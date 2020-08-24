В Северном лесу Воронежа посадят почти девять тысяч новых деревьев

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В Северном лесу Воронежа приступили к уходовым работам. Их проводят под руководством департамента природных ресурсов и экологии области.

Как сообщили в региональном правительстве, уже этой осенью там начнут высаживать новые растения.

«Учитывая, что одной из угроз для существования парка «Северный лес» является поражение сосны корневой губкой, выбор был сделано в пользу лиственных породы деревьев, которые этой болезни не подвержены», – сообщили в правительстве Воронежской области.

Всего экологи обещают высадить в Северном лесу 8,8 тысячи саженцев, в том числе клены, березы, робинии ложноакациевые. Растения выбирали, опираясь на мнение экспертного сообщества – перечисленные лиственные породы являются типичными для нашей полосы и обладают хорошей приживаемостью.

Вместе с этим в Северном лесу проведут и генеральную уборку – сделают обрезку зеленых насаждений, поменяют больные и аварийные деревья, соберут валежник и мусор. Эта работа уже началась.

«В текущем году на территории природного парка вырубят почти пять тысяч ослабленных, больных, аварийных и сухостойных деревьев. Рубка будет проводиться равномерно, без стрессовых ситуаций для древостоя. Каждое дерево, назначенное к вырубке, обследовано и отмечено специальной маркерной краской, чтобы избежать уничтожения здоровых растений», – пояснили в региональном правительстве.

СПРАВКА «КП»

Природный парк «Северный лес» был создан в 2014 году. Его площадь составляет почти 45 га. Благодаря достигнутому компромиссу между региональными властями и собственниками крупных земельных участков удалось сохранить природный комплекс и избежать его дальнейшей застройки.