В Воронежской области на развитие сел потратят 1,4 миллиарда рублей

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В этом году на развитие сельских территорий в Воронежской области направят 1,4 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиард региону перечисляет федеральный бюджет в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На заседании регионального правительства 26 августа Александр Гусев назвал данную госпрограмму фактически тринадцатым национальным проектом за масштабное финансирование и широкий охват мероприятий.

Подробнее о них рассказал руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов. По его словам, программа имеет три направления: создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры.

ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

Благодаря средствам госпрограммы уже в этом году 108 семей из 27 районов области смогут переехать в новое, более комфортное жилье. До конца года в сельской местности планируется построить более шести тысяч квадратных метров. Средняя стоимость одного квадратного метра заявлена на уровне 35 тысяч рублей. Приобрести жилье можно по специальной (сельской) ипотеке – под 3% годовых. На данный момент уже выдали 314 таких кредитов на общую сумму 600 миллионов рублей.

Направление госпрограммы, предусматривающее развитие рынка труда, будет поддерживать сельхозтоваропроизводителей в части возмещения затрат на ученические договоры и производственную практику. За этот год им компенсируют треть затрат, а в следующем – до 90%.

Также средства госпрограммы направят на модернизацию сел, придание им современного облика. Здесь речь идет о двух ключевых проектах. Первый – рабочий поселок Таловая. Там сейчас строят современный ДК, стадион и сети канализации. Второй – село Квашино Воробьевского района. В нем появятся новые водопроводные сети.

Кроме того, на территории поселка Лушниковка Бобровского района создадут экодеревню. Там возведут восемь малоэтажных многоквартирных домов, 112 жилых домов с приквартирными участками, 269 индивидуальных жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Комплексную компактную застройку обеспечат инженерной инфраструктурой. Ее построят почти за 900 миллионов рублей.

Помимо этого, в регионе продолжается благоустройство сел. На текущий год заявлено 54 проекта в тринадцати районах. Самые типичные – создание мест отдыха, строительство тротуаров, площадок для сбора ТКО.

Еще по госпрограмме должны построить пять автодорог к четырем молочным комплексам и перерабатывающему агропредприятию, которые обеспечат новыми рабочими местами 400 сельчан.

ТРИНАДЦАТЫЙ НАЦПРОЕКТ

По словам Алексея Сапронова, в следующем году на развитие сельских территорий, по предварительным планам, Воронежская область сможет потратить 1 миллиард 138 миллионов рублей (из них 995 миллионов выделит федеральный бюджет). Еще 375 миллионов рублей Минсельхоз России предоставит региону в качестве субсидий на иные мероприятия.

Комментируя доклад Алексея Сапронова, губернатор Александр Гусев назвал госпрограмму тринадцатым национальным проектом.

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– Надеюсь, и в последующие годы мы сохраним объемы средств, и все планы сумеем реализовать. Обращаю ваше внимание, что все проекты, участвующие в госпрограмме, отбираются на конкурсной основе, и очень важно, чтобы предложения были тщательно проработаны и интересно оформлены. И, конечно, создаваемые объекты должны иметь реальный экономический эффект и приносить ощутимую пользу населению, – сказал Александр Гусев.

В завершение руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков напомнил о существовании методических рекомендаций относительно внешнего облика сельских территорий, попросил глав местных самоуправлений придерживаться их, а также сообщил о более активном участии департамента и архитекторов в принятии градостроительных решений.

Губернатор в целом его поддержал, но призвал не лишать села самобытности.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области