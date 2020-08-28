Выходные в Воронеже: кино, выставки, экскурсии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После затяжного коронавирусного затишья начинает постепенно возрождаться культурная жизнь. С дистанцией, масками, 50%-ным заполнением залов, согласно требованиям Роспотребнадзора.

КИНО И ТЕАТР

С 28 августа возобновляет работу кинотеатр "Спартак". Зрителям покажут фильм-концерт BTS: Bring the Soul. 29 августа можно увидеть на большом экране фильм-катастрофу «Гренландия» с Джерардом Батлером, южно-корейский боевик «Поезд в Пуссан 2: Полуостров» и российский приключенческий фильм «Вратарь Галактики».

- На экран возвращаются не только фильмы, но и полюбившийся воронежцам проект «Театр в кино». 2 сентября состоится эксклюзивная прямая трансляция самой громкой премьеры этого сезона - спектакля «Папа» московского театра "Современник". Это будет заключительный спектакль с участием Сергея Гармаша в главной роли. Актёр принял решение покинуть театр, в котором он проработал несколько десятилетий, - отметили в "Спартаке". - В сентябре в кинотеатральный прокат выходит много разножанровых и разноплановых фильмов: 3 сентября ожидаемый многими зрителями фильм «Довод» Кристофера Нолана, 10 сентября – диснеевский блокбастер «Мулан», 24 сентября — спортивная мелодрама «Стрельцов» с Сашей Петровым в главной роли. Мы также продолжим показывать спектакли зарубежных театров, концерты легендарных исполнителей и фильмы-выставки.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ

В музее-квартире Марии Мордасовой открылась новая выставка «Свадебный обряд в русской культуре XIX века». Выставка приурочена к Году народного творчества и знакомит с историей русской брачной традиции, ее отражением в литературе, искусстве, жизни известных людей.

- Лубочные картинки с изображением старинного свадебного обряда, копии фотографий XIX века из фондов музея иллюстрируют разницу уклада и внешнего вида представителей разных сословий, а также истории из жизни Алексея Кольцова и Василия Жуковского, Ивана Бунина и Александра Эртеля, других известных деятелей, - отметили в музее. - Литературные истории представлены редкими изданиями XIX века – Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого. Часть экспозиции посвящена традиционной крестьянской свадьбе. Элементы традиционной праздничной крестьянской одежды, предметы быта – символы свадебного обряда, редкие издания из архивов музея-квартиры Марии Мордасовой, посвященные региональным особенностям свадебной традиции разных регионов России, представлены на выставке. Экспозицию дополняют репродукции картин воронежского художника Александра Бучкури (1870–1942), много писавшего на тему русской деревни.

В музее Мордасовой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВОРОНЕЖСКИЕ СМЕХАЧИ

Литературный музей 28 августа открывает выставку «Воронежские смехачи».

В 1920-е годы яркие сатирические произведения создавали Евграф Дольский и Андрей Платонов. В жанре короткого сатирического рассказа более полувека работал известный писатель Виктор Ардов – автор более 40 сборников прозы, нескольких киносценариев, в частности, к фильмам «Светлый путь» и «Счастливый рейс».

- Редкие издания произведений этих писателей 1920–1940-х годов представлены на выставке, наряду с книгами воронежских сатириков последней трети XX века (Георгий Воловик, Евгений Дубровин, Владимир Комов, Владимир Котенко, Аркадий Давидович). Почти все они были тесно связаны с журналистикой, - отметили в музее. - Посетители выставки также увидят разнообразные дружеские шаржи на воронежских писателей, выполненные художниками-карикатуристами.

Выставка откроется в здании Мещанской управы.

Аркадий Давидович Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ ВОРОНЕЖСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

А в доме-музее имени Никитина открылась выставка «Книга: от замысла до воплощения».

На примере поэмы Ивана Никитина «Кулак», романа Александра Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» и повести Анатолия Жигулина «Чёрные камни» будет показана сложная история создания книги: от рождения замысла до появления сигнального экземпляра.

На выставке из фондов Музея имени Никитина будут представлены редкие книжные издания произведений воронежских писателей и поэтов: Ивана Никитина, Александра Эртеля и Анатолия Жигулина, графические и акварельные работы художников Григория Гончарова и Валентина Владиславского, а также личные вещи литераторов, фотографии и письма, их дневники.

ЭКСКУРСИИ В ОКЕАНАРИУМЕ

Уже полтора месяца работает океанариум. Если вам не удалось отправиться в отпуск этим летом на море, самое время сходить туда. Для любителей фотосессий в океанариуме масса красивых локаций - туннели и аквариумы с акулами, экзотическими рыбами, декорации с затонувшими кораблями и тропическими растениями.

Чтобы сделать посещение океанариума максимально познавательным, можно заказать экскурсию с персональным экскурсоводом "Личный гид". Она длится 45 минут. За это время вы совершите увлекательное путешествие по океанариуму, узнаете много интересных фактов, поближе познакомитесь с обитателями и сможете задать все интересующие вопросы, а после продолжить самостоятельный осмотр экспозиции. Обратите внимание, что на экскурсию требуется предварительная запись по телефону: +7 (473) 228-03-18.

