сумма составит более полумиллиарда рублей. Деньги пойдут на строительство площадок под сбор ТКО, покупку контейнеров, строительство подъездных путей и прочее.

Появятся такие площадки во всех районах города. По мнению Вадима Кстенина, содержать и ремонтировать их должны будут управляющие компании.

– Нужно создать условия для передачи объектов в их распоряжение. В ближайшее время проведите ревизию всех площадок, определите, за какой обслуживающей жилье организацией будет закреплена каждая площадка, кто будет нести ответственность за ее дальнейшее содержание, – обратился Вадим Кстенин к руководителям управ и профильным чиновникам мэрии.