Святослав Ещенко рассказал, почему избегает критики власти

Артист провел несколько месяцев самоизоляции в родных краях. Фото: кадр видео "Ещенко чудит на улицах Воронежа" на канале reallkino

Этой весной многие вынуждены были почти полностью переключится на формат онлайн-общения. Артисты - не исключение. Практически все поддерживали связь с поклонниками в интернете, проводили трансляции и регулярно радовали аудиторию публикациями в социальных сетях. Мы связались с нашим известным земляком, юмористом Святославом Ещенко, в Инстаграме.

«Пользоваться интернетом - это как собирать клюкву на болоте»

- Святослав Игоревич, вашу страницу вы ведете сами? Не докучают ли поклонники?

- Мой инстаграм - это как раз средство общения с поклонниками. Иногда люди сомневаются и пишут: «А правда вы приедете к нам в город? Вот висят афиши, но точно ли будет концерт?» В этой ситуации очень важно мобильно ответить, что все в порядке, чтобы люди не беспокоились. Пишу им: «Это действительно я, это мои афиши, и я к вам приеду». Веду страницу сам и делаю это не слишком часто, поскольку не сижу постоянно в Инстаграме. Я в него заглядываю несколько раз в течение дня. Вообще, считаю, что выкладывать нон-стоп то, что я съел, в каком туалете посидел, в какой гостинице поспал, - это дурной тон, да и к тому же отнимает время. Лучше время и энергию потратить на творчество.

- Вы достаточно активно обновляли свой ютуб-канал в последнее время. Планируете ли и дальше снимать, или это была вынужденная мера на время карантина?

- Действительно, я вплотную занимался своим каналом во время карантина, поскольку делать было нечего. Опять же, очень серьезно в это не углубляюсь, но все интересные видео, которые у меня есть и будут появляться, продолжу туда выкладывать.

- Недавно видела на ютубе ролик, в котором вы говорите, что интернет - зло. Как вам далось освоение интернет-пространства? Вы все-таки смирились с этим злом?

- Сам по себе интернет - не зло. Иногда благодаря ему может восторжествовать правда, и это очень хорошо. Просто интернетом нужно пользоваться очень осторожно. Это как собирать клюкву на болоте. То есть клюква - очень полезная ягода, в ней много витаминов. Но неопытный ягодник может далеко зайти и провалиться в болото, его трясина затянет, и он погибнет. А опытный человек знает, что в болото лезть не надо - надо только ягоду собрать по краям. То же самое в интернете. Когда человек использует его для праздного, бесцельного сидения в нем, он гибнет: теряет силы, разум, здоровье и энергию. Другое дело - если применяет во благо: готовится к экзаменам, находит какую-то интересную и полезную информацию, будучи в духовном или философском поиске, заказывает билеты, и так далее. У меня на посещение интернета уходит примерно полчаса или час в день. А если я занят другими делами, могу вообще туда не заходить. Естественно, если человек целыми днями пребывает в этой матрице и играет в игры, в таком случает интернет - зло.

На даче Ещенко активно обновлял свой ютуб-канал. Фото: кадр видео "Ещенко чудит на улицах Воронежа" на канале reallkino

«Свободы слова становится меньше»

- Сейчас начали понемногу снимать ограничения. Как вам дается адаптация к обычной жизни после длительного периода самоизоляции?

- Жизнь без ограничений - это естественное состояние любого человека, поэтому адаптация проходит очень быстро. У меня она произошла молниеносно! Только вот до сих пор запрещают концерты практически во всех регионах, при всем том, что самолеты летают битком и в поездах люди путешествуют безо всякой социальной дистанции. Это двойные стандарты и безобразие!

- Как человек, который шутит на злободневные темы, чувствуете ли вы, что свободы слова становится меньше? Или, наоборот, сейчас можно шутить обо всем?

- Свободы слова становится все меньше и меньше. И я думаю, это приведет к необратимым последствиям для власти, поскольку, когда люди узнают всю правду, будет очень серьезный социальный взрыв. Ведь актуальная информация все равно просачивается в интернет, так какой смысл скрывать ее на телевидении?

- Каких тем вы стараетесь избегать в своих выступлениях?

