В Воронежской области новая гослаборатория определяет срок службы отремонтированных дорог

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В Воронеже, на улице 9 Января, 41а появилась новая лаборатория, которую смело можно назвать уникальной. Со строительными материалами, которые используют подрядчики для ремонта дорог, там проводят целый спектр испытаний, цель которых определить качество будущей магистрали, сколько она прослужит и в случае брака сообщить об этом заказчику. Данная лаборатория относится к государственному «Российскому дорожному научно-исследовательскому институту» («РОСДОРНИИ») и является его филиалом, а заказчиком в Воронежской области выступает региональное правительство, которое ведет ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Можно сказать, что лаборатория была специально создана под данный нацпроект..

Исследования, которые она проводит, делятся на два этапа. На первом в лаборатории на основе «рецепта», полученного от подрядчика, создают асфальтобетонную и щебеночно-мастичную смеси. Их укладывают в не очень глубокий противень, запекают и закатывают. Таким образом, получается фрагмент дороги. И этот фрагмент затем помещают в испытательное оборудование. Например, в специальных камерах его сжимают и растягивают, имитируют воздействие шипов колес, реагентов, атмосферных осадков, уплотняют, моделируют процесс образования колеи под воздействием колес и влияние на это воды, имитируют старение битума и многое другое. На отечественном и импортном оборудовании проверяют качество щебня и песка, минерального порошка, битумного вяжущего и других компонентов. Все это позволяет определить устойчивость образца к транспортной нагрузке за весь период эксплуатации будущего покрытия автодороги.

На основе полученных данных лаборанты делают заключение о сроке службы дороги.

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Если итог испытаний неудовлетворительный, то подрядчику предлагают скорректировать смесь, чтобы основание дороги (дорожная одежда) прослужило 20 лет, в верхний слой как минимум пять лет.

На втором этапе лаборанты «РОСДОРНИИ» проверяют уже качество готовой дороги – берут образец и смотрят его на соответствие требованиям и стандартам отрасли. Если на данном этапе специалисты нашли брак, то с большой вероятностью можно говорить о том, что была нарушена технология строительства дороги. В этом случае подрядчику придется переделывать все заново.

А вот если предварительные и готовые образцы прошли успешно все стадии испытаний, подрядчик использовал правильную смесь, оптимальную для воронежского климата, строго придерживался технологии укладки, то срок службы верхнего покрытия такой дороги увеличится на 20-40% - где-то до семи лет.

- Мы один из немногих регионов в России, который получил такое оборудование. И наша задача сделать так, чтобы услугами лаборатории могли пользоваться не только мы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и при ремонте, когда заказчиками являются непосредственно муниципалитеты, - отметил руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин.

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Также он отметил, что лаборатория существенно упростила дорожную «кухню»:

- Раньше рецептуру подбирали на асфальтобетонных заводах, потом ее испытывали, согласовывали, потом были совместные испытания. Теперь несколькими нажатиями кнопки и подбором определенных заданных параметров, в лаборатории можно тут же создать определенный тип, к примеру, асфальтобетонных смесей. И это намного упрощает дорожную деятельность, - подчеркнул руководитель департамента.