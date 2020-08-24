В Воронежской области построили большую школу с легкоатлетическим сектором

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В Воронежской области готовится к открытию еще одна новая уникальная общеобразовательная школа. Среди ее выпускников в будущем могу появиться как спортсмены, так и актеры. Учебное заведение откроет свои двери уже 1 сентября в селе Ямное Рамонского района.

ПОДАРОК К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

21 августа там побывал губернатор Александр Гусев. Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ее построили в рамках нацпроекта «Образование» чуть больше, чем за 900 миллионов рублей.

Учебное заведение состоит из шести корпусов переменной этажности. По проекту, дети из младших классов будут минимально пересекаться со своими старшими «коллегами» – и для первых, и для вторых в школе предусмотрели отдельные блоки.

При таком большом количестве учащихся одного спортзала было бы мало, поэтому там построили их несколько. Есть также тренажерный зал, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для подвижных игр, гимнастики, сдачи норм ГТО, толкания ядра.

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Для подвижных детей, которые не могут усидеть на месте ни секунды, это будет самое любимое место.

Также в школе не дадут скучать ребятам с творческими наклонностями: обещают, что будет работать кружок хореографии, музыки. Может, в Ямном откроется даже свой школьный театр. Такое вполне вероятно, так как в актовом зале учебного заведения могут уместиться как минимум 500 человек. Там есть сцена, репетиционное, костюмерное и артистическое помещения, а также отдельная кладовая для хранения декораций и музыкальных инструментов.

Наряду с этим в школе оборудованы теле-, фото- и видеостудии, звукорежиссерская, зал 3D-визуализации, лаборатории, конференц-зал, современная библиотека. На участке овощных, полевых и плодово-ягодных культур ребят научат аграрным тонкостям, а в мастерских – обработке металла и древесины.

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После затяжных каникул из-за коронавируса юные жители Ямного получат просто прекрасный подарок. В такой школе каждый ребенок сможет найти занятия по интересам. Осталось только не забывать про учебу.

«БУДЕМ СТРОИТЬ ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ»

А уже в ноябре неподалеку со школой завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его начали возводить в марте текущего года. В ФОКе будет универсальный спортзал (предназначен и для игровых видов спорта, и для единоборств), тренажерный зал и сопутствующие помещения для персонала и посетителей. Его общая площадь – 1453 кв метров. Стоимость объекта составляет почти 70 миллионов рублей.

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В час ФОК смогут посещать до 90 человек. Там будут проходить как уроки физкультуры для школьников, так и занятия ребят из спортивных секций. В том числе ФОК сможет использовать федерация дзюдо для подготовки своих воспитанников. По выходным на базе спорткомплекса будут проходить региональные соревнования.

Все эти объекты – и школа, и ФОК – появились в Ямное с расчетом на то, что численность жителей в будущем будет увеличиваться. Как отметил губернатор Александр Гусев, за первое полугодие в Рамонском районе уже на 3% выросло население. По его словам, это произошло за счет миграции, в том числе городских жителей.

– Мы будем строить новые объекты – детские сады и школы – там, где рождаются дети. В остальных районах, где нет прироста населения, будет работать программа капитального ремонта, на которую мы выделяем два миллиарда рублей. Программа является для нас приоритетной, и финансирование по ней снижаться не будет, – пояснил Александр Гусев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области