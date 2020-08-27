В Воронежской области на борьбу с нарушениями в ЖКХ вышла система оперативного реагирования

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26 августа на выездном заседании правительства области подвели предварительные итоги работы новой системы оперативного реагирования (СОПР) на жилищно-коммунальные жалобы граждан. В систему включены организации, управляющие шестью тысячами многоквартирными домами (146 УК и 15 ТСЖ). СОПР начала работать в апреле текущего года, но уже позволила сократить количество жалоб на треть и исключить дополнительные личные контакты между сотрудниками Государственно жилищной инспекции области и представителями управляющих организаций, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

СОПР НАУЧИЛА УК И ТСЖ РАБОТАТЬ ОПЕРАТИВНО

О работе СОПР губернатору доложила руководитель ГЖИ Воронежской области Диана Гончарова.

После того, как обращение попадает в систему, в течение одного рабочего дня его уже видит УК или ТСЖ в своем личном кабинете. На основании указанных в обращении данных СОПР автоматически находит нужную управляющую организацию и направляет ей информацию для реагирования. Последняя должна устранить нарушение в течение трех рабочих дней и разместить в системе СОПР отчет о проделанной работе – пописанные акты, фотоматериалы с данными геолокации, распорядительные письма в расчетные центры о проведении перерасчетов и другие подтверждающие документы.

– На основании этого инспектору остается предоставить автору обращения либо ответ об устранении нарушений, либо инициировать внеплановую проверку, если нарушение не устранено, – пояснила Диана Гончарова.

По ее словам, с 20 апреля СОПР направила в УК и ТСЖ 1698 обращений, из которых в трехдневный срок не были выполнены только семь.

Также руководитель ГЖИ отметила, что по итогам первого полугодия на 33% сократилось количество жалоб по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЖКХ

Помимо СОПР, в Жилинспекции уже в этом году заработает мобильное приложение АИС ГЖИ. Оно позволит получать информацию с объектов коммунальной сферы в режиме реального времени. Это поможет инспекторам прямо на месте оформлять результаты проверки, то есть в чем-то упростит их работу и сделает ее более оперативной. Инспекторам раздадут портативные видеорегистраторы, с помощью которых можно будет не только фиксировать нарушения, но и подгружать материалы в мобильное приложение, использовать их как доказательство в судах, да и целом сделать свою работу максимально прозрачной. В мобильном приложении появится раздел «Электронный инспектор», запрограммированный специально для рассмотрения жалоб населения по поводу начислений платы на услуги ЖКХ. В нем система сама в автоматическом режиме на основании предоставленных данных произведет нужные расчеты. Это исключит возможные ошибки, которые может сделать человек в непростой коммунальной «математике».

Александр Гусев отметил пользу нововведений в сфере контроля ЖКХ, но призвал Диану Гончарову не забывать и об обратной связи с жителями области.

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– В регионе – широкая сеть общественных приемных, хорошие технические возможности. Нам важно быть на связи, знать, какие у жителей области проблемы, какие приоритеты, тем более что сейчас идет формирование четырехлетнего плана развития региона, трехлетнего плана капитального ремонта. Поэтому мнение граждан нужно учитывать. И самое главное – по обращениям мы должны давать обратную связь, ответ, причем как можно в более короткие сроки, – сказал Александр Гусев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области