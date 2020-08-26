Воронежское правительство выделило полмиллиарда рублей на раздельный сбор мусора

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Из бюджета Воронежской области на организацию раздельного сбора мусора Воронежу выделили 450 миллионов рублей. Еще 50 миллионов на те же цели получит Семилукский район. Деньги поступят в муниципалитеты уже в ближайшее время. Это будет субсидия, и одним из условий ее получения является софинансирование расходов из местного бюджета. За счет полученных средств в Воронеже и Семилукском районе оборудуют современные контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, закупят непосредственно сами контейнеры, поставят ограждения, сделают подъездные пути,водонепроницаемые покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод.

Как напомнили в региональном правительстве, внедрение системы раздельного сбора мусора в Воронеже и Семилуках будет проходить постепенно. Эти этапы губернатор Александр Гусев озвучил в июле. Сначала раздельный сбор ТКО организуют в Ленинском и Центральном районах Воронежа, в Семилуках и селе Девица Семилукского района. Там установят контейнеры для «сухих» и «мокрых» отходов, а также для сбора пластика. Потом появится еще и отдельный контейнер для сбора стекла.

«В Левобережном, Железнодорожном, Коминтерновском и Советском районах Воронежа проведут подготовительные работы: смонтируют ограждения открытых контейнерных площадок с возможностью последующей установки над ними крыши, отремонтируют подъездные пути к площадкам накопления твердых коммунальных отходов, оборудуют основание этих площадок. Урны для сбора стекла, пластика и бумаги планируется такжеразместить на центральных улицах города, в главных парках и скверах», – пояснили в облправительстве.

Перейти на систему раздельного сбора мусора в этих четырех районах обещают до конца следующего года. А к концу 2024-го она появится и в районах Воронежской области. К тому времени по нацпроекту «Экология» более 35% отходов в регионебудут идти на переработку.