- Как ни странно, я в своих выступлениях стараюсь избегать критики власти. По закону Вселенной, когда ты кого-то сильно критикуешь, сам таким же становишься. Критика представителям власти необходима как воздух, дабы они не совершали непоправимых ошибок! Но эту критику должны осуществлять мудрецы и священнослужители. Я таковым не являюсь. Поэтому стараюсь ни имен, ни фамилий конкретных не называть. Если это какая-то добрая шутка или пародия на моих коллег, звезд эстрады, я в таком случае могу это допустить, в финале подшутив над самим собой. Есть у меня такой номер: «Анекдоты про звезд», где в конце рассказываю анекдот про себя. Такая получается самоирония. Многих тем я избегаю по наитию, то есть, как совесть подсказывает!..

- Если бы у вас была возможность заново прожить жизнь, с оглядкой на свой опыт, хотели бы себя реализовать в чем-то другом?

- Знаете, я никогда не думал над этим, потому что, на мой взгляд, только процентов на десять реализовал все свои таланты и возможности. Очень много чего еще не реализовано!

По словам артиста, он реализовал все свои таланты и возможности. только на 10%. Фото: кадр видео "Ещенко чудит на улицах Воронежа" на канале reallkino

«Зарабатывать своим талантом - самое большое счастье»

- Как вы считаете, есть ли у молодежи сейчас шанс пробиться на эстраду? Или интернет-площадки - единственный вариант для начинающих комиков без связей?

- Сейчас такое время, что пробиться куда-то в плане искусства на самом деле легче легкого: если у человека интересный репертуар, его и телевидение возьмет, и в интернете он раскрутится. Проблема в том, что эстрадному искусству сейчас практически нигде не обучают. Только в ГИТИСе есть факультет эстрады, а так я и не знаю даже, где еще этому могут научить. И эстрадных авторов практически нет сейчас как таковых. То есть все эти телевизионные шоу, которые состоят в основном из сценок и скетчей, придумываются группами авторов: человек по десять устраивают этакий мозговой штурм! И вот эти, допустим, десять талантливых людей пишут сценарии для комедий, ситкомов. Я связывался с ними, и, знаете, они по отдельности уже не могут писать! Они так мыслят - коллективно, поскольку сейчас в институтах не обучают жанру эстрадного монолога или фельетона, что по-английски называется стендап. Это же не какое-то новое понятие. Я ведь с 1995 года, когда начал с гастролями летать за рубеж и оформлял визу, всегда писал в графе «профессия», что я stand-up comedian, и всем сразу понятно было, чем занимаюсь. То есть стендап - это один человек, стоящий у микрофона и что-то рассказывающий. Не обязательно про секс с применением ненормативной лексики - обо всем, что смешно: какие-то анекдоты, байки, фельетоны… Все это стендап. Сейчас стендаперы в основном говорят что-то от себя, и публика это воспринимает, поскольку людям интересны забавные рассказы. Профессиональных эстрадных авторов мало, поэтому в наше время появилось очень много доморощенных матерных монологов, слегка похожих друг на друга.

- Святослав Игоревич, хотели бы вы еще что-то сказать нашей аудитории?

- А можно я сейчас обращусь к молодым? Юность - такая замечательная пора, когда энергия бьет ключом, нет еще каких-то болезней, семейных забот. Юность - самое благоприятное время для максимальной реализации своих талантов. И чем больше каждый человек их реализует, тем интереснее он будет в обществе и тем больше ему за это будут платить. А зарабатывать своим талантом - самое большое счастье! Я от всей души желаю каждому реализовать свои таланты, найти свое призвание, а самое главное - найти самого себя.

СПРАВКА «КП»

Святослав Ещенко – российский комик и пародист. Родился 1 апреля 1971 года в Воронеже в семье музыканта и режиссёра Игоря Петровича Ещенко. Известен выступлениями в проектах «Кривое зеркало» и «Аншлаг». В 1999-м юмориста наградили как лауреата Всероссийского конкурса «Кубок юмора». Он появляется как на сборных концертах в числе отечественных артистов, так и организует сольные мероприятия. Одни из самых известных монологов: «Фанатка», «Сыр и кутюрье», «Страховой агент», «Панк в деревне».