На КамАЗах по грязи и серпантину: в Воронежской области соревнуются военные водители

Соревнования на быстроту эвакуации танка. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Соревнования военных автомобилистов в рамках Армейских международных игр проходят в Воронежской области с 23 по 29 августа. Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» проводят на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в Острогожске.

Соревнование состоит из четырех этапов: индивидуальной гонки, гонки капитанов, состязания экипажей мастерских и командной эстафеты. На автомобилях российского производства УАЗ, КамАЗ и Урал спортсмены преодолевают ограниченные проезды, земляные серпантины, естественные грязевые участки и искусственные препятствия на скорость.Победу одержит сборная, чьи участники пройдут трассу «Командная эстафета» с наименьшим общим временем. В ходе тренировок лучшее время показали военные водители из Китая и России.

Китайские военные "упаковали" танк, теперь его надо быстро довезти до финиша. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

- Для получения наилучшего результата на каждом этапе соревнований команды должны не только пройти на максимальной скорости упражнения по вождению, но и показать высокую точность для того, чтобы им не было начислено дополнительное штрафное время, а также показать высокие навыки в технической подготовке транспортных средств. Судейская бригада, более 50 учетчиков и камеры визуального контроля, в том числе и воздушные, строго оценивают прохождение каждого участника команды для выставления объективных результатов по итогам каждого дня соревнований, - заявил секретарь конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» майор Константин Федоров.

Перед началом соревнований судейская коллегия провела жеребьевку и определила очередность выступлений команд на всех этапах соревнований. Первой на трассу будет выходить сборная Китая. Вторыми - военные водители из Узбекистана, третьими - представители Беларуси. Завершать соревновательную программу каждого из четырех этапов будет команда России. Вне зачета выступит сборная ДОСААФ России.

Участники состязания нанесли на машины национальные флаги и эмблемы своих стран, а также гоночные номера согласно жеребьевке. Кроме того, на каждом автомобиле есть символ Армейских международных игр, а также специальный баннер в честь 75-летия Победы. Предварительно водители провели заключительное техническое обслуживание автомобилей. Особое внимание уделили подтверждению полной технической исправности и готовности к преодолению препятствий.

Торжественное открытие соревнований, которое прошло 23 августа, увидели более трех с половиной тысяч человек. Во время церемонии гостям и участникам показали уникальное лазерное шоу и первый в истории армейских игр живой талисман.

Талисман соревнований енот Автошка. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Для создания красочного шоу использовали современные светографические технологии. Сочетание лазерной проекции и видеомэппинга создало иллюзию присутствия на полигоне учебного центра в Острогожске.

- Организаторы Армейских международных игр впервые сделали для всех зрителей реалистичное трехмерное изображение, которое смогло познакомить с трассой соревнований, военным полигоном учебного центра, а также с техникой и представителями стран-участниц конкурса. Также в этом году впервые воплотили в жизнь первый талисман конкурса – ростовую куклу в виде енота, одетого в военную форму с символическими инструментами конкурса этого года – рулем и гаечным ключом, - рассказал командир учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ подполковник Евгений Зубик.

Символом международного этапа конкурса АрМИ-2020 стал енот с символическим именем «Автошка». Его придумали организаторы конкурса, это пилотный проект, за который проголосовало большинство военнослужащих учебного центра. Также во время открытия зрителей порадовали выступлением творческих коллективов, роты почетного караула, военных водителей, выставкой современного вооружения и военной техники.

Автошка и белорусские военные. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

К слову, обеспечивают on-line трансляцию для зрителей и участников заездов конкурса свыше 15 камер кругового обзора и беспилотных летательных аппаратов.

24 августа военные водители седельных тягачей выполнили эвакуацию танка Т-72Б. Российский экипаж показал лучшее время - 16 минут 41 секунда. Команда занимает первую строчку в зачете седельных тягачей. Со вторым результатом (21 минута 3 секунды) пришла сборная Китая, третье и четвертое места заняли экипажи Узбекистана и Беларуси. Во время выполнения упражнения водители выполнили буксировку полуприцепа в ограниченных проездах, заезд в бокс, а также точную остановку двадцатиметрового автопоезда весом более 55 тонн на расстоянии 20 см от специальной стенки.

СПРАВКА «КП»

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» проходит в Острогожске с 23 по 29 августа. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана в течение недели будут бороться за звание лучших специалистов автотехнического обеспечения из четырех стран. Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Конкурсы проходят на территории пяти государств - России, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.