фото океанариума

МУЗЕЙ КРАМСКОГО: ШИШКИН, ПОЛЕТ И МЕДВЕЖЬЯ АЗБУКА

В выставочном зале музея имени Крамского до 30 августа работают две выставки.

"Родной земли прелестный уголок" - это офорты Ивана Шишкина из собрания музея. На выставке представлено 40 офортов - наименее известная страница творческой биографии художника. Гравировальным искусством Шишкин увлекся еще во время обучения в Московском училище живописи и ваяния, а профессионально работать в технике офорта стал с конца 1860-х годов. Графические произведения Шишкина отличаются совершенной техникой, мастер тонко передает многообразие русской природы, погружая зрителя в мир деталей и неуловимых впечатлений.

Экспозиция "Улетаешь? Улетай!" - это живопись и графика современных художников. Проект раскроет перед посетителями понятие полёта как метафору свободы. На выставке будут представлены около 70 живописных, графических и других работ более чем 30 известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Липецка и Парижа. Авторы с несхожими эстетическими установками дискутируют о полёте, преодолевая все условности. Способ перемещения в пространстве здесь не важен, равно как и сюжет, и авторская техника. Полёт на самолете, на качелях, в прыжке, в космосе, полет мысли или духа, наконец. Полет как способ жизненной экспансии на Земле и вне Земли. Реальность или виртуальное сознание, которые позволяют находиться в состоянии движения.

Попасть на них посетители смогут по единому билету, только в определенное время сеансов (вход в выставочный зал – не более 20 человек): суббота, воскресенье в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

А на третьем этаже музея имени Крамского работает выставка графических работ художника Дениса Булавинцева.

«Медвежья азбука» – этакая бывалая небывальщина, ироничная, нелепая и смешная. Cерия показывает устойчивые мифы о русской жизни, обыгрывается штамп про штамп, что думают про нас просвещённые западные иностранцы. Что у нас круглый год снегопад, по дорогам слоняются медведи в ушанках и кругом одни балалайки. Художник намеренно заостряет сатирические эффект в расчете на эмоциональную реакцию зрителя, который вдоволь насмеется и наплачется, разозлится и задумается.

Выставка представляет более 60 работ, выполненных в технике линогравюры. Серия выполнена в 2018–2020 годах и входит в большой графический цикл «Медвежий угол». Каждый лист – самостоятельная новелла, с другими работами этой серии связанный общей тематикой и сквозными персонажами, прежде всего, главным героем – медведем, который предельно очеловечен. Именно коллизии, в которых оказывается мишка, становятся сюжетным и образным содержанием серии. Художник использует фольклорную традицию на уровне образов-персонажей, на уровне сюжета и на уровне стилистики, напоминающей «народные картинки» – лубок.

Денис Булавинцев представил «Межвежью азбуку». Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В КОСТЕНКАХ ВЫСТАВКА О БУНИНЕ

В выставочном зале музея-заповедника «Костенки» открылась выставка «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Экспозиция посвящена 150-летию нашего прославленного земляка, писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина. Создатели выставки предлагают воронежцам «услышать» строки мастера в необыкновенных картинах природы благодатного Подстепья и в засушенных растениях, здесь произрастающих.

- Воспитываясь и живя в русской культуре, мы с детства подсознательно, буквально из русского воздуха, впитываем в себя тот огромный духовный пласт, который оставил нам в наследие Иван Алексеевич, - отметили в музее. - Посетители смогут услышать на выставке стихи нашего земляка в исполнении студентов Воронежского педагогического университета.

Основой выставки стали предметы фондов двух музеев-заповедников Воронежской области. «Костенки» предоставил художественные фотографии и картины природы, а «Дивногорье» - гербарии растений и коллекцию насекомых.

ЭКСКУРСИИ В ДВОРЦОВОМ КОМПЛЕКСЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Пока тепло можно прогуляться по парку Ольденбургских. Напомним, посещение Верхнего парка дворцового комплекса, который находится перед замком, - бесплатное. Вход через ворота с башнями в нижний парк (он находится за замком) - платный. Стоимость 50 рублей. Там посетители могут увидеть отреставрированные грот и лестницу, воссозданную скульптуру экзотической рыбы, а в составе экскурсионной группы узнать подробнее об истории парка.

Напомним, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса, дворцовый комплекс работает с ограничениями. Установлен график посещений, а также контроль численности посетителей. В частности, в парковых зонах (Верхний и Нижний парки) - не более 20 человек через каждые 1,5 часа, групповые экскурсии не более 5 человек.

В Верхнем парке сеансы посещения: экскурсия по парку с 11.00 до 11.45, с 16.00 до 16.45.

В Нижнем парке сеансы посещения: экскурсия с 12.00 до 12.45, с 15.00 до 15.45, самостоятельный осмотр - с 10.00 до 10.45 (кроме четверга), с 11.00 до 11.45, с 13.00 до 13.45, с 14.00 до 14.45, с 16.00 до 16.45, с 17.00 до 17.45.