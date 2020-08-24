В Воронежской области будут производить детское питание из мяса индейки

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В Воронежской области крупная компания возводит две площадки для переработки мяса птицы – утки и индейки. Один из комплексов находится в Семилукском районе, второй – в Рамонском. В дальнейшем в компании планируют также выращивать собственное сырье. На площадке в Рамонском районе 21 августа побывал губернатор Александр Гусев. Он также провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.

ОТ ДЕЛИКАТЕСОВ ДО КАШ

Строительство комплекса идет недалеко от села Каверье. Работы разделены на три очереди, первая из которых обойдется в компании в 1,7 миллиарда рублей. А всего до 2022 года на возведение площадок в обоих районах направят шесть миллиардов.

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В Каверье строительство развернулось на 250 га. Выпускать продукцию начнут уже в конце года: это будут паштеты, мясо в собственном соку, детское питание. Трудиться на заводе будут 100 человек. За год они должны произвести семь тысяч тонн продукции.

Александр Гусев пообещал инвестору поддержку:

– Будем помогать, в том числе в дальнейшем привлекать банковское финансирование. Продукция будет очень широкого ассортимента: от детского питания до деликатесов. На мой взгляд, инвестор правильно делает, что начинает проект с переработки, а не выращивания птицы.

Стоит отметить, что прошлый год стал для Рамонского района в целом успешным – инвесторы вложили в него более 10 миллиардов рублей. Это позволяет муниципалитету, как отметил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, быть самообеспеченным.

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ЭКОНОМИКА РАЙОНА ВЫДЕРЖАЛА КОРОНАВИРУС

Разговор на эту тему продолжился уже в рамках совещания по социально-экономическому развитию района. Его глава Николай Фролов сообщил, что доходы муниципалитета по итогам первого квартала текущего года составили почти 760 миллионов рублей (109,6% к уровню прошлого года). Так, в селе Новоживотинное сейчас строится садик с яслями. В планах – построить школу, совмещенную с детсадом в селе Чертовицы и еще один садик в Ямном. Завершается ремонт в Большеверейской, Комсомольской, Новоживотинновской школах, Рамонской школе № 2 и Рамонском лицее.

Наряду с этим, как и по всей области, ремонтируют дороги, строят тротуары, возводят жилье. Идет развитие и в энергетическом плане – обещают, что уже в этом году в районе установят оборудование, которое позволит сократить время поиска повреждений на электросетях.

И, конечно, Николай Фролов не мог не упомянуть о развитии туризма. Рамонский район – один из самых посещаемых в области. Его достопримечательности в прошлом году посмотрели почти 200 тысяч туристов.

По словам Александра Гусева, этот муниципалитет на сегодняшний день является самым экономически успешным в области. Удивительно, но пандемия коронавируса существенным образом не повлияла на его благополучие.

– Мы видим, что есть небольшой рост доходов за первое полугодие. Самое главное, что практически не снизилось ни промышленное, ни сельскохозяйственное производство. Работу районных властей, руководителей предприятий, тех, кто занимается малым бизнесом, можно признать эффективной, – сказал губернатор.